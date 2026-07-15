Cruz Azul jugaría como local en el Estadio Corregidora de Querétaro

La Máquina ya tendría definida la sede para ser local vs Puebla en el A2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

La Máquina Cementera de la Cruz Azul ya tendría una sede alterna para albergar su primera disputa en condición de local dentro del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX: se trata del estadio Corregidora, inmueble que aloja los partidos del Querétaro Futbol Club.

De acuerdo a la información de Adrián Esparza Oteo, la Corregidora sería su siguiente destino, mientras espera con zozobra la resolución de la Liga Mx al no querer jugar en el Monumental estadio Azteca por los cambios en el contrato de la nueva administración. .

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“Estadio Corregidora. Muchas posibilidades de que se juegue ahí la jornada 2 entre Cruz Azul y Puebla.”, dice la publicación del comentarista mexicano a dos días del arranque del Apertura 2026, certamen que verá a Cruz Azul como el reciente campeón de México.

¿Por qué Cruz Azul jugaría en el estadio Corregidora?

La casa del Querétaro albergaría el primer partido de Cruz Azul como local en el Apertura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

La Máquina solicitó a la Liga Mx que sus partidos de local se lleven a cabo en el estadio Azul por no estar de acuerdo con los nuevos lineamientos del contrato antes visto para regresar y compartir el estadio Azteca con el Club América y Atlante FC tras el Mundial 2026.

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“El Club Cruz Azul solicitó a la Liga Mx cambiar de sede sus partidos como local del Torneo Apertura 2026 al estadio Ciudad de los Deportes. De conformidad con el Reglamento de Competencia, la solicitud deberá cumplir con el procedimiento establecido, incluyendo la revisión del terreno de juego y demás requisitos aplicables”, explica el reporte de prensa.

Sin embargo, las malas condiciones de la cancha del estadio Azul retrasa la decisión de la Liga y la posibilidad de celebrar un partido de Cruz Azul en la colonia Noche Buena. Por tanto, el estadio Corregidora sería la opción principal para que la Máquina sea local por primera vez en este certamen.

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¿Nueva casa celeste?

Cruz Azul podría jugar en el Ciudad de los Deportes tras solicitud a la Liga MX. (X@joserra_espn)

Desde su partida de la Ciudad de los Deportes en 2018, Cruz Azul ha ido de estadio a estadio tanto de la Ciudad de México como de otras entidades. Primeramente, el cuadro celeste se mudó al estadio Azteca y compartió el recinto con el Club América, hasta 2024 para iniciar con la renovación del Coloso de Santa Úrsula rumbo al Mundial 2026.

En 2025, Cruz Azul confirmó que la casa de los Pumas UNAM, el estadio Olímpico Universitario sería su nuevo hogar, no obstante a inicios del 2026 la Máquina abandonó la Ciudad de México para correr en Puebla, pero a partir de las finales regresó a la capital tras la reapertura del estadio Azteca.

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A diferencia de los demás equipos mexicanos, los cementeros no cuentan con estadio propio, pero su afición se identifica más con el estadio Ciudad de los Deportes, por ende piden que haya resolución cuanto antes para volver a territorio celeste.

¿Por qué Cruz Azul adelantará su partido vs Puebla?

La Máquina festejó el décimo título de la Primera División. REUTERS/Eloisa Sanchez

El duelo de la Jornada 2, ante la Franja del Club Puebla, se disputará a media semana. De acuerdo al calendario de la Liga Mexicana, el duelo se jugará el martes 21 de julio porque el sábado 25 Cruz Azul enfrentará al Toluca FC por el Campeón de Campeones.

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Aunque hay una distancia de siete días con el encuentro de la fecha 2 para mejorar las condiciones de la alfombra del estadio Azul, los celestes se adelantan a cualquier decisión para tener un escenario donde jugar en compañía de su público.

¿Cuándo debuta el campeón Cruz Azul en el Apertura 2026?

En un evento de reconocimiento al equipo tras ganar el campeonato de la Liga MX, la legisladora tuvo un pequeño percance con el trofeo de los celestes. (Congreso Puebla)

La presentación de la Máquina Celeste ya tiene fecha y hora: será el día viernes 17 de julio a las 19:00 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana). Cruz Azul visitará al Club Atlético San Luis, en el estadio Libertad Financiera con el objetivo de empezar a pie firme el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

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