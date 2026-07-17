Siguen las burlas contra Pedro Sola, Eugenio Derbez lanza cómico video contra el presentador

Eugenio Derbez se burla de Pedro Sola realizando un juego de palabras con su nombre. (Video: Instagram/ederbez)

Las burlas y reacciones de las celebridades en contra de los comentarios vertidos por el presentador Pedro Sola durante una transmisión en vivo del programa Ventaneando continúan.

En esta ocasión fue el reconocido actor y comediante Eugenio Derbez, mediante un cómico video, Derbez, se burló del presentador, señalando que va a quedar “Sola”.

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El video muestra a un personaje, interpretado por Eugenio Derbez, siendo parte de una dinámica en la cuál tiene que contestar con una sola palabra a las preguntas.

Durante la dinámica Eugenio se encarga de hacer diversos juegos de palabras con otras celebridades del medio, tal como Poncho de Nigris o Laura Flores, celebridades que comentaron y disfrutaron del video.

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El video culmina en un burla directa hacía el presentador Pedro Sola, esto al contestar la última pregunta de la dinámica la cuál es: ¿Cómo crees que vaya a terminar Pedrito?.

A lo que el personaje contesta “Sola”, haciendo un juego de palabras con el nombre del presentador.

¿Qué otras celebridades se mencionan en el video?

El video esta repleto de juegos de palabras con nombres de celebridades entre las cuales se encuentran:

Laura Flores

Flor Rubio

Gilberto Mora

Omar Chaparro

Laura León

Kate del Castillo

Yordi Rosado

Poncho de Nigris

Cuauhtémoc Blanco

¿Qué otras burlas se han hecho hacía Pedro Sola?

Marcas importantes como Hellmann’s o Lala se han unido a esta dinámica, siendo algunas de las más virales, Hellmann´s por su relación directa con Pedro Sola y Lala por el humor que le imprimió a su publicación.

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Hellmann’s publicó en redes sociales un mensaje haciendo referencia a los comentarios del conductor en contra de las mascotas.

La marca usó la frase: “Cuando te hablan del ex que te cambió hasta el nombre”, junto a una imagen de la botarga de Hellmann’s sosteniendo un cartel.

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El cartel contiene la frase “Ni me lo mencionen, hace mucho no hablamos”, haciendo referencia directa y burlándose del conductor.

La cadena de aderezo se unió a la tendencia en donde condena la violencia contra la fauna. (IG Helmann´s México)

Por su parte, la marca Lala compartió un mensaje el cuál menciona que las recetas “Solas” no le caen bien a los perritos.

“Una receta SOLA nomás no le cae bien... ni a nosotros, ni a los perritos”, se lee en la publicación.

Publicación que se encuentra acompañada de una imagen de un perro con el mensaje: “A todos nos gusta una rica tostada con crema”.

Terminando con un juego de palabras con el apellido de Pedro Sola, “Una tostada SOLA, ni a los perritos le cae bien”.

Los comentarios de Pedro Sola sobre envenenar perros le costaron a Ventaneando seis anunciantes en menos de diez días; Crema Lala cerró la cadena de deslindes con una campaña en redes que usó el apellido del conductor como parte del mensaje. (Captura de pantalla Lala Facebook)

Usuarios de redes sociales celebraron el ingenio detrás de ambos mensajes, las cuales ya cuentan con más de cien mil likes por parte de los usuarios.

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“Un aumento al de marketing”

“Te queremos mucho equipo de marketing”

“Diez de diez este post”

Son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en las publicaciones.

Otra burla directa a Pedro Sola fue realizada por Martha Figueroa y Pepillo Origel aprovecharon en su programa “Con permiso” para lanzar bromas sarcásticas sobre el tema.

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En la transmisión más reciente Origel comentó que prefirió no llevar a sus perros al foro para que “No me los vayan a envenenar. No, mejor no”.

Haciendo alusión al escándalo de Sola, a lo que Figueroa remató imitando la risa de Pati Chapoy y diciendo “Y la que se ríe”, sumándose a la burla y generando risas en el set.

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Los presentadores Pepillo Origel y Martha Figueroa aparecen en un segmento de programa televisivo. Ambos dialogan en un estudio con fondo de paneles. Uno de los presentadores sostiene una copa de vino tinto y en diferentes momentos se observa a ambos sonreír y reír. El video corresponde a un programa de tertulia o debate sobre temas del espectáculo, donde se comentan noticias y eventos de figuras públicas. La conversación aborda, entre otros temas, la situación de Pedrito Sola.

Las reacciones y burlas hacia Pedro Sola no cesan y se han convertido en tendencia entre figuras del espectáculo y como una estrategia para las marcas.

Demostrando cómo la polémica trasciende el ámbito televisivo y se consolida en la conversación digital y mediática. Las redes sociales amplifican cada nueva intervención, colocando el nombre del conductor en el centro del debate público.

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