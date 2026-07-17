Julián Quiñones, Gil Mora y Raúl Jiménez son homenajeados en mural de Ensenada tras el Mundial 2026

Los delanteros de la Selección Mexicana marcaron siete goles entre los dos. EFE/Alex Cruz

Julián Andrés Quiñones, Gilberto Rafael Mora y Raúl Alonso Jiménez figuraron con la Selección Mexicana en el transcurso del Mundial 2026, y para rendir homenajear por su sobresaliente participación. en la ciudad de Ensenada, Baja California un mural inmortalizó a los jugadores del Tricolor.

Mediante ciertos videos que circulan por las redes sociales se pueden ver las siluetas de Julián Quiñones, Gil Mora y Raúl Jiménez portando la camiseta de la Selección Nacional toda vez que se ganaron a pulso la validación del público mexicano en la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Quiñones se consolidó como goleador de la Selección Mexicana al anotar cuatro goles en el Mundial 2026, de ese modo igualó el récord que compartían Javier Chicharito Hernández y Luis Matador Hernández como máximos goleadores en Copas de la FIFA con cuatro dianas.

El delantero del Al-Qadsiah obtuvo su naturalización en 2023 para estar a la orden del Vasco Javier Aguirre en su primera Copa del Mundo. Julián Quiñones levantó al público gracias a sus anotaciones frente a: Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra.

PUBLICIDAD

Raúl Alonso Jiménez se convirtió en el segundo jugador mexicano en anotar más goles en esta competencia, tres, después de su ejemplo de resiliencia tras sufrir una espeluznante lesión que estuvo cerca de truncar su carrera como futbolista profesional.

Rinde tributo a los jugadores mexicanos en Mural de Ensenada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cinta elástica con partes acolchadas que utiliza Raúl Jiménez le brinda la oportunidad de jugar con precaución y confianza, tras sufrir una fractura de cráneo al chocar con el brasileño, David Luiz, durante el duelo de la Premier League entre Arsenal y Wolves en 2020.

PUBLICIDAD

El Lobo de Tepeji regresó más fuerte que se lució con tres tantos en esta Copa del Mundo y los dedicó hasta el cielo, donde su señor padre también celebró sus goles mundialistas contra las selecciones de Sudáfrica, Ecuador e Inglaterra en ese orden.

Finalmente, Gilberto Mora se transformó en una de las caras de la Selección Mexicana a sus 17 años de edad. El futbolista de los Xolos de Tijuana ganó mayor prestigio y aprobación del pueblo mexicano y de otros países por su talento y carácter en el terreno de juego.

PUBLICIDAD

Quiñones se estrenó como goleador en su primera Copa del Mundo.l (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Al ser alineado desde un principio en esta Copa del Mundo, Gil Mora entró en la historia como el segundo futbolista más joven en debutar como titular en un duelo oficial, quedando detrás del campeón brasileño Edson Arantes do Nacimento O’Rei Pelé (1940-2022).

Su destreza y capacidad de enfrentar a los mejores jugadores del mundo posicionan a Morita como una de las siguientes promesas del balompié mexicano, pues clubes de élite empujarían por el centrocampista para vivir el sueño europeo a muy corta edad.

PUBLICIDAD

Liverpool FC, equipo que participa en la Premier League de Inglaterra, suena fuerte para conseguir el fichaje de Gilberto Mora una vez que cumpla la mayoría de edad, ya que por ahora no puede viajar ni jugar en Europa tal como se lee en el reglamento de la FIFA.

El jugador de México festeja el gol vs Sudáfrica. (REUTERS/Pawel Kopczynski)

De acuerdo con el Artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, está prohibido transferir internacionalmente a futbolistas que no tengan los 18 años cumplidos; Gilberto Mora celebrará su próximo cumpleaños el 14 de octubre del 2026.

PUBLICIDAD

Datos sobre Quiñones, Mora y Jiménez en el Mundial 2026

Julián Andrés Quiñones disputó los cinco partidos con la Selección de México en el Mundial 2026, sumando cuatro goles y una asistencia. Registró un total de 414 minutos en cancha. Su desempeño lo posicionó entre los principales goleadores del torneo, igualando la marca de jugadores como Ismaïla Sarr (Senegal) y Vinícius Júnior (Brasil).

Raúl Alonso Jiménez participó en cuatro partidos con el equipo Tricolor al quedar en banca para el duelo contra Chequia. Se estrenó como goleador mundialista al celebrar en tres ocasiones. Acumuló 320 minutos de juego y no registró asistencias.

PUBLICIDAD

Gil Mora apunta a cosas grandes para el futbol mexicano. REUTERS/Raquel Cunha

Gilberto Mora no registró goles ni asistencias en el Mundial 2026, pero su actuación fue considerada como relevante por su influencia en el campo y la proyección que mostró ante rivales de alto nivel.

A nivel mediático, Morita se ubicó como el sexto futbolista con mayor crecimiento de seguidores en Instagram, sumando 5.7 millones de nuevos seguidores, quedando por detrás de figuras como Vozinha (Cabo Verde), Erling Haaland (Noruega), Cristiano Ronaldo (Portugal), Neymar Jr. (Brasil) y Lionel Messi (Argentina).

PUBLICIDAD