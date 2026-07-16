México

El embajador Ronald Johnson celebrá designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como grupos “terroristas”

El funcionario estadounidense aseguró que cualquier organización criminal que financie, apoye o colabore con los cárteles, rendirán cuentas

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Fotografía de archivo del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, durante una conferencia, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez
Fotografía de archivo del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, durante una conferencia, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo por medio de un mensaje en sus redes sociales que la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte del Departamento del Tesoro de EEUU, reafirmabel compromiso del presidente Donald Trump de desmantelar a las organizaciones narcoterroristas y todas las redes que las sostienen.

Estos grupos, dijo, y cualquiera que los financie, apoye o colabore con cualquier otro cártel, rendirán cuentas, aseguró.

“Junto con México, estamos desarticulando el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas que amenazan a nuestras dos naciones”, concluyó el mensaje, mismo que acompañó con un comunicado del Departamento de Estado anunciando que el Departamento de Estado designaba a esos grupos criminales mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.

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