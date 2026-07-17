México Deportes

Uriel Antuna sale lesionado de los entrenamientos y es duda para el debut de Pumas

La baja del atacante obliga a Esteban Solari y su cuerpo técnico a considerar variantes ofensivas en las primera jornada contra Pachuca

Guardar
Google icon
Uriel Antuna fue atendido en la cancha del Olímpico Universitario y se retiró de la sesión con molestias. REUTERS/Eloisa Sanchez
Uriel Antuna fue atendido en la cancha del Olímpico Universitario y se retiró de la sesión con molestias. REUTERS/Eloisa Sanchez

El panorama de Pumas continúa moviéndose a días del inicio del Apertura 2026Uriel Antuna, uno de los referentes ofensivos, abandonó el entrenamiento de este jueves 16 de julio por molestias físicas y deja en suspenso su regreso a las canchas.

El incidente ocurrió a solo días de que el equipo debute en el torneo ante Pachuca, en medio de la expectativa por su sanción pendiente.

PUBLICIDAD

El cuerpo técnico de Esteban Solari prepara rotaciones para el debut de Pumas en el APertura 2026 ante Pachuca. REUTERS/Eloisa Sanchez
El cuerpo técnico de Esteban Solari prepara rotaciones para el debut de Pumas en el APertura 2026 ante Pachuca. REUTERS/Eloisa Sanchez

Mientras el plantel se prepara para enfrentar las primeras jornadas sin dos de sus titulares, la lesión del “Brujo” añade incertidumbre sobre el armado del once inicial.

Antuna abandona la sesión por lesión en el Olímpico Universitario

El entrenamiento en el Estadio Olímpico Universitario se vio interrumpido por la salida inesperada de Uriel Antuna. La molestia física que lo obligó a dejar la cancha generó incertidumbre entre el cuerpo técnico y los aficionados.

PUBLICIDAD

  • El jueves 16 de julio, Antuna detuvo su participación en la práctica luego de una molestia muscular.
  • El cuerpo médico de Pumas lo asistió en el campo, mientras circulaba un video donde se muestra el momento de la atención.
  • No existe aún parte oficial sobre la lesión; el club mantiene hermetismo sobre el diagnóstico y los plazos de recuperación.
El "Brujo" Uriel Antuna abandonó el entrenamiento de Pumas este 16 de julio por una molestia muscular, a horas del regreso de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez
El "Brujo" Uriel Antuna abandonó el entrenamiento de Pumas este 16 de julio por una molestia muscular, a horas del regreso de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

La noticia generó inquietud, pues Antuna fue visto saliendo con evidente dolor del entrenamiento. El plantel esperará información oficial para aclarar si podrá estar disponible desde la Jornada 2.

Sanción deja a Antuna fuera del debut en el Apertura 2026

Mientras se espera su recuperación, la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria ya había apartado al “Brujo” de la Jornada 1:

  • Antuna ya estaba descartado para la Jornada 1 por la suspensión impuesta tras recibir tarjeta roja directa en la final contra Cruz Azul.
  • La Comisión Disciplinaria especificó la acción como “juego brusco y grave”, por lo que el club enfrenta el arranque del torneo sin uno de sus principales atacantes.
  • Ángel Rico, también sancionado, se perderá dos fechas.
La suspensión de Antuna se origina por una tarjeta roja directa en la final contra Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez
La suspensión de Antuna se origina por una tarjeta roja directa en la final contra Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez

La doble baja representa un reto para el cuerpo técnico encabezado por Esteban Solari. La afición universitaria espera que las rotaciones permitan cubrir las ausencias en el debut ante Pachuca.

Expectativa sobre el regreso con Pumas

La expectativa en torno al regreso de Antuna se mantendrá mientras el club no emita información oficial sobre su estado. El parte médico será clave para definir sus tiempos de reintegración al equipo.

