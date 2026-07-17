Embajador de México en EEUU se reúne con el director de ICE para abordar las muertes de connacionales

Roberto Lazzeri se reunió con el director interino de ICE, David Venturella, y con el subdirector Charles Wall para abordar casos de connacionales fallecidos durante operativos o bajo custodia. Foto: Gobierno de México

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, el embajador Roberto Lazzeri informó que esta semana sostuvo reuniones en Washington D.C. para atender preocupaciones de México en materia migratoria y reforzar la protección de mexicanos en Estados Unidos, según un hilo publicado este 16 de julio.

Lazzeri detalló que se reunió con el director interino del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), David Venturella, y el subdirector Charles Wall para abordar casos de connacionales fallecidos durante operativos o bajo custodia de esa agencia. “Planteamos la necesidad de esclarecer cada caso, garantizar acceso consular oportuno y notificación inmediata a las familias”, escribió.

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El embajador agregó que en el encuentro se acordó explorar mecanismos de coordinación para evitar que esos hechos se repitan y reiteró que México “respeta el derecho de cada país a aplicar sus leyes migratorias”, pero pide que toda actuación se realice con respeto a “la vida, la dignidad y los derechos”.

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