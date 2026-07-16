Detectan nuevo tráfico de animales en Jalisco: Profepa asegura 105 hormigas reina que eran trasladadas ocultas en juguetes

Foto: Profepa

Un nuevo modus operandi dentro del tráfico de animales fue detectado en el estado de Jalisco por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras el reporte de un cargamento sospechoso en una empresa de paquetería.

Fue el pasado 9 de julio cuando el personal recibió el reporte en el municipio de El Salto, por lo que se trasladaron para realizar una inspección. La caja de cartón señalada contenía hormigas reina ocultas dentro de contenedores de juguetes plásticos.

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De acuerdo con los hallazgos, uno de los juguetes contenía en el interior de su cabeza 22 tubos de ensayo y un ejemplar de hormiga dentro de cada uno. Al momento de realizar la inspección, el personal de Profepa rescató 13 vivas, mientras que 9 ya estaban muertas.

Uno de los juguetes asegurados con los tubos de ensayo y las hormigas reina. Foto: Profepa

El segundo juguete asegurado contenía ocultos en su estructura 83 tubos, dentro de los que se encontraban 74 hormigas vivas y 9 muertas.

Hormigas reina iban a ser enviadas a un país de Asia

Las autoridades informaron que el paquete tenía como destino Laos, un país ubicado en Asia, entre Tailandia y Vietnam.

La Profepa detalló que los ejemplares fueron revisados por un experto en mirmecología, quien dictaminó que las hormigas no podían mantenerse en cautiverio debido a sus altas demandas biológicas.

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Al ser una especie nativa con distribución en el territorio mexicano, los 87 ejemplares que sobrevivieron fueron liberados en el Área Natural Protegida de Cerro Viejo. En tanto, la Profepa dará seguimiento al procedimiento administrativo.

Cabeza de un juguete en el que se encontraban los tubos de ensayo que contenían las hormigas. Foto: Profepa

El nuevo modus operandi de tráfico de animales: las hormigas reina

No es el primer caso de tráfico de hormigas reina que se documenta y que tiene como destino Asia, ya que en abril de 2025 dos adolescentes belgas se declararon culpables de posesión y comercio ilegal de vida silvestre en Kenia, luego de que las autoridades los acusaron de intentar sacar del país más de 5 mil ejemplares para venderlas como mascotas exóticas.

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De acuerdo con los datos, los dos hombres fueron detenidos con hormigas reina vivas dentro de tubos de ensayo y jeringas, en lo que también representó un hito en el tráfico de animales.

Los dos adolescentes, identificados como Lornoy David y Seppe Lodewijckx, transportaban alrededor de 5 mil hormigas reina vivas en 2 mil 244 tubos de ensayo que, según los fiscales de Kenia, tenían un valor estimado de 1 millón de chelines.

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Autoridades kenianas han alertado por el aumento de la demanda de hormigas reina para criarlas como mascotas en Asia y Europa. VisualesIA

Los ejemplares también fueron almacenados en tubos de ensayo que contenían algodón, esto con la intención de que permanecieran vivas por varias semanas.

Este caso se repitió en marzo de 2026, cuando Zhang Kequn, un ciudadano chino y un hombre keniano, fueron acusados de tráfico ilegal de especies silvestres tras ser sorprendidos intentando trasladar de manera ilegal desde Kenia alrededor de 2 mil hormigas reina vivas.

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El hombre fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Nairobi, luego de que las autoridades localizaron en su equipaje tubos de ensayo o papel en los que trasladaba a las hormigas.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, las autoridades kenianas han alertado durante los últimos dos años sobre la creciente demanda de hormigas en Europa y Asia, donde las crían como mascotas.

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VisualesIA

Aunque las hormigas reina estarían siendo traficadas desde varios países hacia Asia para ser criadas, en México es consumida la del tipo Atta mexicana, conocida como chicatanas, las cuales forman parte de la cocina prehispánica.

Su ingesta se realiza principalmente en los estado de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tabasco, Yucatán y Morelos, aunque también se registra en el Estado de México e Hidalgo.

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En el país no está sancionado su consumo, pero al tratarse de una especie nativa y ante la creciente demanda de ejemplares en países de Asia, su traslado no está permitido.