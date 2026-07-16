Tras designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas, Marco Rubio reafirma que EEUU nunca cesará

El mandatario estadounidense emitió un breve mensaje en sus canales oficiales. REUTERS/Yves Herman/Pool

Este jueves 16 de julio, el secretario de Estado Marco Rubio reafirmó la ofensiva de la administración Trump contra el los cárteles mexicanos al dedicar un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) tras la designación del Cártel de Juárez y de Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.

Con la designación formal, ambos cárteles se sumaron a una lista de 20 organizaciones criminales designadas como terroristas por la administración Trump, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Tren de Aragua y la MS-13. Hasta el momento son 8 las de origen mexicano señaladas por EEUU.

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Rubio: “Nunca dejaremos de combatir a los narcoterroristas violentos”

En su publicación de X, Rubio escribió: “Hoy designé a dos cárteles mexicanos adicionales, el Cártel de Juárez y Los Viagras, como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados. Bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca dejaremos de combatir a los narcoterroristas violentos que inundan nuestra nación con drogas mortales".

Por otra parte, según un comunicado oficial del Departamento de Estado, Marco Rubio añadió en conferencia de prensa que la administración Trump continuaría usando “todas las herramientas disponibles” para mantener las drogas fuera de las calles y cortar los flujos de financiamiento hacia los grupos violentos.

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Desde el pasado miércoles 15 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro actualizó la clasificación del Cártel de Juárez y de Los Viagras en su lista de organizaciones sancionadas. Ambos grupos pasaron de la categoría de tráfico de drogas —bajo la orden ejecutiva EO14059— a la de “grupo terrorista transnacional”.

La actualización quedó reflejada en los perfiles individuales de ambos grupos dentro del registro oficial de sanciones de la OFAC. Según los datos revelados, El Cártel de Juárez también opera bajo los nombres de La Línea, Barrio Azteca y Vicente Carrillo Fuentes Organization, mientras que Los Viagras son conocidos también como Los Blancos de Troya.

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El Cártel de Juárez emboscó y mató a nueve integrantes de la familia LeBarón en 2019

Un comunicado del Departamento de Estado publicado este 16 de julio precisó que ambas organizaciones perpetraron numerosos ataques contra ciudadanos estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles.

La célula delictiva del Cártel de Juárez fue relacionada a la masacre de la familia LeBarón (Infobae México / Jesús Aviles)

Entre los casos citados figuró la masacre del 4 de noviembre de 2019 en los límites de Chihuahua y Sonora, en la que sicarios de La Línea —brazo armado del Cártel de Juárez— emboscaron a tres mujeres y catorce niños de la familia LeBarón.

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Murieron nueve personas: las mujeres Christina Marie Langford Johnson, Dawna Ray Langford y Rhonita Maria Miller, y seis niños: Howard Jacob, Krystal Bellaine, Titus Alvin, Tiana Gricel, Trevor Harvey y Rogan Jay. Los datos de este 16 de julio reafirmaron que las nueve víctimas contaban con ciudadanía estadounidense.

Las designaciones bloquearon bienes y prohibieron transacciones con ambos cárteles

El Departamento de Estado indicó que todos los bienes e intereses del Cártel de Juárez y de Los Viagras en territorio estadounidense quedaron bloqueados, y que las personas bajo jurisdicción de Estados Unidos quedaron prohibidas de realizar transacciones con ellos. Las medidas también habilitaron acciones coordinadas con otras agencias gubernamentales y gobiernos extranjeros.

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Según las declaraciones oficiales, estas designaciones demostraron que la administración Trump cumplía sus compromisos con el pueblo estadounidense: desmantelar los cárteles narcoterroristas, hacer más seguras las comunidades y proteger la frontera.

Ocho cárteles mexicanos figuran en la lista terrorista de Estados Unidos

Con las nuevas designaciones, ocho organizaciones criminales mexicanas quedaron clasificadas como terroristas por la administración Trump.

A las ya designadas —el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste —antes Los Zetas—, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos— se sumaron este jueves el Cártel de Juárez y Los Viagras.

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Estas son las 20 organizaciones criminales designadas como terroristas por la administración Trump. Crédito: X - @WHAAsstSecty

La lista completa de organizaciones designadas por la administración Trump incluye 20 grupos criminales de América Latina y el Caribe. Entre las no mexicanas figuran el Tren de Aragua y el Cartel de Los Soles de Venezuela, el Clan del Golfo de Colombia, la Mara Salvatrucha (MS-13), el Barrio 18 de Guatemala, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho de Brasil, los grupos ecuatorianos Chone Killers, Los Lobos y Los Choneros, y las organizaciones haitianas Gran Grif y Viv Ansanm.

Este jueves, el Cártel de Juárez y Los Viagras aún no aparecían en la guía de organizaciones terroristas del Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) de Estados Unidos, pese a las designaciones anunciadas por Rubio.

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