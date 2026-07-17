Sigue la repatriación de mexicanos tras el Mundial, Orbelín Pineda sería nuevo jugador de Monterrey (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El regreso al futbol mexicano de Orbelín Pineda toma forma con Rayados de Monterrey según reportes de este jueves 16 de julio, club con el que ya existiría un acuerdo de palabra y que se alista para cerrar su incorporación como uno de los mayores refuerzos para el Apertura 2026 de la Liga MX después de finalizado la Copa Mundial 2026.

El mediocampista está cerca de convertirse en refuerzo del conjunto regiomontano después de las pruebas médicas que se realizaron en la ciudad de Querétaro, según reportó César Luis Merlo. Todo apunta a que su llegada quedará oficializada en los próximos días, una vez que se complete el proceso de contratación.

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Según con la información que circuló este día, Rayados pagaría la cláusula por el pase de Orbelín Pineda, la cual está valuada en casi ocho millones de euros. La operación perfila al mexicano como uno de los movimientos de mayor peso del mercado de verano en el inicio de la nueva temporada del futbol mexicano.

Orbelín Pineda muy cerca de regresar a la Liga MX

Orbelín Pineda muy cerca de regresar a la Liga MX (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El acuerdo también contempla su reencuentro con Matías Almeyda, actual técnico de Rayados de Monterrey, con quien ya coincidió en Chivas y AEK Atenas. Esta sería la razón principal por la que el mediocampista de 30 años dejaría el futbol de Grecia.

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Almeyda y Pineda tienen una relación de años, pues ambos lograron títulos como la Liga MX, la Copa MX, la Liga de Campeones de Concacaf, la Supercopa y la Liga de Grecia en los diferentes clubes que han coincido. Ese antecedente pesa en una negociación en la que la presencia del estratega argentino aparece como uno de los elementos centrales.

Desde el arranque de las conversaciones, la intención de Pineda fue vestir la camiseta del club regiomontano. El jugador dio prioridad al proyecto deportivo de Monterrey y mostró disposición para volver a la Liga MX después de su etapa en Europa. Y tras una discreta participación en el Mundial 2026 terminaría su etapa en el futbol occidental para regresar a México

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Carrera de Orbelín Pineda

En el futbol mexicano, el seleccionado nacional ya militó en Gallos Blancos de Querétaro, Chivas y Cruz Azul. Ahora apunta a una nueva etapa con Monterrey, equipo que busca fortalecer su plantel de cara al Apertura 2026.

Su perfil ofrece variantes en ataque y medio campo. Puede desempeñarse como volante ofensivo, interior o extremo, una condición que amplía las opciones del cuerpo técnico y que encaja en la idea de juego del entrenador argentino.

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Con la Selección Mexicana, Pineda también llega con amplio recorrido (AP Foto/David Zalubowski)

Con la Selección Mexicana, Pineda también llega con amplio recorrido. Ha sido campeón de la Copa Oro en tres ocasiones y además levantó la Liga de Naciones de la Concacaf.

A nivel mundialista, el futbolista fue convocado para Qatar 2022 y para la Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Esa trayectoria refuerza el peso de una incorporación que Monterrey perfila para apuntalar su plantel en la siguiente campaña.

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El contrato lo vinculará con Rayados por cuatro años. Mientras se espera el anuncio formal, Monterrey se encamina a sumar a un jugador con experiencia internacional, recorrido en la Selección Mexicana y pasado ganador junto a Almeyda.

El pasado entre Almeyda y Pineda sostiene la operación

Orbelín Pineda Alvarado nació el 24 de marzo de 1996 y creció en Coyuca de Catalán, Guerrero. A los 14 años acudió a visorias de Querétaro, donde fue incorporado a fuerzas básicas.

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Su debut en Primera División llegó en el Apertura 2014, después de que Ignacio Nacho Ambriz detectó condiciones para llevarlo al máximo circuito. En Querétaro integró el plantel que alcanzó la final de la Liga MX en 2015 y compartió vestidor con Ronaldinho; en esa etapa sumó 44 partidos y 8 goles.

En enero de 2022 dio el salto a Europa con el Celta de Vigo de España (REUTERS/Raquel Cunha)

Para el Clausura 2016 pasó al Deportivo Guadalajara, donde se convirtió en una pieza del esquema de Almeyda. Esa etapa es la que hoy da contexto al interés de Monterrey, porque el entrenador ya trabajó con él y conoce de primera mano sus cualidades para recuperar, distribuir y darle ritmo al mediocampo.

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Después, a inicios de 2019, se fue a Cruz Azul. Con la escuadra celeste fue parte del plantel que cortó una sequía de 23 años sin título de liga al conquistar el Guard1anes 2021 bajo el mando de Juan Reynoso, además de registrar 15 asistencias en su paso por el futbol mexicano.

En enero de 2022 dio el salto a Europa con el Celta de Vigo de España. Tras un periodo con pocos minutos en LaLiga, se reencontró con Almeyda en el club ateniense, una relación previa que hoy sostiene la versión de que Monterrey lo quiere como refuerzo para el siguiente semestre.

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