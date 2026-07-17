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Quién es Hernán Crespo, leyenda argentina que llega como técnico del Atlas

Los rojinegros ya tienen a su nuevo entrenador para encarar el Apertura 2026

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Crespo Sao Paulo
Hernán Crespo buscará continuar con el proyecto que Diego Cocca dejó.

La llegada de Hernán Crespo al Atlas marca uno de los movimientos más relevantes en los banquillos de la Liga MX rumbo al Apertura 2026.

El conjunto rojinegro apostó por un entrenador con prestigio internacional, cuya trayectoria como futbolista lo convirtió en una de las grandes leyendas del futbol argentino y cuya carrera en los banquillos ya presume títulos en Sudamérica, Brasil y Asia.

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Tras su anuncio oficial, la expectativa crece en Guadalajara por conocer cómo el histórico exdelantero buscará devolver al Atlas al protagonismo del futbol mexicano.

De goleador histórico a referente en los banquillos

Nacido el 5 de julio de 1975 en Florida, Buenos Aires, Hernán Crespo construyó una carrera que lo colocó entre los delanteros más destacados de su generación.

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Debutó profesionalmente con River Plate, donde conquistó la Copa Libertadores de 1996, antes de dar el salto al futbol europeo, escenario en el que consolidó su prestigio durante más de una década.

Conquistó la Libertadores con River (NA)
Conquistó la Libertadores con River (NA)

En Italia vivió sus mejores años al defender las camisetas de Parma, Lazio, Inter de Milán, AC Milan y Genoa, además de un paso por el Chelsea de Inglaterra.

Su capacidad goleadora lo llevó a superar los 300 goles como profesional, convirtiéndose en uno de los máximos anotadores históricos de la Selección de Argentina.

Hernán Crespo
Fue un referente con la Selección de Argentina (Fotobaires)

También disputó las Copas del Mundo de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, logrando agitar las redes en las ediciones de Asia y territorio germano.

Su palmarés como futbolista incluye importantes títulos nacionales e internacionales. Con River Plate levantó la Primera División de Argentina y la Copa Libertadores.

En Parma conquistó la Copa UEFA, la Copa de Italia y la Supercopa de Italia. Posteriormente ganó la Serie A, la Coppa Italia y la Supercoppa Italiana con Lazio, además de sumar nuevos campeonatos de liga con Inter de Milán.

En Inglaterra también celebró una Premier League y una Community Shield con Chelsea. A nivel individual, fue máximo goleador de la Serie A de Italia en la temporada 2000-01, consolidándose como uno de los atacantes más efectivos de principios del siglo XXI.

Un entrenador con títulos en tres continentes que buscará devolver protagonismo al Atlas

Tras retirarse en 2012, Crespo inició una nueva etapa como director técnico. Después de dirigir al Modena y Banfield, encontró su primera gran oportunidad con Defensa y Justicia, club con el que conquistó la Copa Sudamericana 2020, el primer título internacional de la institución.

Como entrenador también cosechó de éxitos. REUTERS/Marcelo Endelli
Como entrenador también cosechó de éxitos. REUTERS/Marcelo Endelli

Ese éxito le abrió las puertas del São Paulo, donde ganó el Campeonato Paulista 2021, rompiendo una larga sequía de títulos para el conjunto brasileño.

Más tarde emigró a Qatar para dirigir al Al-Duhail, equipo con el que obtuvo la Liga de Qatar, la Copa de Qatar y la Qatar Stars Cup, firmando un triplete que confirmó su crecimiento como estratega.

Su mayor logro en los banquillos llegó con Al-Ain, de Emiratos Árabes Unidos, al conquistar la Liga de Campeones de la AFC 2023-24, equivalente a la Champions League asiática y uno de los trofeos más importantes del continente.

Ganó la Champions League asiática. REUTERS/Rula Rouhana
Ganó la Champions League asiática. REUTERS/Rula Rouhana

En total, el argentino presume seis títulos como entrenador, una carta de presentación que convenció a la directiva del Atlas para confiarle el proyecto deportivo rumbo al Apertura 2026.

Ahora, el reto de Crespo será trasladar esa experiencia internacional al futbol mexicano.

El Atlas apuesta por un entrenador acostumbrado a competir por campeonatos y con una filosofía basada en la intensidad, la presión alta y el protagonismo con el balón.

Su llegada genera expectativa entre la afición rojinegra, que espera que la trayectoria de una de las grandes leyendas del futbol argentino se traduzca en una nueva etapa de protagonismo para el club en la Liga MX.

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