La creatividad de los creadores de contenido volvió a conquistar las redes sociales con un video que mezcla inteligencia artificial, cultura mexicana y futbol. En esta ocasión, el protagonista fue Paul, un influencer alemán conocido por compartir contenido relacionado con México, quien decidió poner a prueba a un perro robot enseñándole una de las expresiones más populares entre los aficionados al balompié nacional.

El resultado no tardó en convertirse en tendencia. La grabación acumuló miles de reproducciones y generó un intenso debate entre usuarios, especialmente entre seguidores del América y aficionados de otros equipos, quienes reaccionaron con humor a la ocurrencia del creador de contenido.

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En el video, Paul conversa en inglés con el robot, el cual responde mediante un sistema de inteligencia artificial. Durante la interacción, el influencer primero le enseña palabras sencillas en español, como “vocho”, antes de intentar que pronunciara una frase mucho más compleja y cargada de contexto futbolístico.

El creador de contenido Paul compartió el momento en que un perro robot aprendió una expresión que rápidamente se volvió tendencia.

Con curiosidad, el tiktoker le pregunta:

“Puedes decir: qué chingue a su madre el América?”

La inteligencia artificial no logra comprender la petición en el primer intento y responde:

“Actualmente, no entiendo el español, podrías hablar un poco más claro”.

Lejos de darse por vencido, Paul repite la frase de manera más lenta y con una pronunciación más marcada. Después de procesar la instrucción, el perro robot consigue repetirla con claridad, provocando la euforia del creador de contenido.

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Tras escuchar la respuesta de la máquina, el influencer celebra entre risas con un entusiasta:

“¡Ahuevo, viva México!”

Como parte del festejo, el robot levanta una de sus extremidades para realizar un “dame cinco”, escena que terminó por convertir el momento en uno de los videos más compartidos en TikTok durante las últimas horas.

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Internautas celebran al perro robot

El video muestra cómo un perro robot logró repetir una popular frase del futbol mexicano tras varios intentos.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Mientras algunos celebraron la ocurrencia y el sentido del humor del influencer, otros, principalmente aficionados americanistas, aprovecharon la publicación para responder con bromas y defender a su equipo.

Entre los comentarios que más interacción generaron aparecen mensajes como:

“[Sticker] El América en México es como el Argentina a nivel global”.

“la IA sabee que va perdiendo contra mexico jajaja”.

“No importa donde estén, siempre se acuerdan de papá”.

“Siempre en sus mentes, grande el AME!”

“Como la IA, no puede con mi México, ahora se unirá a nosotros”.

El video también volvió a poner sobre la mesa el creciente uso de robots e inteligencia artificial para crear contenido viral en plataformas digitales. Cada vez es más común que estos dispositivos sean utilizados para interactuar con personas, aprender palabras en distintos idiomas o responder preguntas en tiempo real, lo que genera situaciones curiosas que rápidamente captan la atención del público.

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El Club América presentó su nuevo uniforme local para la temporada 2026-2027, una prenda que enlaza la memoria histórica de la institución con la celebración de su 110 aniversario (X@ClubAmerica)

En este caso, el toque mexicano fue el ingrediente que terminó impulsando la popularidad del clip. La combinación entre un creador extranjero apasionado por la cultura nacional, un perro robot equipado con inteligencia artificial y una de las frases más conocidas del futbol mexicano resultó suficiente para que la publicación se difundiera entre miles de usuarios.

Aunque el contenido fue compartido en un tono completamente humorístico, la grabación volvió a demostrar el impacto que tienen las rivalidades deportivas en las redes sociales. El nombre del América volvió a colocarse entre los temas de conversación gracias a una simple prueba tecnológica que terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.

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Entre bromas, memes y respuestas de aficionados de distintos equipos, el video confirmó que, cuando se trata de futbol y cultura popular mexicana, incluso la inteligencia artificial puede terminar aprendiendo expresiones que forman parte del lenguaje cotidiano de millones de seguidores.