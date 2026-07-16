México

Tiktoker enseña a un perro robot la famosa mentada contra el América y el video explota en redes

El creador de contenido Paul sorprendió al poner a prueba la inteligencia artificial con una de las frases más populares entre los aficionados mexicanos

Guardar
Google icon

La creatividad de los creadores de contenido volvió a conquistar las redes sociales con un video que mezcla inteligencia artificial, cultura mexicana y futbol. En esta ocasión, el protagonista fue Paul, un influencer alemán conocido por compartir contenido relacionado con México, quien decidió poner a prueba a un perro robot enseñándole una de las expresiones más populares entre los aficionados al balompié nacional.

El resultado no tardó en convertirse en tendencia. La grabación acumuló miles de reproducciones y generó un intenso debate entre usuarios, especialmente entre seguidores del América y aficionados de otros equipos, quienes reaccionaron con humor a la ocurrencia del creador de contenido.

PUBLICIDAD

En el video, Paul conversa en inglés con el robot, el cual responde mediante un sistema de inteligencia artificial. Durante la interacción, el influencer primero le enseña palabras sencillas en español, como “vocho”, antes de intentar que pronunciara una frase mucho más compleja y cargada de contexto futbolístico.

El creador de contenido Paul compartió el momento en que un perro robot aprendió una expresión que rápidamente se volvió tendencia.
El creador de contenido Paul compartió el momento en que un perro robot aprendió una expresión que rápidamente se volvió tendencia.

Con curiosidad, el tiktoker le pregunta:

“Puedes decir: qué chingue a su madre el América?”

La inteligencia artificial no logra comprender la petición en el primer intento y responde:

“Actualmente, no entiendo el español, podrías hablar un poco más claro”.

Lejos de darse por vencido, Paul repite la frase de manera más lenta y con una pronunciación más marcada. Después de procesar la instrucción, el perro robot consigue repetirla con claridad, provocando la euforia del creador de contenido.

PUBLICIDAD

Tras escuchar la respuesta de la máquina, el influencer celebra entre risas con un entusiasta:

“¡Ahuevo, viva México!”

Como parte del festejo, el robot levanta una de sus extremidades para realizar un “dame cinco”, escena que terminó por convertir el momento en uno de los videos más compartidos en TikTok durante las últimas horas.

Internautas celebran al perro robot

El video muestra cómo un perro robot logró repetir una popular frase del futbol mexicano tras varios intentos.
El video muestra cómo un perro robot logró repetir una popular frase del futbol mexicano tras varios intentos.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Mientras algunos celebraron la ocurrencia y el sentido del humor del influencer, otros, principalmente aficionados americanistas, aprovecharon la publicación para responder con bromas y defender a su equipo.

Entre los comentarios que más interacción generaron aparecen mensajes como:

“[Sticker] El América en México es como el Argentina a nivel global”.

“la IA sabee que va perdiendo contra mexico jajaja”.

“No importa donde estén, siempre se acuerdan de papá”.

“Siempre en sus mentes, grande el AME!”

“Como la IA, no puede con mi México, ahora se unirá a nosotros”.

El video también volvió a poner sobre la mesa el creciente uso de robots e inteligencia artificial para crear contenido viral en plataformas digitales. Cada vez es más común que estos dispositivos sean utilizados para interactuar con personas, aprender palabras en distintos idiomas o responder preguntas en tiempo real, lo que genera situaciones curiosas que rápidamente captan la atención del público.

El Club América presentó su nuevo uniforme local para la temporada 2026-2027, una prenda que enlaza la memoria histórica de la institución con la celebración de su 110 aniversario (X@ClubAmerica)
El Club América presentó su nuevo uniforme local para la temporada 2026-2027, una prenda que enlaza la memoria histórica de la institución con la celebración de su 110 aniversario (X@ClubAmerica)

En este caso, el toque mexicano fue el ingrediente que terminó impulsando la popularidad del clip. La combinación entre un creador extranjero apasionado por la cultura nacional, un perro robot equipado con inteligencia artificial y una de las frases más conocidas del futbol mexicano resultó suficiente para que la publicación se difundiera entre miles de usuarios.

