Camila Sodi reaparece en silla de ruedas tras su cirugía de matriz

La actriz reapareció tras su cirugía (Foto: Instagram/@camilasodi_)

La actriz mexicana, Camila Sodi, reapareció en silla de ruedas tras su cirugía de matriz a la que fue sometida en el mes de junio.

En medio de un aeropuerto Sodi apareció junto a su hermana Marina Sodi para emprender un viaje.

¿A dónde va Camila Sodi?

La actriz compartió que se dirige a Nueva York, esto para acudir a la final de la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

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Junto a su hermana, Marina Sodi, y a pesar de que aún se encuentra en recuperación, la actriz emprendió el viaje para acudir al cierre del evento y disfrutar de unos días libres.

Camila Sodi reaparece en silla de ruedas junto a su hermana (Captura de pantalla: Instagram/camilasodi_)

¿Cuál es el estado de salud de Camila Sodi?

La actriz afirmó que se encuentra mucho mejor, que cada día se siente más fuerte y mejorando poco a poco.

“Me siento super poderosa”, afirmó Sodi.

Camila señaló que en ocasiones las mujeres pasan por cosas muy complejas y es importante comunicarse para normalizar cosas que pueden llegar a parecer tabú.

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Camila Sodi acudirá a la final del Mundial 2026 en Nueva York (Captura de pantalla: Instagram/camilasodi_)

¿Cómo fue la cirugía de Camila Sodi?

A través de sus redes, Sodi compartió algunos detalles de la cirugía a la que fue sometida, la cual fue una histerectomía, cirugía que se basa en la extirpación del útero.

Señalando que la causa principal fue la presencia de una masa benigna que le causaba complicaciones físicas por lo que la decisión de retirar su útero fue para evitar otro tipo de problemas a largo plazo.

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Esta masa era algo que le causaba molestias constantes, por lo que mencionó que hay que tener el valor de tomar decisiones por tu salud y “cuando te toca, te toca”.

“Yo tenía un mioma, que es un tumor, y me había crecido del tamaño de una toronja, pues ya no había de otra. Es mejor no tener más dolor y tumores dentro de nosotros”, mencionó Camila Sodi a sus seguidores.

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Camila Sodi se encuentra en Nueva York para asistir a la final del Mundial 2026 (Captura de pantalla: Instagram/camilasodi_)

¿Cómo ha sido su recuperación?

Sodi comentó que cada día se siente mejor por lo que decidió decidió realizar el viaje a Nueva York.

En su momento, Camila, compartió su proceso postoperatorio, y destacó la importancia de respetar los tiempos de descanso.

Comentó que los especialistas le dieron un tiempo de descanso absoluto de seis semanas proceso que, aunque ya casi termina, se encuentra cumpliendo.

Sin embargo, por la mejoría en su salud se permitió realizar el viaje mientras aún espera el alta médica definitiva para continuar con todos sus proyectos, tanto personales como profesionales.

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Compartió que al inicio de todo se sentía sumamente desesperada, pero logro entender que debía escuchar su cuerpo y respetar los tiempos que este necesita.

“Las dos primeras semanas está rudo, estás sobreviviendo, literal. Hay que darle chance al cuerpo de que se desinflame. Somos desesperados, pero el cuerpo toma tiempo y se tiene que acomodar todo adentro”, mencionó Sodi.

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Las redes de apoyo

Durante todo este proceso, Camilada Sodi, resaltó la importancia de las redes de apoyo tanto familiares como digitales.

Reconociendo que durante toda su recuperación la presencia y apoyo de su familia ha sido de gran ayuda para afrontar estos retos de la vida.

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Además de agradecer a todas sus seguidoras, ya que las experiencias e historias que compartieron con ellas fueron de gran ayuda para enfrentar el procedimiento y la recuperación.

“Gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes. Leí sus historias y me dieron más valor para enfrentar este momento”, comentó Sodi.

Quién es Camila Sodi, sobrina de Thalía (RS)

Camila Sodi espera disfrutar esta visita a Nueva York para desconectar un poco de todo el tema médico y disfrutar sus días libres.

Se espera que en los siguientes días comparta más actualizaciones sobre su viaje y sobre su estado de salud.