  • El diagnóstico médico de Antuna es esperado en las próximas horas; el club no ha emitido comunicado sobre la gravedad.
  • El regreso de Antuna a la actividad en Liga MX dependerá tanto del cumplimiento de su sanción como de la evolución de la molestia muscular.
El regreso de Antuna a la Liga MX quedará sujeto a la valoración médica y al cumplimiento de su sanción. REUTERS/Eloisa Sanchez
El regreso de Antuna a la Liga MX quedará sujeto a la valoración médica y al cumplimiento de su sanción. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la disponibilidad del extremo para la Jornada 2 y posteriores estará sujeta a la valoración médica y a su capacidad para integrarse a los entrenamientos.

Temas Relacionados

Uriel AntunaPumasClub Universidad NacionalEstadio Olímpico UniversitarioLiga MXApertura 2026Jornada 1mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aficionados convocan a no acudir a partidos de la Jornada 1 por desaparición del descenso

La molestia surge tras la oficialización de que los 18 clubes de la Liga MX mantendrán su plaza, limitando la competitividad en la Primera División

Aficionados convocan a no acudir a partidos de la Jornada 1 por desaparición del descenso

Quién es Hernán Crespo, leyenda argentina que llega como técnico del Atlas

Los rojinegros ya tienen a su nuevo entrenador para encarar el Apertura 2026

Quién es Hernán Crespo, leyenda argentina que llega como técnico del Atlas

Checo Pérez se declara fan de Lionel Messi: “Me encantaría verlo ganar el Mundial 2026”

Previo a la actividad en la Fórmula 1, el piloto mexicano afirmó que lo más interesante del fin de semana es la final de la Copa del Mundo

Checo Pérez se declara fan de Lionel Messi: “Me encantaría verlo ganar el Mundial 2026”

Sin multas ni descenso en Liga MX, qué pasará con los clubes en los últimos lugares de la tabla

La publicación del nuevo reglamento de competencia temporada 2026 - 2027 mostró los cambios y la eliminación de sanciones a los equipos por bajo rendimiento

Sin multas ni descenso en Liga MX, qué pasará con los clubes en los últimos lugares de la tabla

Necaxa vs Atlante: cuándo fue la última vez que se enfrentaron y quién ha ganado más veces

El Apertura 2026 arrancará con el regreso de un clásico con casi un siglo de historia, tras más de una década sin verse en el máximo circuito

Necaxa vs Atlante: cuándo fue la última vez que se enfrentaron y quién ha ganado más veces
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Tras designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas, Marco Rubio reafirma que EEUU nunca cesará

Del Puente Internacional de Nuevo Laredo al penal de Ecatepec: el registro que documenta cómo detuvieron a “El Ocra”

Capturan a “El Doctor“, presunto operador de ”Los Viagras" en Michoacán

Detienen a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, por delincuencia organizada y huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Siguen las burlas contra Pedro Sola, Eugenio Derbez lanza cómico video contra el presentador

Siguen las burlas contra Pedro Sola, Eugenio Derbez lanza cómico video contra el presentador

Karina Torres vs Wendy Guevara: ella es la “perdida” que consiguió mejor sueldo por La Casa de los Famosos México

Reviven abucheo a Cazzu por burlarse de la eliminación de México en el Mundial en pleno concierto

Nicola Porcella defiende a Flor Vigna de la xenofobia que recibió tras confirmarse para La Casa de los Famosos México 2026

MICGénero 2026 apuesta por la equidad con 25 filmes dirigidos por mujeres: recupera la obra de Susan Sontag

DEPORTES

Aficionados convocan a no acudir a partidos de la Jornada 1 por desaparición del descenso

Aficionados convocan a no acudir a partidos de la Jornada 1 por desaparición del descenso

Quién es Hernán Crespo, leyenda argentina que llega como técnico del Atlas

Checo Pérez se declara fan de Lionel Messi: “Me encantaría verlo ganar el Mundial 2026”

Sin multas ni descenso en Liga MX, qué pasará con los clubes en los últimos lugares de la tabla

Necaxa vs Atlante: cuándo fue la última vez que se enfrentaron y quién ha ganado más veces