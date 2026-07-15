Pumas perdería a otro de sus jugadores clave en el inicio del Apertura 2026, partiría hacia España

En Cantera contemplarían negociar este verano con el plan de renovar la zaga central y abrir la puerta a un refuerzo extranjero en el inicio del Apertura 2026. REUTERS/Henry Romero

La incertidumbre golpea nuevamente al entorno del Club Universidad Nacional a pocos días del arranque del Apertura 2026.

De acuerdo con reportes, el defensor español Rubén Duarte, pieza fundamental en la zaga universitaria, podría dejar el club para regresar a su país natal. Aunque no existe una oferta oficial, los supuestos sondeos de equipos españoles han encendido las alarmas en Pumas.

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Rubén Duarte podría dejar a Pumas a días del arranque del Apertura 2026, ante sondeos de clubes de España. (FOTOAnne-Marie Sorvin-Imagn Images)

La información revelada por el periodista Daniel Estrada índica que Sevilla, Osasuna y Almería habrían mostrado interés en el jugador. Desde entonces, la información se ha expandido y otros clubes como Espanyol y Rayo Vallecano también aparecen en la conversación.

Interés desde España y posible reencuentro

El nombre de Duarte habría sido colocado en la agenda de varios equipos españoles.

Sevilla , Osasuna y Almería estarían sondeando al jugador.

Sevilla destaca como opción atractiva, ya que el técnico Luis García Plaza lo dirigió en el Deportivo Alavés y lo tuvo como capitán.

Espanyol y Rayo Vallecano también lo tendrían en la mira.

Sevilla se perfila como la opción principal por el antecedente de Luis García Plaza, quien dirigió a Duarte en Deportivo Alavés y lo tuvo como capitán. REUTERS/Marcelo Del Pozo

En este escenario, la salida de Duarte no es segura, pero sí plausible. La expectativa de volver a España y competir en LaLiga o en Segunda División lo colocaría en una posición de análisis serio.

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Postura de Pumas y contrato vigente

En Cantera, la directiva no descartaría venderlo este verano. Aunque Duarte tiene contrato hasta junio de 2027, considerarían que su salida encajaría en el objetivo de renovar la defensa central.

Incluso se contempla la posibilidad de transferir también a Nathan Silva, lo que abriría espacio para fichar un nuevo central extranjero.

El contrato vigente no impide una negociación.

La directiva vería con buenos ojos una venta por motivos económicos y deportivos.

La renovación de la defensa es uno de los objetivos universitarios en este mercado de fichajes.

La directiva de Pumas no descartaría vender a Rubén Duarte este verano, pese a que tiene contrato vigente hasta junio de 2027. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, aunque no hay oferta formal, el club estaría preparado para mover sus piezas si llega una propuesta convincente.

Impacto para el Apertura 2026

Duarte fue fundamental la temporada pasada, disputando 36 partidos y más de 2 mil 800 minutos, lo que lo convirtió en un referente defensivo. Su salida dejaría un vacío importante en la zaga justo antes del debut contra Pachuca.

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La defensa perdería experiencia y polivalencia.

Esteban Solari tendría que reorganizar la línea defensiva en plena semana de arranque.

La afición ya debate si la salida tendría un peso real en el equipo.

Esteban Solari tendría que reorganizar la zaga de Pumas si llega una oferta convincente y el jugador decide regresar a España. REUTERS/Eloisa Sanchez

El impacto sería inmediato: Pumas iniciaría el torneo con una defensa debilitada y bajo mayor presión, lo que podría condicionar su rendimiento en las primeras jornadas.

Así, la decisión final dependerá de las ofertas que lleguen y del deseo del jugador de regresar a su país. La moneda está en el aire, y el Apertura 2026 podría comenzar con una baja sensible para los universitarios.

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