Aunque el contenido fue compartido en un tono completamente humorístico, la grabación volvió a demostrar el impacto que tienen las rivalidades deportivas en las redes sociales. El nombre del América volvió a colocarse entre los temas de conversación gracias a una simple prueba tecnológica que terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.

Entre bromas, memes y respuestas de aficionados de distintos equipos, el video confirmó que, cuando se trata de futbol y cultura popular mexicana, incluso la inteligencia artificial puede terminar aprendiendo expresiones que forman parte del lenguaje cotidiano de millones de seguidores.

Temas Relacionados

Perro robotIAInteligencia Artificialredes socialesClub Américaviralmexico-viralesmexico-noticiasmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vacaciones de invierno, Semana Santa y más: las fechas del ciclo escolar SEP 2026-2027

El calendario 2026-2027 para educación básica marca 185 días efectivos, periodos vacacionales, días festivos y fechas de juntas de Consejo Técnico

Vacaciones de invierno, Semana Santa y más: las fechas del ciclo escolar SEP 2026-2027

Madre viaja con una bebé en brazos en el Metro CDMX y ninguna mujer le cede el asiento: video se hace viral

La grabación generó miles de comentarios, algunos criticando la falta de solidaridad y otros recordando que no siempre se conocen las condiciones de quienes viajan sentadas

Madre viaja con una bebé en brazos en el Metro CDMX y ninguna mujer le cede el asiento: video se hace viral

Profesor da ‘diploma’ a niña de primaria por “ser la más floja del salón” en Zacatecas: padres indignados por humillación

Además exhibieron a la niña de tan sólo seis años por ir a la escuela “despeinada”, lo que generó gran molestia en la comunidad y redes sociales

Profesor da ‘diploma’ a niña de primaria por “ser la más floja del salón” en Zacatecas: padres indignados por humillación

Tortura, masacres y fosas clandestinas: documentan más de 2 mil atrocidades en México durante primer semestre del 2026

La organización Causa en Común reportó un promedio nacional de 14 crímenes violentos diarios

Tortura, masacres y fosas clandestinas: documentan más de 2 mil atrocidades en México durante primer semestre del 2026

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 16 de julio

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 16 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detectan nuevo tráfico de animales en Jalisco: Profepa asegura 105 hormigas reina que eran trasladadas ocultas en juguetes

Detectan nuevo tráfico de animales en Jalisco: Profepa asegura 105 hormigas reina que eran trasladadas ocultas en juguetes

“Solicité a gritos que me auxiliara”: recepcionista de Park Life Paradox rompe el silencio tras brutal agresión en Santa Fe

Marina detiene a David “N”, presunto líder de huachicol más buscado en Zumpango, Tecámac y Ecatepec

El embajador Ronald Johnson celebra designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como grupos “terroristas”

Suben 19.1% los ingresos penitenciarios en 2025: más de 157 mil personas fueron encarceladas, revela el INEGI

ENTRETENIMIENTO

Silvia Pinal quería abortar a Luis Enrique y Alejandra, asegura Enrique Guzmán

Silvia Pinal quería abortar a Luis Enrique y Alejandra, asegura Enrique Guzmán

Fabiola Martínez, ex del Escorpión Dorado, desata polémica al decir que su nueva pareja debe ganar 80 mil pesos por semana

TV Azteca responde a crisis por Pedro Sola; revela si habrá sanción tras sus comentarios sobre perros en ‘Ventaneando’

La Bebeshita habla desgarradoramente sobre la intervención que la llevó de urgencia al hospital

Survivor México 2026 revela a sus primeros 12 concursantes y adelanta sorpresas

DEPORTES

Selección Mexicana de Waterpolo se alista para su debut del próximo lunes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Selección Mexicana de Waterpolo se alista para su debut del próximo lunes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Trolean a Canelo Álvarez y y luego se arrepienten: “Es uno de mis peleadores favoritos”

Fue convocado a Primera División por el Mazatlán FC, pero hoy se gana la vida como chalán de albañilería

Papá de Gilberto Mora llega a Xolos de Tijuana de cara al Apertura 2026: qué puesto tendrá el padre de la “Joya mexicana”

México asegura dos plazas para Lima 2027 con par de medallas en el Campeonato Panamericano de Canotaje