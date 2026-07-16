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Survivor México 2026 revela a sus primeros 12 concursantes y adelanta sorpresas

una dinámica nueva modificará el rumbo del programa televisivo en su siguiente entrega

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El reality show está muy cerca de estrenarse y varios de sus habitantes sorprendieron al público.
El reality show está muy cerca de estrenarse y varios de sus habitantes sorprendieron al público. (Captura de Video TW Survivor)

Survivor México 2026 llegará a a las pantallas de los mexicanos el próximo 20 de julio de 2026 con una nueva edición titulada “La Reliquia en Llamas” y 16 celebridades en competencia de los cuales ya conocemos algunos de los nombres.

La nueva temporada de Survivor México 2026 se estrenará el lunes 20 de julio de 2026 por Azteca Uno. El programa será conducido de nuevo por Carlos Guerrero “Warrior”.

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La producción presentó esta edición como una temporada en la que los concursantes enfrentarán pruebas físicas y mentales para sobrevivir en condiciones extremas mientras compiten por permanecer en la isla.

Esta temporada traerá a diversas estrellas de la farándula combinada con atletas de alto rendimiento.
Esta temporada traerá a diversas estrellas de la farándula combinada con atletas de alto rendimiento. (TW Survivor)

Participantes confirmados para la nueva temporada

TV Azteca dio a conocer de manera escalonada a 12 de los 16 sobrevivientes que competirán en esta edición. Todavía faltan cuatro nombres por anunciar antes del estreno oficial.

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La lista de participantes confirmados es la siguiente:

  • Julio Camejo, actor y bailarín
  • Bobby Larios, actor y exmodelo
  • Javier Márquez, atleta de Exatlón
  • Tzasna Carrasco, campeona de jiu-jitsu
  • Azalia Ojeda, personalidad de Big Brother
  • Rey Grupero, influencer y creador de contenido
  • Viviann Baeza, cantante y conductora
  • Sahit Sosa, actor
  • Shada Hernández, creadora de contenido
  • Abel Robles, influencer
  • Anahí Izali, personalidad de realities
  • Aurélie Garzonio, conductora y creadora fitness

Esta temporada traerá a diversas estrellas de la farándula combinada con atletas de alto rendimiento.
Esta temporada traerá a diversas estrellas de la farándula combinada con atletas de alto rendimiento. (TW Survivor)

¿Cuándo se estrena Survivor México 2026?

La nueva edición comenzará el próximo lunes 20 de julio de 2026 por la señal de Azteca Uno. Carlos Guerrero “Warrior” volverá al frente del reality con un formato que promete desafíos más complejos en la búsqueda del sobreviviente a las pruebas físicas y mentales de este reality show.

Aunado a ello, la producción anunció que continuará revelando el nombre de los cuatro participantes restantes antes del estreno, por lo que aún se esperan sorpresas.

Esta temporada traerá a diversas estrellas de la farándula combinada con atletas de alto rendimiento.
Esta temporada traerá a diversas estrellas de la farándula combinada con atletas de alto rendimiento. (TW Survivor)

La Reliquia en Llamas y la dinámica del reality

La principal novedad de esta temporada será “La Reliquia en Llamas”, un elemento que, según adelantó la producción, tendrá un papel importante dentro de la competencia.

De acuerdo con la información disponible, este componente podría modificar el rumbo del juego con ventajas o decisiones estratégicas. Como en temporadas anteriores, las alianzas, traiciones y desafíos serán determinantes para llegar a la final y definir al ganador.

Esta temporada traerá a diversas estrellas de la farándula combinada con atletas de alto rendimiento.
Esta temporada traerá a diversas estrellas de la farándula combinada con atletas de alto rendimiento. (TW Survivor)

¿Quiénes han sido los ganadores?

El reality show de resistencia y estrategia más demandante de la televisión mexicana, Survivor México, ha consolidado a lo largo de sus temporadas un selecto grupo de ganadores que lograron sobreponerse al hambre, el aislamiento y las inclemencias de la naturaleza.

La historia de campeones comenzó en 2020 con la victoria del intrépido inventor Eduardo Urbina, sentando las bases de una competencia donde la fortaleza física y la agilidad mental son indispensables para reclamar el ansiado collar sagrado y el millonario premio en efectivo.

Lalo Urbina Survivor México
El ganador de la primera edición también era experto en reality shows. (IG: laloescala)

La evolución del programa vio nacer a su máxima leyenda, Pablo Martí, un atleta y chef que demostró un dominio absoluto de la isla al consagrarse campeón en la segunda temporada (2021) y, de manera histórica, repetir la hazaña como bicampeón en la cuarta entrega (2023).

Entre ambos triunfos de Martí, el actor Julián Huergo supo tejer una impecable red de astucia y alianzas para alzarse con el título de la tercera edición en 2022, demostrando que la estrategia social puede ser tan efectiva como el rendimiento en los circuitos.

(Instagram/@survivormx)
(Instagram/@survivormx)

Las ediciones más recientes han refrescado el panorama de ganadores con desenlaces sumamente reñidos y giros inesperados. En 2024, la comunicadora sinaloense Esmeralda Zamora hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el formato tradicional del programa, superando a sus rivales gracias al voto de sus propios excompañeros.

Finalmente, la gloria más reciente pertenece al entrenador personal Sergio Torres, quien en agosto de 2025 se coronó como el último gran sobreviviente tras una dramática y extenuante final en la temporada Héroes vs. Villanos.

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