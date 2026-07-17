Tras asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, resurge video donde denunció presuntas amenazas

Video donde el periodista denuncia amenazas en su contra. (Redes Sociales)

El asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, ha generado indignación en Puebla y reavivado un video difundido en redes sociales en el que el comunicador aseguraba haber recibido presuntas amenazas por parte del presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso.

Martínez Contreras fue atacado a balazos la mañana del jueves 16 de julio en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, cuando se encontraba a unos metros de su domicilio.

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De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que viajaban en motocicleta le dispararon en varias ocasiones y huyeron del lugar. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El mensaje que dejó antes de ser asesinado

Tras confirmarse su muerte, comenzó a viralizarse un video grabado semanas antes en el que Josué Martínez denunciaba públicamente presuntas amenazas y defendía su labor como comunicador y ciudadano.

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Tras su asesinato, volvió a circular un video en el que el periodista denunciaba presuntas amenazas y defendía su labor informativa.

En la grabación, el periodista aseguró que su trabajo consistía en cuestionar el manejo de los recursos públicos y exigir respuestas a las autoridades.

“Que les cuestione yo dónde está ese dinero les duele. Me decía el presidente: ‘No, que tú tan recto’. Yo le respondí: ‘Tú me amenazaste, me hiciste la llamada y me amenazaste’”.

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En el mismo mensaje afirmó que, lejos de intimidarlo, las presiones fortalecían su compromiso con la comunidad.

“Me duele cómo está mi comunidad. Más que perjudicarme, esto me fortalece”, expresó.

Durante esa intervención también rechazó señalamientos relacionados con un supuesto adeudo por el servicio de agua potable, mostrando recibos para demostrar que se encontraba al corriente y asegurando que las acusaciones en su contra carecían de sustento.

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En el video, Josué Martínez aseguró que había recibido presuntas amenazas y defendió su labor de cuestionar el manejo de los recursos públicos. (Redes Sociales)

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si las declaraciones del periodista forman parte de las líneas oficiales de investigación.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el periodista?

Las investigaciones preliminares indican que la agresión ocurrió poco después de las 8:00 horas sobre la calle Leona Vicario, entre las calles General Ignacio Zaragoza y Benito Juárez, en San Lucas Atoyatenco.

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De acuerdo con los reportes, dos sujetos armados interceptaron al comunicador y realizaron varios disparos antes de escapar en motocicleta.

Uno de los momentos más dramáticos ocurrió después del ataque, cuando el hijo de 13 años de Josué Martínez llamó al número de emergencias para pedir ayuda tras ver a su padre herido.

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Entre los primeros datos del caso destacan:

El ataque ocurrió cerca del domicilio del periodista.

Los agresores escaparon en una motocicleta.

En la escena fueron localizados varios indicios balísticos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla inició la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

¿Quién era Josué Martínez Contreras?

Además de desempeñarse como periodista, Josué Martínez era docente, recientemente se había titulado como abogado y dirigía el portal Noticias San Martín Texmelucan, donde daba cobertura a temas de seguridad, política y acontecimientos de interés regional.

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También era fundador de la asociación civil CRE-ARTE, desde la que impulsaba proyectos sociales y comunitarios, además de participar en actividades deportivas y de bienestar para la población. En redes sociales era conocido como “El Jaguar”.

Su última publicación estuvo relacionada con una campaña de esterilización de mascotas promovida por la organización que fundó.

Exigen investigación que considere su labor periodística

Tras el homicidio, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, entre ellas Artículo 19, condenaron el crimen y solicitaron a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Fiscalía General de la República realizar una investigación pronta, independiente e imparcial, además de considerar la labor periodística de Josué Martínez como una línea prioritaria de investigación.

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Asimismo, pidieron que se implementen medidas de protección para su familia mientras avanzan las indagatorias.

Por su parte, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan condenó el asesinato y aseguró que mantiene coordinación con autoridades estatales y federales para esclarecer el caso e identificar a los responsables.

El asesinato de Josué Martínez ocurre en un contexto de violencia contra periodistas en México y vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen el periodismo, especialmente en el ámbito local, donde las coberturas sobre seguridad, corrupción y asuntos públicos suelen representar mayores riesgos.