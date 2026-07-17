México

Destapan a Arantza Ruiz como habitante de La Casa de los Famosos México 2026, había dos posibilidades

La joven es la décima confirmada para el reality show más visto del país

Guardar
Google icon
La joven actriz se une al elenco de La Casa de los Famosos México (Ig: arantzaruiz_)
La joven actriz se une al elenco de La Casa de los Famosos México (Ig: arantzaruiz_)

Arantza Ruiz es la décima habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4, el reality de Televisa que estrena el domingo 26 de julio. La actriz mexicana de 28 años se une a un elenco que ya suma nueve nombres, entre ellos Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Karina Torres, Yahir , Flor Vigna y Aldo Rendón.

La confirmación pone fin a un debate que dividió a los seguidores del programa. Las pistas difundidas por la producción —botas plateadas, una máscara teatral de comedia y tragedia, una rosa blanca, un micrófono, audífonos con orejas de gato y un control de videojuegos— apuntaban a dos candidatas con perfiles distintos: Ruiz y la streamer Ari Gameplays.

PUBLICIDAD

Las pistas señalaban a dos perfiles diferentes

Dos mujeres posan frente a una escenografía de sala de juegos recreativos con luces de neón. Una viste un top plateado y la otra un sombrero rosa y top negro con flecos
¿Arantza Ruiz o Ari Gameplays? Las pistas que dividían a los fans sobre la décima habitante de La Casa de los Famosos México 4 (Infobae Especial)

El video promocional generó teorías encontradas en redes sociales. Una parte de los seguidores asoció los elementos gamer con Ari Gameplays, cuyo nombre real es Abril Abdamari Garza Alonso, streamer, cosplayer y empresaria mexicana con millones de seguidores en Twitch y YouTube, que además participó en ¿Quién es la Máscara?

Quienes apostaban por Ruiz argumentaron que las referencias a sets de grabación y la actuación correspondían a su trayectoria en televisión. El atuendo plateado que usó en la presentación de El precio de amarte fue uno de los detalles que más citaron para vincularla con las botas del video.

PUBLICIDAD

¿Quién es Arantza Ruiz?

Arantza Ruiz La Casa de los Famosos México 4 -México- 16 de julio
Arantza Ruiz es la décima confirmada en La Casa de los Famosos México 4 (Jovani Pérez/Infobae)

Arantza Ruiz nació el 18 de abril de 1997 en México. Es hija del actor Alejandro Ruiz y nieta del primer actor José Carlos Ruiz, y comenzó su carrera frente a las cámaras a los cuatro años en la telenovela Pablo y Andrea.

Su trabajo más reciente incluye Vencer el pasado (2021), Tierra de amor y coraje y El precio de amarte. También ha participado en múltiples episodios de La Rosa de Guadalupe, referencia directa a la rosa blanca del video promocional. En paralelo lanzó mini álbumes musicales y se ha definido públicamente como apasionada de los videojuegos.

¿Quién es la pareja de Arantza Ruiz?

Él es Sebastián Fouilloux , novio de la nueva habitante de LCDLFM (ig)
Él es Sebastián Fouilloux , novio de la nueva habitante de LCDLFM (ig)

En su vida personal, Ruiz está casada con el actor Sebastián Fouilloux desde 2021. La pareja llegó al altar tras pocos meses de noviazgo.

Su afición por los videojuegos, menos conocida que su faceta actoral, fue precisamente lo que generó confusión entre los seguidores del reality: el control de consola y los audífonos con orejas de gato del video encajaban tanto con su perfil como con el de Ari Gameplays.

El elenco completo suma ya varios habitantes confirmados

Karina Torres, la segunda confirmada para La Casa (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Karina Torres, la segunda confirmada para La Casa (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Con Ruiz, la lista de participantes confirmados para La Casa de los Famosos México 4 incluye a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Moisés Peñaloza, Aldo Rendón, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna y Masad Altamimi. La producción anunció que serán 16 los habitantes en total, con un premio de 4,000,000 de pesos para el ganador o ganadora.

El estreno es el domingo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas, con transmisión continua en ViX. Las galas principales estarán a cargo de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff conducen las pregalas y posgalas.

Temas Relacionados

Arantza RuizLa Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos Méxicomexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Julián Quiñones, Gil Mora y Raúl Jiménez son homenajeados en mural de Ensenada tras el Mundial 2026

Los seleccionados fueron plasmados en una obra artística como reconocimiento a sus esfuerzos durante la Copa del Mundo

Julián Quiñones, Gil Mora y Raúl Jiménez son homenajeados en mural de Ensenada tras el Mundial 2026

Detención de Ernesto Ruffo es una cortina de humo a favor de Marina del Pilar, acusa la oposición

El PAN y Somos MX consideraron que la detención de Ernesto Ruffo es una “cortina de humo” para no hablar de los audios de la gobernadora de Baja California

Detención de Ernesto Ruffo es una cortina de humo a favor de Marina del Pilar, acusa la oposición

Hallan los restos de “Yatzil”, joven maya, en el cenote Yaakun de Playa del Carmen

El INAH identifica a “Yatzil”, posible mujer antigua, en un cenote de Quintana Roo

Hallan los restos de “Yatzil”, joven maya, en el cenote Yaakun de Playa del Carmen

Cuáles son mejores para bajar de peso las almendras, las nueces o los pistaches

Su aporte de fibra, proteínas y grasas saludables contribuye a una mayor sensación de saciedad, lo que ayuda a reducir el consumo de otros alimentos y facilita el control del apetito

Cuáles son mejores para bajar de peso las almendras, las nueces o los pistaches

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de julio: autoridades despejan Eje Central Lázaro Cárdenas tras choque entre una moto y un tráiler

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de julio: autoridades despejan Eje Central Lázaro Cárdenas tras choque entre una moto y un tráiler
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Cae Ricardo Thompson Navarro, presunto socio de Ingemar, empresa del exgobernador Ernesto Ruffo investigada por huachicol fiscal

Tras designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas, Marco Rubio reafirma que EEUU nunca cesará

Del Puente Internacional de Nuevo Laredo al penal de Ecatepec: el registro que documenta cómo detuvieron a “El Ocra”

Capturan a “El Doctor“, presunto operador de ”Los Viagras" en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Aldo Rendón responde a las comparaciones con Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón responde a las comparaciones con Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México

Siguen las burlas contra Pedro Sola, Eugenio Derbez lanza cómico video contra el presentador

Karina Torres vs Wendy Guevara: ella es la “perdida” que consiguió mejor sueldo por La Casa de los Famosos México

Reviven abucheo a Cazzu por burlarse de la eliminación de México en el Mundial en pleno concierto

Nicola Porcella defiende a Flor Vigna de la xenofobia que recibió tras confirmarse para La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Julián Quiñones, Gil Mora y Raúl Jiménez son homenajeados en mural de Ensenada tras el Mundial 2026

Julián Quiñones, Gil Mora y Raúl Jiménez son homenajeados en mural de Ensenada tras el Mundial 2026

Uriel Antuna sale lesionado de los entrenamientos y es duda para el debut de Pumas

Aficionados convocan a no acudir a partidos de la Jornada 1 por desaparición del descenso

Quién es Hernán Crespo, leyenda argentina que llega como técnico del Atlas

Checo Pérez se declara fan de Lionel Messi: “Me encantaría verlo ganar el Mundial 2026”