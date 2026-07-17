México

Estos son los principales síntomas de la “diarrea explosiva”, especialistas advierten que pueden durar varias semanas

La diarrea explosiva puede llevar a deshidratación rápida, sobre todo en niños y adultos mayores

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Un hombre con pantalones bajados hasta los tobillos y calcetines grises se sienta en un inodoro blanco dentro de un baño con baldosas claras.
Un hombre se sienta en el inodoro de su baño con los pantalones bajados para orinar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud emite una alerta para mexicanos que viajen a Estados Unidos ante un brote de ciclosporiasis asociado con “diarrea explosiva”, con más de 3 mil casos reportados en 30 estados.

La infección intestinal la causa el parásito Cyclospora cayetanensis y aunque hasta ahora no se identifica un alimento o proveedor específico como origen del brote en 2026 las investigaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la FDA ubican el riesgo en productos frescos y crudos, en especial verduras de hoja verde.

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Especialistas señalan que la ciclosporiasis no se transmite de persona a persona, sino por consumir agua o alimentos contaminados con heces, por lo que la prevención se centra en extremar cuidados con frutas y verduras.

El parásito Cyclospora cayetanensis, que causa diarrea explosiva y puede durar semanas sin tratamiento adecuado, afecta ya a más de 1,600 personas en Estados Unidos. Un especialista mexicano alerta sobre su posible llegada al país. (X/Alejandro Macías)

Los síntomas que pueden indicar que he adquirido “diarrea explosiva”

La diarrea explosiva es un término coloquial que describe episodios de evacuaciones intestinales muy líquidas y abundantes, que se expulsan con fuerza y frecuencia que suelen darse cuando una persona contrae ciclosporiasis

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Si bien no se trata de una diarrea mortal, los expertos señalan que suele dar síntomas muy fuertes y molestos. Además de que la diarrea y los demás síntomas pueden durar varias semanas (incluso hasta dos meses) si no se atienden de manera adecuada.

En México se trata de una enfermedad de difícil diagnóstico debido a que no existen las pruebas necesarias; sin embargo, entre los síntomas que suelen aparece en un contagio se encuentran los siguientes, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud.

  • Evacuaciones líquidas y abundantes: Las heces son muy acuosas y salen con fuerza.
  • Urgencia para evacuar: Sensación repentina e intensa de tener que ir al baño, a menudo difícil de contener.
  • Aumento en la frecuencia: Más de tres evacuaciones líquidas al día.
  • Dolor o retortijones abdominales: Molestia o dolor en el estómago antes o durante la evacuación.
  • Gases y distensión abdominal: Sensación de hinchazón o presencia de flatulencias.
  • A veces náuseas o vómito: Puede acompañarse de malestar general.
  • Deshidratación: Sed, boca seca, debilidad, mareo, orina escasa o muy amarilla, especialmente si la diarrea es muy intensa o prolongada.

¿Cuándo acudir al médico?

  • Diarrea con sangre o pus.
  • Fiebre alta persistente.
  • Signos de deshidratación severa.
  • Diarrea que dura más de dos días en adultos o más de 24 horas en niños.
  • Dolor abdominal intenso.

La diarrea explosiva puede llevar a deshidratación rápida, sobre todo en niños y adultos mayores. Es relevante mantener una buena hidratación y buscar atención médica si los síntomas se agravan.

ciclosporiasis
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el tratamiento para combatir la ciclosporiasis o llamada “diarrea explosiva”

El tratamiento para la ciclosporiasis, causada por el parásito Cyclospora cayetanensis y conocida popularmente como “diarrea explosiva”, se basa principalmente en el uso de medicamentos específicos y medidas de apoyo para evitar la deshidratación.

La Trimetoprima-sulfametoxazol suele ser el fármaco de elección para tratar la ciclosporiasis.

No existen otros medicamentos aprobados con igual eficacia para personas que no pueden tomar trimetoprima-sulfametoxazol (por alergia u otras razones). El tratamiento sintomático y de soporte es fundamental en estos casos.

Medidas de apoyo

  • Hidratación: Beber abundantes líquidos (agua, soluciones de electrolitos, suero oral) para prevenir o tratar la deshidratación.
  • Alimentación ligera: Dieta blanda y fácil de digerir, evitando irritantes y alimentos grasosos.
  • Reposo: Descansar para ayudar a la recuperación.

Es importante recordar que no se debe llevar a cabo la automedicación. El diagnóstico y el tratamiento adecuado deben ser indicados por un médico, quien puede ordenar un análisis de heces para confirmar la infección por Cyclospora cayetanensis.

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