Checo Pérez se declara fan de Lionel Messi: “Me encantaría verlo ganar el Mundial 2026”

Sergio Pérez, piloto de Fórmula 1, espera que Lionel Messi gane el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio Checo Pérez fue cuestionado por la Fórmula Uno para saber quién merece ganar el título del Mundial 2026. El piloto mexicano brindó sus argumentos sobre España y Argentina, afirmando que los dos merecen jugar la final de la Copa del Mundo.

Además, en sus declaraciones Checo Pérez indicó que Lionel Messi es “el mejor jugador de la historia” y no ocultó su deseo de verlo ganar el Mundial 2026, en lo que sería su último partido con la Albiceleste en el torneo más importante de la FIFA a nivel selecciones.

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“La verdad es que con España tengo una conexión muy grande, Paso un buen tiempo ahí en familia, todos los años, tengo mucho cariño por España. Por Argentina también con (Lionel) Messi, el mejor jugador de la historia. Me encantaría verlo ganar", dijo.

“La verdad es que es difícil escoger a uno. Yo creo que, quien sea el ganador va a ser un muy buen ganador. Los dos merecen estar en la final. Creo que vamos a ver el mejor partido del Mundial y creo que es lo más interesante del fin de semana”, agregó Sergio Pérez.

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Final del Mundial 2026 se juega el mismo día del Gran Premio de Bélgica

El piloto mexicano volverá a Bélgica con la escudería Cadillac (X / Sergio Pérez)

La Fórmula Uno mantuvo la celebración de la temporada 2026 pese al festejo de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. El domingo 19 de julio el Gran Premio de Bélgica y la final España vs Argentina serán dos de los eventos que nadie querrá perder.

Primeramente, la carrera de la Fórmula Uno dará inicio a las 07:00 a.m. (tiempo del centro de la República Mexicana). Por otro lado, el gran duelo por el título del Mundial 2026 entre España y Argentina se llevará a cabo a las 13:00 p.m. (tiempo del centro de México).

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Destaca progreso de Cadillac en la temporada

El mexicano Sergio Pérez apunta a la zona media de la parrilla con la escudería Cadillac. (AP Foto/Fatima Shbair)

Checo hará un esfuerzo para dar el salto a los puestos que ofrecen puntos en esta campaña de la Fórmula Uno. En su regreso a Bélgica, ahora como conductor de la escudería Cadillac, el tapatío apunta en aprovechar el paquete de mejoras para estar en la zona media de la parrilla.

“Hemos progresado bastante bien. Obviamente, no tanto como nos hubiera gustado, porque en este deporte todos somos muy impacientes, pero ahora ya estamos hablando del siguiente gran paso, de las mejoras importantes que necesitamos para poder meternos en el grupo de la zona media”, declaró el mexicano.

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Además Sergio Pérez resalta que en Cadillac han dado pasos importantes para seguir en la pelea contra los equipos de arriba y lo necesitan ratificar en la pista para recortar distancia en el campeonato de constructores 2026.

“En Silverstone pareció que dimos un paso más para acercarnos al grupo de media tabla, así que espero que aquí podamos dar otro paso y estar todavía un poco más cerca. Sería una muy buena manera de empezar a recortar distancias carrera tras carrera”, señaló.

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Actividad de Checo Pérez en el Gran Premio de Bélgica

Checo Pérez regresa a Spa-Francorchamps con la escudería Cadillac. REUTERS/Yves Herman

Viernes 17 de julio

Práctica 1 : 5:30 a.m.

Práctica 2: 9:00 a.m.

Sábado 18 de julio:

Práctica 3 : 4:30 a.m.

Clasificación: 8:00 a.m.

Domingo 19 de julio

Gran Premio de Bélgica: 07:00 a.m.

Resultados oficiales de Checo Pérez durante la temporada 2026

El mexicano Sergio Pérez corriendo para Cadillac en la temporada 2026. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Gran Premio de Australia: 16º posición. Gran Premio de China: 15º lugar. Gran Premio de Japón: 17º ubicación. Gran Premio de Miami: 16º casilla. Gran Premio de Canadá: Abandonó la competencia. Gran Premio de Mónaco: 15º cupo (por penalización). Gran Premio de Barcelona: 14º escalón. Gran Premio de Austria: 21º nivel. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º sitio.