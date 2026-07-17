¿Quién es Arantza Ruiz, la décima habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

Arantza Ruiz es la décima confirmada en La Casa de los Famosos México 4 (Jovani Pérez/Infobae)

La producción de La Casa de los Famosos México confirmó este 16 de julio a Arantza Ruiz como la décima habitante de la cuarta temporada, después de días de especulación y pistas que mantuvieron en vilo a la audiencia del reality.

La expectativa creció en redes sociales, donde los seguidores debatieron sobre la identidad de la nueva participante y analizaron cada detalle filtrado por los canales oficiales.

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Hoy, finalmente, se despejó la incógnita: una figura joven, multifacética y con gran presencia digital se suma al elenco rumbo al estreno del programa.

Las pistas que anticiparon la llegada de Arantza Ruiz

Durante las jornadas previas al anuncio, la producción de LCDLF México 4 utilizó una serie de pistas visuales y referencias en redes sociales que alimentaron la conversación entre los fans.

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Campaña promocional de La Casa de los Famosos México. El video presenta pistas visuales sobre el décimo habitante del programa. Se observan un control de consola de color blanco, unos auriculares rosas con orejas de gato y una máquina de arcade. Además, una mano interactúa con pétalos blancos de flores que caen. El escenario está iluminado con luces de neón de tonos morados, rosas y azules, y muestra el logotipo oficial del programa.

Entre los elementos más comentados destacaron guiños a la cultura gamer y otaku, frases relacionadas con la música y la actuación, así como imágenes que aludían a personajes de telenovela.

Esto llevó a que los seguidores dividieran opiniones entre dos posibles candidatas, hasta que este 16 de julio se confirmó oficialmente que la décima habitante es Arantza Ruiz.

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El debate en redes sociales se intensificó cuando aparecieron referencias a videojuegos, anime y música, características que forman parte del perfil público de la actriz.

Además, su presencia activa en Instagram, donde acumula más de 343 mil seguidores y se define como ‘Actriz, Otaku y Gamer’, fue decisiva para que los fans identificaran las pistas y apostaran por su ingreso al reality.

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¿Arantza Ruiz o Ari Gameplays? Las pistas que dividen a los fans sobre la décima habitante de La Casa de los Famosos México 4 (Infobae Especial)

¿Quién es Arantza Ruiz?

Arantza Ruiz es una actriz mexicana con una carrera que comenzó a temprana edad. En entrevistas, la artista ha relatado que su vocación surgió cuando apenas tenía cuatro años, inspirada por acompañar a su padre al set de Viva los niños.

“Yo decidí que quería ser actriz a los cuatro años porque mi papá estaba haciendo la telenovela Vivan los niños y yo lo acompañé al set. Para mí era como ir a jugar y entré a estudiar a los cuatro años”, contó a Las Estrellas.

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A los cinco años, Arantza ya había pisado un set profesional con una participación en Amar es mi pecado. Desde entonces, no ha dejado de sumar proyectos en televisión, consolidándose como una intérprete versátil y cercana al público joven.

La famosa es la décima confirmada para LCDLFM 2026 (Instagram)

“Creo que en el momento que decides ser actor empieza tu carrera. No tiene que ver con la escuela o que terminaras el CEA o, o no, o que estudies cuatro años o no. Tiene que ver con el tiempo que pisas el set y que le dedicas a ser actor”, explicó sobre su visión del trabajo actoral.

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Ruiz ha destacado en producciones como La malquerida, donde enfrentó escenas emocionalmente demandantes desde muy joven.

“Cuando hicimos La malquerida era mi primera telenovela ya como un personaje, que aunque corto, era una escena en donde Alberto Estrella me iba a hacer cosas feas y yo estaba huyendo por el cuarto. Sentí mucho peso. Yo tenía creo que dieciséis años y uf, escenón, pero emocionalmente ya salía de que traca, traca, traca, tra”, recordó.

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La famosa es la décima confirmada para LCDLFM 2026 (Instagram)

Uno de los momentos más significativos de su carrera fue su papel como Mari Luz en Vencer el pasado, donde abordó temas de acoso y publicación de fotos íntimas.

“La respuesta de la gente fue muy hermosa, porque las novelas de Rosy siempre tocan temas delicados y hay mucha gente que quiere sentirse entendida y escuchada”, compartió la actriz. Según contó, muchos jóvenes le escribieron para agradecer la representación y el acompañamiento a situaciones personales difíciles.

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En redes sociales, Arantza Ruiz se define como alguien que hace “música para gente que siente demasiado”, además de identificarse como otaku y gamer. En Instagram suma más de 343 mil seguidores y se mantiene activa con publicaciones sobre sus pasiones y proyectos.

La famosa es la décima confirmada para LCDLFM 2026 (Instagram)

Ruiz también ha expresado su deseo de explorar papeles de villana, algo que considera divertido y liberador.

Nunca he sido mala, nunca. Me gustaría que el público descubriera de mí una faceta diferente, en donde nunca he sido mala, nunca”, dijo en entrevista.

Con su ingreso a La Casa de los Famosos México 4, Arantza Ruiz promete mostrar nuevas facetas de su personalidad y conectar con una audiencia que la sigue tanto por su trabajo actoral como por su presencia digital y afinidad con la cultura geek.

La expectativa se mantiene alta rumbo al arranque de la temporada, que ya suma diez participantes confirmados y promete competencia y convivencia entre figuras de distintas generaciones y perfiles.