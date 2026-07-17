México

Cae Ricardo Thompson Navarro, presunto socio de Ingemar, empresa del exgobernador Ernesto Ruffo investigada por huachicol fiscal

El detenido quedó a disposición de la FGR en Tijuana para resguardo, según el Registro Nacional de Detenciones

Guardar
Google icon
Thompson fue detenido el mismo día que el exgobernador. (imagen ilustrativa) Crédito: FGR
Thompson fue detenido el mismo día que el exgobernador. (imagen ilustrativa) Crédito: FGR

Luego de la captura del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, el Registro Nacional de Detenciones confirmó la aprehensión de Ricardo Thompson Navarro, identificado como uno de los presuntos socios de Ingemar, la empresa investigada por delincuencia organizada y contrabando de combustible.

La detención fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) este mismo jueves 16 de julio en la colonia Zona Playitas de Ensenada, Baja California.

PUBLICIDAD

Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, quedó a disposición de la FGR en Tijuana, igual que el exgobernador panista, según imágenes reveladas.

El registro oficial consignó su arresto a las 2:08 de la tarde. Las indagatorias también identifican como partícipes del presunto esquema criminal al un socio extranjero identificado como José Merino y a la empresa Lambrucat, vinculada al caso junto con Ingemar.

PUBLICIDAD

Registro Nacional de Detenciones confirmó la captura

La ficha del Registro Nacional de Detenciones, consultada la tarde de este 16 de julio por Infobae México describe a Thompson Navarro como un hombre de tez blanca, ojos azules, cabello blanco, de aproximadamente 1.80 metros de estatura y complexión media.

El registro oficial constató el arresto. Crédito: FGR
El registro oficial constató el arresto. Crédito: FGR

Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla verde claro y playera tipo polo azul celeste. La aprehensión ocurrió en la Carretera Transpeninsular, colonia Zona Playitas, Ensenada, Baja California, código postal 22870.

Según datos consultados por este medio, cerca del sitio de captura hay una sucursal de Autozone y un supermercado. La autoridad que ejecutó la detención fue la SSPC, institución liderada por Omar García Harfuch.

Ingemar, la empresa en el centro del esquema de huachicol fiscal

Ingemar nació como empresa inmobiliaria y en 2023 dio un giro al mercado energético: reportes previos señalan que la Comisión Reguladora de Energía le otorgó un permiso para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel.

Thompson Navarro fungió como vocal del consejo de la empresa, cargo que le fue revocado, según documentó Aristegui Noticias.

A diferencia del huachicol tradicional —robo físico de combustible de ductos de Pemex—, el huachicol fiscal opera mediante la manipulación de fracciones arancelarias: los responsables introducen gasolina y diésel al país registrándolos como lubricantes, alcoholes o aditivos, productos exentos del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El IEPS es un gravamen federal que se aplica a la producción, importación y venta de ciertos bienes y servicios. En el caso de los combustibles, este cargo representa una parte significativa del precio final a los consumidores.

El esquema de huachicol fiscal presuntamente requiere la intervención o el descuido de autoridades aduanales y el uso de permisos temporales de importación. Altos mandos aduanales y de la Secretaría de Marina han sido capturados por este delito.

El huachicol fiscal habría generado pérdidas superiores a 170 mil millones de pesos, según el análisis Recaudación potencial del contrabando fiscal de Petro Intelligence. La Embajada de Estados Unidos en México lo considera la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, solo después del narcotráfico.

El crimen organizado, detrás del negocio del huachicol fiscal

El caso de Ruffo Appel y Thompson Navarro se enmarca en una investigación por contrabando de hidrocarburos y, en el del exgobernador, se confirmó que también enfrenta cargos por delincuencia organizada. Hasta el momento no se ha revelado vínculo alguno con ningún cártel.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses han documentado que el huachicol fiscal es la fuente de ingresos no relacionada con drogas más importante del crimen organizado en México.

