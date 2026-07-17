México

Carlos Slim adquiere empresa petrolera y aumenta su participación en el Golfo de México

Esta compra sustituye a TotalEnergies como socio minoritario en el Bloque 30

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Grupo Carso adquirirá 30% del Bloque 30 en el Golfo de México y amplía su presencia en exploración y producción de hidrocarburos. REUTERS/Raquel Cunha
Grupo Carso adquirirá 30% del Bloque 30 en el Golfo de México y amplía su presencia en exploración y producción de hidrocarburos. REUTERS/Raquel Cunha

Grupo Carso adquirirá 30% del Bloque 30 en el Golfo de México, un activo petrolero en aguas someras donde se ubica el yacimiento KAN, con lo que el conglomerado de Carlos Slim amplía su presencia en un segmento ligado a la exploración y producción de hidrocarburos en el país.

Según Industry & Energy Magazine este 16 de julio, la operación deriva de un acuerdo vinculante con TotalEnergies para comprar la totalidad de su participación en el bloque. La petrolera francesa posee ese 30%, mientras Harbour Energy conservará el 70% restante y seguirá como operador del proyecto.

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El bloque tiene una superficie de 30.5 kilómetros cuadrados. Sus pozos alcanzan profundidades de entre 3 mil 300 y 3 mil 750 metros, con un tirante de agua de 40 a 50 metros, rasgos que lo ubican dentro de los proyectos de aguas someras (o de poco profundidad).

KAN concentra el valor petrolero del Bloque 30

Grupo Carso perforará hasta 32 pozos en Campo Ixachi. | Jesús Áviles
El Bloque 30 tiene una superficie de 30.5 kilómetros cuadrados y pozos con profundidades de entre 3 mil 300 y 3 mil 750 metros. | Jesús Áviles

El principal activo de la operación es el yacimiento KAN, localizado en la Cuenca Salina del Istmo. De acuerdo con la información difundida por Grupo Carso, esa zona figura entre las áreas con potencial para la producción de petróleo en México.

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La compra se realizará por medio de una subsidiaria de Zamajal, la división de Grupo Carso enfocada en exploración y explotación de hidrocarburos. La empresa mexicana no informó el monto de la transacción ni la fecha prevista para concretar el cierre definitivo.

El ingreso de Carso al bloque no modifica la conducción operativa del campo. El operador seguirá siendo Harbour Energy, que mantendrá la participación mayoritaria con 70%.

Esta adquisición se sumó a la estrategia de diversificación de Grupo Carso en el sector energético. Citado por el medio, el grupo controlado por Carlos Slim ha aumentado en los últimos años sus inversiones en infraestructura y en actividades vinculadas con la producción de hidrocarburos.

La publicación señaló que la incorporación de Carso como socio en el Bloque 30 fortalece su posición en un segmento considerado estratégico para la industria petrolera mexicana.

La tercera generación de los Slim suma presencia en América Móvil con la participación de Vanessa Hajj Slim

Vanessa Hajj Slim
Vanessa Hajj Slim gana espacio en el Grupo Slim con una trayectoria en empresas del conglomerado y participación accionaria en América Móvil. (americamovil.com)

Vanessa Hajj Slim gana espacio dentro del grupo de Carlos Slim con una trayectoria que combina formación en ingeniería, trabajo en empresas del conglomerado y una tenencia directa de 2 millones 444 mil 476 acciones serie B de América Móvil, en medio del relevo generacional que la familia impulsa desde hace varios años.

Ese paquete accionario fue informado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, y la coloca dentro de la estructura de propiedad de una de las compañías más grandes del grupo. El dato alimentó el interés sobre qué integrantes de la tercera generación podrían asumir responsabilidades de mayor peso conforme avance la sucesión.

La empresaria nació el 28 de noviembre de 1997 y es hija de Vanessa Slim Domit y de Daniel Hajj Aboumrad, directivo de varias empresas del Grupo Slim. Su perfil ha llamado la atención por la combinación de estudios técnicos, experiencia corporativa y presencia en órganos de decisión.

Carlos Slim opera el tramo Saltillo-Santa Catarina del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo

Grupo Carso, opera el tramo Saltillo-Santa Catarina del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, un proyecto federal de 396 kilómetros. (Imagen: Gobierno de Nuevo León).
Grupo Carso, opera el tramo Saltillo-Santa Catarina del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, un proyecto federal de 396 kilómetros. (Imagen: Gobierno de Nuevo León).

A través de empresas de Grupo Carso, Carlos Slim opera el tramo Saltillo-Santa Catarina del tren de pasajeros que busca conectar el centro y norte de México, una obra federal de 396 kilómetros que, según datos del Gobierno de Nuevo León, prevé mover 7 millones de pasajeros al año y enlazar Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El segmento adjudicado al consorcio de Carso Infraestructura y Construcción, conocida como CICSA, y FCC Construcción abarca más de 111 kilómetros de vía. Incluye 40 puentes y nueve viaductos, con una inversión superior a 31 mil millones de pesos.

La vía ferroviaria Saltillo-Nuevo Laredo inició su construcción en septiembre de 2025. El plazo de ejecución del tramo a cargo de las empresas vinculadas a Slim es de 960 días naturales, por lo que su conclusión está prevista para el 17 de mayo de 2029.

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