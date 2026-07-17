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Así es el Centro de Alto Rendimiento donde entrena el Atlante

El conjunto azulgrana planea hacer un museo en las instalaciones donde entrena

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Los azulgranas entrenan en el Ajusco de la CDMX. Fb: AtlanteFC
Los azulgranas entrenan en el Ajusco de la CDMX. Fb: AtlanteFC

El Atlante inicia una nueva etapa en la Liga MX con un proyecto que va más allá de lo deportivo.

Además de su regreso al máximo circuito, el club azulgrana trabaja en la consolidación de un Centro de Alto Rendimiento ubicado al sur de la Ciudad de México, un complejo que ya comenzó a utilizar para sus entrenamientos, aunque todavía se encuentra en proceso de construcción.

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La intención de la directiva es convertir este espacio en la casa definitiva de los Potros de Hierro y en una pieza clave para el desarrollo de todas sus categorías.

Así es el Centro de Alto Rendimiento donde entrena el Atlante

El nuevo Centro de Alto Rendimiento del Atlante se localiza en el kilómetro 14 de la carretera Picacho-Ajusco, una zona ubicada en la parte alta de la Ciudad de México que destaca por sus condiciones de altitud, ideales para la preparación física de los futbolistas.

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Desde hace varios meses, el primer equipo ya realiza sus entrenamientos en estas instalaciones, al igual que el conjunto femenil, mientras las obras continúan avanzando.

Actualmente, el complejo ya cuenta con una cancha principal de dimensiones oficiales, que es utilizada para las prácticas diarias del equipo. También están habilitados una pequeña grada, los vestidores y las oficinas, espacios suficientes para que el club haya comenzado a operar en su nueva sede deportiva.

Sin embargo, basta recorrer los alrededores para notar que el proyecto aún está lejos de concluir. En el sitio todavía pueden observarse materiales de construcción, estructuras pendientes y zonas en desarrollo, mientras continúan los trabajos para completar el complejo.

En el lugar aún se observan partes de terracería. @AtlanteFC
En el lugar aún se observan partes de terracería. @AtlanteFC

El entorno también conserva un aspecto natural, rodeado prácticamente por carretera y áreas boscosas del Ajusco, donde durante la temporada de lluvias el lodo forma parte del paisaje.

La construcción de este centro representa uno de los proyectos de infraestructura más importantes emprendidos por el Atlante en los últimos años.

La intención del club es dejar atrás la dependencia de instalaciones prestadas y contar con un espacio propio que concentre la preparación deportiva, la recuperación física y el crecimiento de sus diferentes categorías.

Lo que tendrá el complejo cuando esté completamente terminado

El plan del Atlante contempla un complejo mucho más amplio que el que actualmente está en funcionamiento.

Una vez concluido, el Centro de Alto Rendimiento contará con dos canchas oficiales, una zona especializada para el entrenamiento de porteros, además de una casa club con 24 habitaciones destinada a las concentraciones del primer equipo y de las fuerzas básicas.

Este video documenta el progreso de la construcción del Nuevo Centro de Entrenamiento Atlante F.C. Se observa a trabajadores en tareas de edificación de gradas de concreto con encofrados de madera. También se muestra el acondicionamiento de un campo de césped. El entorno incluye montañas y cielo parcialmente nublado. Es un registro del avance de las obras.

El proyecto también incluye un gimnasio de alto rendimiento, una cafetería, un centro médico para la atención y rehabilitación de los futbolistas, así como un museo del Atlante, pensado para preservar la historia de uno de los clubes con mayor tradición en el futbol mexicano.

Estas instalaciones buscan convertir al complejo en un espacio integral para el desarrollo deportivo y administrativo de la institución.

La idea de construir este centro no es nueva. La directiva impulsó el proyecto desde hace varios años como parte de un plan para fortalecer la estructura del club y cumplir con estándares de infraestructura que le permitieran crecer institucionalmente.

Con el paso del tiempo, las obras avanzaron hasta que el equipo pudo comenzar a utilizar parte de las instalaciones mientras continúan los trabajos de edificación.

Con el Atlante nuevamente instalado en la Liga MX, el Centro de Alto Rendimiento se perfila como uno de los pilares de su proyecto deportivo a largo plazo.

Aunque las obras siguen en marcha y todavía falta concluir buena parte del complejo, el club ya comenzó a dar vida a un espacio que aspira a convertirse en el centro de operaciones de los Potros de Hierro durante los próximos años y en un referente para el desarrollo de nuevos talentos.

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