El esquema va más allá del robo tradicional de combustible: implica falsificación de documentos aduaneros, empresas fantasma y sobornos a funcionarios para introducir gasolina y diésel sin pagar el IEPS. Los cárteles presuntamente se valen de comercializadoras mexicanas con permisos de distribución para comprar combustible a distribuidoras estadounidenses cómplices, emitir facturas falsas y darle apariencia legal al producto.

Letras blancas CJNG, barra verde, blanca y roja, hilera de camiones cisterna, carretera, cielo oscuro con tonos anaranjados.
Las sanciones contra empresas y dos mexicanos por su presunta relación con el CJNG fueron reveladas este 30 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CJNG es uno de los grupos identificados en este circuito. Apenas el pasado 30 de junio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos mexicanos y nueve empresas vinculadas al cártel por operar una red transfronteriza de contrabando de combustible.

De manera paralela, la UIF incorporó a los 11 sujetos señalados a la Lista de Personas Bloqueadas junto con 9 personas más por el mismo esquema.

Las autoridades estadounidenses también documentaron que los cárteles destinan parte de esas ganancias a financiar campañas políticas y medios de comunicación en México, con el objetivo de colocar funcionarios que faciliten sus operaciones de contrabando.

Temas Relacionados

Huachicol fiscalBaja CaliforniaFGRSSPCErnesto RuffoNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Slim adquiere empresa petrolera y aumenta su participación en el Golfo de México

Esta compra sustituye a TotalEnergies como socio minoritario en el Bloque 30

Carlos Slim adquiere empresa petrolera y aumenta su participación en el Golfo de México

Destapan a Arantza Ruiz como habitante de La Casa de los Famosos México 2026, había dos posibilidades

La joven es la décima confirmada para el reality show más visto del país

Destapan a Arantza Ruiz como habitante de La Casa de los Famosos México 2026, había dos posibilidades

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de julio: autoridades despejan Eje Central Lázaro Cárdenas tras choque entre una moto y un tráiler

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de julio: autoridades despejan Eje Central Lázaro Cárdenas tras choque entre una moto y un tráiler

Sigue la repatriación de mexicanos tras el Mundial, Orbelín Pineda sería nuevo jugador de Monterrey

El mediocampista se reencuentra con Matías Almeyda en una apuesta estratégica del club regiomontano

Sigue la repatriación de mexicanos tras el Mundial, Orbelín Pineda sería nuevo jugador de Monterrey

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Tres presuntos agresores fueron detenidos; las autoridades también decomisaron cinco fusiles AK-47, cartuchos y equipo táctico

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Tras designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas, Marco Rubio reafirma que EEUU nunca cesará

Del Puente Internacional de Nuevo Laredo al penal de Ecatepec: el registro que documenta cómo detuvieron a “El Ocra”

Capturan a “El Doctor“, presunto operador de ”Los Viagras" en Michoacán

Detienen a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, por delincuencia organizada y huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Destapan a Arantza Ruiz como habitante de La Casa de los Famosos México 2026, había dos posibilidades

Destapan a Arantza Ruiz como habitante de La Casa de los Famosos México 2026, había dos posibilidades

Aldo Rendón responde a las comparaciones con Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México

Siguen las burlas contra Pedro Sola, Eugenio Derbez lanza cómico video contra el presentador

Karina Torres vs Wendy Guevara: ella es la “perdida” que consiguió mejor sueldo por La Casa de los Famosos México

Reviven abucheo a Cazzu por burlarse de la eliminación de México en el Mundial en pleno concierto

DEPORTES

Sigue la repatriación de mexicanos tras el Mundial, Orbelín Pineda sería nuevo jugador de Monterrey

Sigue la repatriación de mexicanos tras el Mundial, Orbelín Pineda sería nuevo jugador de Monterrey

Julián Quiñones, Gil Mora y Raúl Jiménez son homenajeados en mural de Ensenada tras el Mundial 2026

Uriel Antuna sale lesionado de los entrenamientos y es duda para el debut de Pumas

Aficionados convocan a no acudir a partidos de la Jornada 1 por desaparición del descenso

Quién es Hernán Crespo, leyenda argentina que llega como técnico del Atlas