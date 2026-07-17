Karina Torres vs Wendy Guevara: ella es la “perdida” que consiguió mejor sueldo por La Casa de los Famosos México

Karina Torres posa con el logo de "La Casa de los Famosos México" al ser confirmada como participante de la cuarta temporada. (Infobae México Especial)

Karina Torres habría negociado un sueldo de 400,000 pesos semanales para entrar a La Casa de los Famosos México 4, el reality de Televisa que arranca el domingo 26 de julio. La cifra, filtrada por insiders y cuentas especializadas en espectáculos, la colocaría entre las participantes mejor pagadas de esta edición, aunque las mismas versiones apuntan a que al menos dos famosos más habrían firmado contratos superiores.

Ni la producción ni Karina Torres han confirmado el monto. El dato circula en redes sociales como rumor con fuerza creciente, y debe leerse como una versión no verificada.

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Ocho veces más que lo que ganó Wendy Guevara en 2023

Wendy ganó en su temporada, pero fue de las peor pagadas. Foto: (FB/Wendy Guevara)

El contraste que más conversación genera es el que existe con Wendy Guevara. Según versiones de insiders de la primera temporada, Wendy habría ingresado al reality en 2023 con un sueldo aproximado de 50,000 pesos semanales, una de las cifras más bajas del elenco en aquel momento. Si las filtraciones sobre Karina Torres son correctas, la diferencia entre ambas sería de ocho veces.

Wendy salió de esa primera temporada como ganadora del premio de 4 millones de pesos y como la primera mujer trans en coronarse en un reality de esa escala en México. Lo que siguió fue una reconfiguración completa de su figura pública y una señal para la industria sobre el apetito real de la audiencia por ese tipo de personalidades.

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El camino que abrió una “perdida” y que otra aprovecha

Karina Torres es, sin duda, la participante con más oportunidad de ganar LCDLFM 4 (Televisa)

Las Perdidas es el colectivo del que forma parte Karina Torres y que le dio visibilidad masiva en redes. Desde 2024, su nombre aparecía de manera constante en las peticiones de los seguidores del reality, quienes la pedían a gritos en plataformas como X, TikTok y Facebook. Esa demanda sostenida en el tiempo es parte de lo que habría llevado a la producción a apostar fuerte por ella.

Su trayectoria suma también nominaciones en los MTV MIAW, una comunidad en redes activa y leal, y un dato que pocos influencers pueden presumir: la Academia Mexicana de la Lengua reconoció una expresión asociada a su figura. Ese tipo de penetración cultural no se negocia igual que la simple popularidad en redes.

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La corrección que el mercado tardó tres años en hacer

Esto es lo que gana Wendy Guevara en La Casa de los Famosos

Lo que separa el sueldo de Wendy en 2023 del que habría negociado Karina en 2026 no es solo la diferencia entre dos personas. Es la distancia entre una apuesta a ciegas y un modelo probado. Wendy demostró con rating y audiencias que una mujer trans podía ser el centro de un formato masivo, no su cuota de diversidad ni su personaje de apoyo.

Esa demostración tiene consecuencias económicas concretas. Cuando una producción considera hoy incorporar a una creadora trans de alto perfil, ya no parte de cero: replica un modelo que funcionó. Y los modelos que funcionan se pagan diferente. El argumento de que “el público no está listo” quedó archivado en 2023.

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Karina Torres entra con un perfil distinto al de Wendy

Karina Torres es la segunda confirmada para LCDLFM (redes)

Wendy Guevara entró a La Casa de los Famosos México como revelación y salió como caso de estudio. Karina Torres llegaría, si las filtraciones se confirman, como una apuesta con precedente. La diferencia entre ambas posiciones es exactamente lo que separa abrir un camino de caminar por él.

Las mismas filtraciones que ubican a Karina en 400,000 pesos semanales aclaran que no sería la participante con el sueldo más alto de la edición 2026. Al menos dos famosos más habrían firmado por encima de esa cifra, lo que da una idea de la escala de inversión que la producción habría destinado a este elenco antes de que el programa siquiera arranque.

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