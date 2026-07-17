Destapan a Arantza Ruiz como habitante de La Casa de los Famosos México 2026, había dos posibilidades

La joven actriz se une al elenco de La Casa de los Famosos México (Ig: arantzaruiz_)

Arantza Ruiz es la décima habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4, el reality de Televisa que estrena el domingo 26 de julio. La actriz mexicana de 28 años se une a un elenco que ya suma nueve nombres, entre ellos Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Karina Torres, Yahir , Flor Vigna y Aldo Rendón.

La confirmación pone fin a un debate que dividió a los seguidores del programa. Las pistas difundidas por la producción —botas plateadas, una máscara teatral de comedia y tragedia, una rosa blanca, un micrófono, audífonos con orejas de gato y un control de videojuegos— apuntaban a dos candidatas con perfiles distintos: Ruiz y la streamer Ari Gameplays.

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Las pistas señalaban a dos perfiles diferentes

¿Arantza Ruiz o Ari Gameplays? Las pistas que dividían a los fans sobre la décima habitante de La Casa de los Famosos México 4 (Infobae Especial)

El video promocional generó teorías encontradas en redes sociales. Una parte de los seguidores asoció los elementos gamer con Ari Gameplays, cuyo nombre real es Abril Abdamari Garza Alonso, streamer, cosplayer y empresaria mexicana con millones de seguidores en Twitch y YouTube, que además participó en ¿Quién es la Máscara?

Quienes apostaban por Ruiz argumentaron que las referencias a sets de grabación y la actuación correspondían a su trayectoria en televisión. El atuendo plateado que usó en la presentación de El precio de amarte fue uno de los detalles que más citaron para vincularla con las botas del video.

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¿Quién es Arantza Ruiz?

Arantza Ruiz es la décima confirmada en La Casa de los Famosos México 4 (Jovani Pérez/Infobae)

Arantza Ruiz nació el 18 de abril de 1997 en México. Es hija del actor Alejandro Ruiz y nieta del primer actor José Carlos Ruiz, y comenzó su carrera frente a las cámaras a los cuatro años en la telenovela Pablo y Andrea.

Su trabajo más reciente incluye Vencer el pasado (2021), Tierra de amor y coraje y El precio de amarte. También ha participado en múltiples episodios de La Rosa de Guadalupe, referencia directa a la rosa blanca del video promocional. En paralelo lanzó mini álbumes musicales y se ha definido públicamente como apasionada de los videojuegos.

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¿Quién es la pareja de Arantza Ruiz?

Él es Sebastián Fouilloux , novio de la nueva habitante de LCDLFM (ig)

En su vida personal, Ruiz está casada con el actor Sebastián Fouilloux desde 2021. La pareja llegó al altar tras pocos meses de noviazgo.

Su afición por los videojuegos, menos conocida que su faceta actoral, fue precisamente lo que generó confusión entre los seguidores del reality: el control de consola y los audífonos con orejas de gato del video encajaban tanto con su perfil como con el de Ari Gameplays.

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El elenco completo suma ya varios habitantes confirmados

Karina Torres, la segunda confirmada para La Casa (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Con Ruiz, la lista de participantes confirmados para La Casa de los Famosos México 4 incluye a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Moisés Peñaloza, Aldo Rendón, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna y Masad Altamimi. La producción anunció que serán 16 los habitantes en total, con un premio de 4,000,000 de pesos para el ganador o ganadora.

El estreno es el domingo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas, con transmisión continua en ViX. Las galas principales estarán a cargo de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff conducen las pregalas y posgalas.

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