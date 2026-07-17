Aldo Rendón responde a las comparaciones con Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón, en primer plano con gafas y vestimenta oscura, posa junto a Ricardo Peralta, quien usa un traje amarillo brillante, delante del logotipo tridimensional de "La Casa de los Famosos México" sobre un fondo degradado rosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Casa de los Famosos México 2026 está a unos pocos días de arrancar, y muchos de los habitantes ya confirmados han dado de qué hablar previo al encierro, como es el caso del fashion stylist Aldo Rendón, quien respondió a las comparaciones que le han hecho con el influencer Ricardo Peralta.

En una charla con TV Notas, Aldo Rendón no se guardó nada y aseguró que no entiende esa comparación con el comediante, ya que sus outfits son de marcas de lujo y nunca vio que Ricardo vistiera ese tipo de prendas, por lo que pidió que dejaran de compararlo con él.

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En la misma charla, el consultor de moda lanzó una advertencia al resto de participantes del show, asegurando que si lo llegan a insultar o meterse con él, responderá de la peor manera hasta el punto de hacerlo llorar, por lo que se espera un habitante con carácter fuerte dentro del encierro.

Aldo Rendón responde a las comparaciones con Ricardo Peralta: “hay niveles”

Ricardo Peralta (Captura de pantalla YouTube El 5)

Aldo Rendón rechazó que lo compararan con Ricardo Peralta y colocó la conversación en un terreno que conoce: el styling y las marcas. En la entrevista, el influencer y estilista dijo que no tenía “nada en común” con el comediante y respondió a un comentario que lo señalaba por un look asegurando que “hay niveles”.

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El intercambio se originó cuando le leyeron una crítica en redes: “Parece que trae un outfit de Ricardo Peralta”. Aldo contestó que el día anterior usó Dries Van Noten y soltó una línea directa sobre el tipo de prendas con las que lo asociaban.

“Traía Dries Van Noten. Ricardo Peralta nunca trajo marcas de lujo. Entonces, que, por favor, se cultiven. Les voy a dar clases de lujo”, dijo Aldo en la charla.

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Cuando le preguntaron por el “comportamiento” de Peralta en La Casa de los Famosos, Aldo evitó entrar al tema. “De Ricardo Peralta ya fue. ¿Por qué hablamos de él?”, dijo el influencer.

Aldón Rendón ya sabe lo que se comprará si gana el reality

(Instagram)

El entrevistador planteó un escenario: si ganaba La Casa de los Famosos 2026, en qué se gastaría “ese premio tan jugoso”. Aldo Rendón respondió con una compra puntual y la repitió en tono de broma.

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“En un collar de diamantes”, dijo Aldo en la entrevista. Luego añadió: “Un collarzón pa’ que parezca perro”.

En el mismo tramo, Aldo Rendón dijo que no planeó cómo “llevar” sus “herramientas” a la casa y que prefería reaccionar en el momento. “A mí me gusta fluir, soy yo, soy muy auténtico”, dijo Aldo en la conversación.

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Cómo abordará Aldo Rendón los ataques en La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón - (Instagram)

El concursante Aldo Rendón habló de su sordera y de su condición visual antes de entrar a un encierro televisivo de 10 semanas, y dijo que no se siente vulnerable ante posibles ataques o discriminación dentro del formato.

“Bendito Dios, estoy sordo, entonces no voy a oír cuando hablen mal de mí”, dijo Aldo en la entrevista. “Y si me llego a sentir atacado, agárrate por la que te voy a dar yo. No me voy a quedar con que me hizo sentir mal, cero, yo te voy a hacer que llores”.

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El concursante enmarcó su postura como una decisión personal de no engancharse con agresiones. También planteó una respuesta confrontativa si percibía un ataque directo durante la convivencia.

“No, yo nunca me siento discriminado por nada”, dijo Aldo en la entrevista. “Para que me hagas que yo me indigne y me sienta por alguien, es muy difícil”.

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Este video promocional presenta fragmentos visuales de la serie "La Casa de los Famosos". Muestra a varias figuras humanas interactuando en habitaciones con decoraciones futuristas y colores vibrantes, como azul, púrpura y amarillo, iluminadas con luces de neón. Se observan personas de tamaño real y otras en formato de muñeco, algunas siendo manipuladas por una mano grande. Un escenario con pantalla circular y cámaras de televisión indica un formato de programa. El título del programa y la fecha de estreno son mostrados al final.

Su relación de pareja y los límites que dijo que mantendría durante el reality

Durante la conversación, el entrevistador le planteó qué pasaría si alguien “le mueve el tapete” dentro del encierro de La Casa de los Famosos, Aldo Rendón dijo que entró enamorado y describió su relación como una dinámica de confianza.

“La verdad es que mi relación con mi pareja es de suma confianza y jamás haría algo que lo avergüence. Lo respeto mucho, respeto mucho mi relación”, dijo Aldo Rendón, “Pero pues oye, uno puede estar probando el menú, ¿no? A lo mejor un canapé… un besito, una agarradita de nada. Claro que va a pasar en 10 semanas”.

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El stylist Aldo Rendón debuta en La Casa de los Famosos México. (La casa de los famosos México)

Aldo también habló de cómo se relaciona con otros hombres y dijo que es “muy respetuoso” con quienes no son gays. “No soy ese gay que está ahí… como que de repente dices: ‘Estás incomodando al hombre’”, dijo Aldo en la entrevista. “Me encanta tener amigos gays, amigos straight… los mejoro para que se vean más guapos, pero de ahí no paso”, sentenció.