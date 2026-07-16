Suben 19.1% los ingresos penitenciarios en 2025: más de 157 mil personas fueron encarceladas, revela el INEGI

El 76.2% de los reclusos no tenía antecedentes penales, y el 98% fue enviado a centros penitenciarios estatales. Crédito: Cuartoscuro

El sistema penitenciario mexicano registró en 2025 su mayor volumen de ingresos desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó esta serie estadística en 2021. Un total de 157 mil 457 personas fueron recluidas durante ese año —casi 25 mil más que en el primer ejercicio de medición—, lo que representó un alza de 19.2% respecto a 2024, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal (CNSIPEF-E) 2026, publicado el 16 de julio de 2026. El incremento se explica principalmente por detenciones vinculadas a delitos de armas de fuego, narcomenudeo, delincuencia organizada y homicidio.

Los delitos de armas de fuego y narcomenudeo impulsaron el alza en los ingresos a prisión durante 2025 en México. Según el Inegi, las 157 mil 457 personas recluidas ese año superaron las 132 mil 118 del año anterior, un aumento de 19.2% que revirtió la ligera caída de 2024 y llevó al sistema penitenciario a su nivel más alto desde 2021, cuando poco más de 119 mil personas fueron internadas.

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Baja California, Estado de México y Sonora concentran el mayor flujo de ingresos

La distribución geográfica muestra una alta concentración en tres entidades del norte y centro del país. Baja California encabezó la lista con 21 mil 62 personas internadas, seguida por el Estado de México con 18 mil 589 y Sonora con 15 mil 617.

En Baja California, el narcomenudeo dominó los ingresos de las mujeres, mientras que el robo y los delitos contra la salud prevalecieron entre los hombres. El Estado de México presentó una incidencia más diversificada: el robo encabezó los internamientos de ambos sexos, aunque en los hombres también destacaron los delitos con armas de fuego y el narcomenudeo.

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La infografía de Infobae ilustra los 157 mil 457 ingresos a prisión registrados en México durante 2025, su cifra más alta en cinco años, según el Inegi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sonora mostró un patrón diferente al de Baja California. El robo dominó ampliamente los ingresos tanto de mujeres como de hombres, aunque entre la población masculina también sobresalieron los delitos cometidos con armas de fuego y el homicidio.

En el extremo opuesto, Baja California Sur registró apenas 470 ingresos, Tlaxcala reportó 764 y Tamaulipas acumuló 963. Campeche y Guerrero también figuraron entre las entidades con el menor flujo hacia prisión durante el año.

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Penales estatales, destino del 98% de los nuevos reclusos

La abrumadora mayoría de los nuevos internos fue absorbida por los centros administrados por los gobiernos locales. De las 157 mil 457 personas recluidas en 2025, 154 mil 764 ingresaron a centros penitenciarios estatales, en tanto que los penales federales recibieron 2 mil 693.

Eso significa que de cada 100 personas que entraron a prisión el año pasado, 98 fueron enviadas a instalaciones bajo administración estatal. El dato refleja que la operación cotidiana del sistema recae de forma casi total en las entidades federativas.

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El 76.2% de los reclusos no tenía antecedentes penales, y el 98% fue enviado a centros penitenciarios estatales. Crédito: Cuartoscuro

Delitos por fuero: armas en federales, narcomenudeo en estatales

El tipo de delito varía según el ámbito del penal. En los centros penitenciarios federales, los hombres ingresaron principalmente por delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos (55.6%), seguidos por delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos (12.3%), delincuencia organizada (5.8%) y delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo (5.4%). El secuestro representó el 3.8%.

Entre las mujeres internadas en penales federales, el delito más frecuente fue también el de armas, explosivos y materiales destructivos, con 31.8% de los registros. Los delitos federales contra la salud ocuparon el segundo lugar (27.3%), seguidos por delincuencia organizada (18.2%) y operaciones con recursos de procedencia ilícita (10.6%).

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En los centros estatales, el panorama cambió. El narcomenudeo fue el delito que más personas llevó a prisión (24.4% entre los hombres), seguido por el robo (21.1%), la violencia familiar (10.5%), los delitos con armas de fuego (6.3%) y el homicidio (6%). Las mujeres internadas en estos penales presentaron el narcomenudeo como causa principal, con 29.4% de los delitos registrados.

Perfil de los internos: mayoría hombres y sin antecedentes previos

El perfil sociodemográfico de quienes ingresaron a prisión en 2025 muestra una fuerte predominancia masculina. El Inegi registró que 90.8% de los nuevos internos fueron hombres y 9.2% mujeres.

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El 76.2% de los reclusos no tenía antecedentes penales, y el 98% fue enviado a centros penitenciarios estatales. Crédito: Cuartoscuro

Un dato que llama la atención es la condición penal previa de los recluidos. El 76.2% de las personas ingresadas no contaba con antecedentes penales; solo el 21.3% ya había tenido un proceso previo, y en el 2.5% restante no se pudo determinar la condición.

Al desagregar por sexo, la brecha se amplía. Entre las mujeres, únicamente el 12.7% tenía antecedentes penales al momento de ingresar. En los hombres, esa proporción fue de 22.1%, lo que indica que la gran mayoría de los internos de ambos sexos enfrentó por primera vez un proceso de reclusión.

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Población total recluida y estatus jurídico al cierre de 2025

Al término del año, el sistema penitenciario albergaba a 231 mil 436 personas privadas de la libertad: 229 mil 682 adultas y 1 mil 754 adolescentes. De ese total, 20 mil 441 se encontraban en centros federales y 211 mil 25 en centros estatales.

El estatus jurídico de esa población reveló un cambio frente a 2024. El 42.2% de los reclusos estaba sin sentencia al cierre de 2025, frente al 36.3% que se encontraba en esa condición un año antes. La proporción con sentencia bajó de 63.7% a 57.8% en el mismo período.

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El 76.2% de los reclusos no tenía antecedentes penales, y el 98% fue enviado a centros penitenciarios estatales. Crédito: Cuartoscuro

Entre las personas sin sentencia en los penales estatales, el Estado de México y Michoacán reportaron que el 100% de su población en esa condición se encontraba bajo prisión preventiva oficiosa, según los datos del Inegi.

El Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2026 del Inegi constituye el instrumento estadístico oficial para medir la gestión y el desempeño de los centros penitenciarios en México. Su objetivo es vincular los datos con el diseño, la instrumentación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en la materia.