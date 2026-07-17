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Gala Montes y Eleazar Gómez en una reunión con amigos

El video publicado por Gala Montes, en el que aparece cantando en un jacuzzi junto a Eleazar Gómez, desató una ola de críticas en redes sociales.

Gisell Yazmin Pinzon Roldan

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La reciente publicación de un video por parte de Gala Montes, en el que aparece compartiendo una reunión con Eleazar Gómez, desencadenó una oleada de críticas en redes sociales este jueves 16 de julio.

La actriz, conocida por su postura a favor del movimiento feminista, fue señalada por usuarios debido a la presencia de Gómez, actor que en 2020 fue detenido y enfrentó cargos de violencia familiar.

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El principal cuestionamiento se dirigió a la aparente incongruencia entre los valores que Montes promueve públicamente y sus relaciones personales.

Gala Montes: video, reunión y repercusiones inmediatas

El hecho ocurrió durante una reunión de amigos en la que también estuvo Emiliano Aguilar, y la controversia se intensificó tras la difusión del video en la plataforma X.

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El video que provocó la polémica muestra a Gala Montes interpretando la canción “La Mala” mientras se encontraba en un jacuzzi, acompañada por un grupo reducido de amigos, entre ellos Eleazar Gómez y Emiliano Aguilar.

Montes publicó el video y lo acompañó con la frase: “Uno de mis días favoritos”. Tras la publicación, decenas de usuarios respondieron con mensajes de desaprobación.

Entre los comentarios se encuentran frases como: “Cómo puedes usar la bandera de feminismo y estar con un maltratador”, “No que muy feminista”, y “Eres super incongruente”.

Muchas de las respuestas señalaban la diferencia entre el discurso público de Montes y su entorno personal, invitándola incluso a “ir a terapia” y a reflexionar sobre sus acciones.

La artista ha participado en campañas a favor de los derechos de las mujeres y ha manifestado su apoyo al movimiento feminista.

La publicación de este video generó una reacción inmediata y masiva en redes sociales, donde se cuestionó la coherencia de su postura pública.

La actriz también estará como artista invitada el día 25 de enero
La artista ha participado en campañas a favor de los derechos de las mujeres y ha manifestado su apoyo al movimiento feminista. Crédito: (Instagram/@galamontes)

Eleazar Gómez: antecedentes legales y condena

En 2020, Eleazar Gómez fue detenido tras la denuncia de su expareja, la modelo peruana Stephanie Valenzuela, quien lo acusó de violencia familiar equiparada e intento de estrangulamiento.

Gómez pasó cerca de cinco meses en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

En marzo de 2021, Gómez se declaró culpable ante las autoridades. El fallo judicial le otorgó libertad condicional por tres años y la obligación de recibir tratamiento psicológico, así como cubrir una reparación del daño a la víctima.

Estos hechos han marcado la percepción pública sobre el actor y son el argumento central de quienes critican cualquier vínculo social o profesional que pueda legitimar su figura.

La aparición pública de Gómez junto a figuras del espectáculo provoca debates sobre la reinserción social y las responsabilidades éticas de las personalidades públicas ante casos de violencia de género.

(IG: @tefivalenzuela // Captura: La Granja VIP)
En 2020, Eleazar Gómez fue detenido tras la denuncia de su expareja, la modelo peruana Stephanie Valenzuela, quien lo acusó de violencia familiar equiparada e intento de estrangulamiento. (IG: @tefivalenzuela // Captura: La Granja VIP)

Reacciones en redes sociales y debate sobre coherencia

Las redes sociales concentraron la discusión. Usuarios cuestionaron la congruencia entre el activismo feminista de Gala Montes y su relación personal con Eleazar Gómez.

Entre las expresiones registradas están: “Tres pesos de coherencia” y “Por fin se te cayó la máscara toda tu mentira”.

El pasado judicial de Gómez fue recordado en múltiples mensajes, donde se le calificó como “feminicida en potencia” y “violentador”.

Para algunos usuarios, la cercanía entre Montes y Gómez representa una contradicción, mientras que otros llamaron a separar la vida privada de la imagen pública.

El debate incluyó la responsabilidad de los artistas y figuras públicas en la elección de sus compañías y en el impacto que esto puede tener en su credibilidad.

Díptico muestra a una mujer con top de encaje, tatuaje y collares en un estudio, junto a un hombre con gafas de sol, barba y cadenas doradas
Gala Montes fue blanco de críticas en redes sociales luego de publicar un video en el que aparece conviviendo con Eleazar Gómez. (Instagram)

Impacto en la imagen pública de Gala Montes

La reacción negativa se centró en la percepción de falta de coherencia entre el discurso público y las acciones de Gala Montes.

El video, que muestra una reunión privada, derivó en cuestionamientos sobre el papel de las celebridades en temas de violencia de género.

Hasta el momento, Gala Montes no ha emitido declaraciones públicas en respuesta a la polémica generada por la difusión del video.

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