Aficionados convocan a no acudir a partidos de la Jornada 1 por desaparición del descenso

Con la consigna “Sin aficionados no hay futbol, sin consumo no hay negocio”, hinchas convocan a vaciar las tribunas en las jornadas 1 y 2 del Apertura 2026. (X)

El arranque del Apertura 2026 en la Liga MX está marcado por una protesta inédita de parte de la afición, que responde con descontento a la desaparición definitiva del descenso y ascenso.

La publicación del nuevo reglamento, que elimina estos mecanismos y las sanciones económicas a los equipos de bajo rendimiento, provocó una reacción inmediata en redes sociales y foros de seguidores.

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El Estadio Victoria de Necaxa se prepara para recibir el primer partido del Apertura 2026. (X/ @ClubNecaxa)

En la búsqueda de presionar a los directivos, cientos de aficionados han lanzado una convocatoria para no acudir a los estadios en la Jornada 1, no consumir productos oficiales y cancelar suscripciones a plataformas de streaming

El llamado de la afición: boicot en la Jornada 1

La movilización se ha concentrado bajo la consigna: “Sin aficionados no hay fútbol, sin consumo no hay negocio”. La convocatoria, impulsada por aficionados de equipos como Chivas, Pumas y hasta América, propone:

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No asistir a los estadios durante las jornadas 1 y 2.

No comprar mercancía oficial de los equipos de la Liga MX.

No suscribirse a plataformas de streaming que transmiten los partidos.

Aficionados convocan a un boicot en la Jornada 1 con la consigna “Sin aficionados no hay futbol, sin consumo no hay negocio”. (Facebook)

El objetivo es enviar un mensaje directo a los dirigentes tras las decisiones que, bajo su opinión, “afectan la esencia del futbol mexicano”.

Los promotores del boicot insisten en que, mientras los estadios sigan llenos y el consumo se mantenga, la liga no tendrá motivos para escuchar las demandas de la gente.

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El trasfondo: desaparición del descenso y sanciones

La queja central de la afición surge por la eliminación definitiva del ascenso y descenso, oficializada para la temporada 2026-2027.

Este cambio garantiza que los 18 clubes de Liga MX conserven su plaza sin importar los resultados deportivos, y que los equipos de la Liga de Expansión MX no puedan aspirar a competir en la máxima categoría.

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El nuevo reglamento de la Liga MX elimina el ascenso y descenso y quita sanciones económicas a los equipos con bajo rendimiento. (Jovani Pérez)

Además, desaparecen las multas económicas para los equipos de peor desempeño, lo que elimina toda consecuencia para quienes ocupen los últimos lugares en la tabla.

El malestar se profundiza por la falta de incentivos para mejorar y la imposibilidad de que ciudades y equipos históricos vuelvan a soñar con un lugar en Primera División.

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Opiniones de expertos y riesgos para el futuro

Periodistas y exfutbolistas como José Ramón Fernández, David Medrano y Rafa Puente han criticado duramente la decisión, considerándola un retroceso que frena el desarrollo del futbol mexicano.

Los expertos han coincidido en que el nuevo sistema debilita la formación de talento y la identidad de clubes con historia. El término “liga de extinción” ha circulado en diversos foros señalando el riesgo de que la Liga de Expansión pierda sentido como vía de desarrollo.

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Voces de especialistas como José Ramón Fernández lamentaron la decisión de los directivos de la Liga MX, considerándola como un atentado contra la competitividad y el crecimiento. (X/ @joserra_espn)

De esta manera, el boicot de la afición ha marcado el inicio de una etapa que parte bajo el reclamo de fondo de que el futbol mexicano debe regirse por el mérito deportivo y la pasión de su gente, no sólo por intereses económicos.