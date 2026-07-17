Uriel Antuna sale lesionado de los entrenamientos y es duda para el debut de Pumas

Uriel Antuna fue atendido en la cancha del Olímpico Universitario y se retiró de la sesión con molestias. REUTERS/Eloisa Sanchez

El panorama de Pumas continúa moviéndose a días del inicio del Apertura 2026. Uriel Antuna, uno de los referentes ofensivos, abandonó el entrenamiento de este jueves 16 de julio por molestias físicas y deja en suspenso su regreso a las canchas.

El incidente ocurrió a solo días de que el equipo debute en el torneo ante Pachuca, en medio de la expectativa por su sanción pendiente.

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El cuerpo técnico de Esteban Solari prepara rotaciones para el debut de Pumas en el APertura 2026 ante Pachuca. REUTERS/Eloisa Sanchez

Mientras el plantel se prepara para enfrentar las primeras jornadas sin dos de sus titulares, la lesión del “Brujo” añade incertidumbre sobre el armado del once inicial.

Antuna abandona la sesión por lesión en el Olímpico Universitario

El entrenamiento en el Estadio Olímpico Universitario se vio interrumpido por la salida inesperada de Uriel Antuna. La molestia física que lo obligó a dejar la cancha generó incertidumbre entre el cuerpo técnico y los aficionados.

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El jueves 16 de julio, Antuna detuvo su participación en la práctica luego de una molestia muscular .

El cuerpo médico de Pumas lo asistió en el campo, mientras circulaba un video donde se muestra el momento de la atención.

No existe aún parte oficial sobre la lesión; el club mantiene hermetismo sobre el diagnóstico y los plazos de recuperación.

El "Brujo" Uriel Antuna abandonó el entrenamiento de Pumas este 16 de julio por una molestia muscular, a horas del regreso de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

La noticia generó inquietud, pues Antuna fue visto saliendo con evidente dolor del entrenamiento. El plantel esperará información oficial para aclarar si podrá estar disponible desde la Jornada 2.

Sanción deja a Antuna fuera del debut en el Apertura 2026

Mientras se espera su recuperación, la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria ya había apartado al “Brujo” de la Jornada 1:

Antuna ya estaba descartado para la Jornada 1 por la suspensión impuesta tras recibir tarjeta roja directa en la final contra Cruz Azul .

La Comisión Disciplinaria especificó la acción como “juego brusco y grave”, por lo que el club enfrenta el arranque del torneo sin uno de sus principales atacantes.

Ángel Rico, también sancionado, se perderá dos fechas.

La suspensión de Antuna se origina por una tarjeta roja directa en la final contra Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez

La doble baja representa un reto para el cuerpo técnico encabezado por Esteban Solari. La afición universitaria espera que las rotaciones permitan cubrir las ausencias en el debut ante Pachuca.

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Expectativa sobre el regreso con Pumas

La expectativa en torno al regreso de Antuna se mantendrá mientras el club no emita información oficial sobre su estado. El parte médico será clave para definir sus tiempos de reintegración al equipo.

El diagnóstico médico de Antuna es esperado en las próximas horas; el club no ha emitido comunicado sobre la gravedad.

El regreso de Antuna a la actividad en Liga MX dependerá tanto del cumplimiento de su sanción como de la evolución de la molestia muscular.

El regreso de Antuna a la Liga MX quedará sujeto a la valoración médica y al cumplimiento de su sanción. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la disponibilidad del extremo para la Jornada 2 y posteriores estará sujeta a la valoración médica y a su capacidad para integrarse a los entrenamientos.

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