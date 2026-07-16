Fabiola Martínez, ex del Escorpión Dorado, desata polémica al decir que su nueva pareja debe ganar 80 mil pesos por semana

La expareja del influencer Escorpión Dorado revela cuál es el salario que espera de su pareja y desata polémica.

La modelo, conductora e influencer Fabiola Martínez volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de compartir su visión sobre las finanzas dentro de una relación sentimental. Sus declaraciones, realizadas durante una entrevista para el podcast Los Parrilleros, provocaron un intenso intercambio de opiniones entre quienes respaldaron su postura y quienes consideraron exageradas las cifras que mencionó.

Durante la conversación, la regiomontana explicó que, para iniciar una relación de pareja, considera importante que la otra persona cuente con una situación económica estable, pues asegura que el estilo de vida que lleva actualmente implica gastos elevados de manera constante.

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Al hablar sobre sus finanzas personales, Martínez sorprendió al revelar cuánto dinero destina semanalmente para cubrir sus compromisos económicos, una cifra que rápidamente llamó la atención de los usuarios de internet.

La conductora explicó en qué invierte su dinero y por qué considera indispensable que una pareja tenga un alto poder adquisitivo.

“Eso es lo mío, lo que yo gasto por semana”.

Con esa respuesta, la conductora explicó que necesita alrededor de 80 mil pesos cada semana, lo que representa gastos mensuales superiores a los 200 mil pesos, según comentó durante la entrevista.

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De acuerdo con la influencer, ese presupuesto se distribuye en distintos rubros que forman parte de su vida cotidiana. Entre ellos mencionó el pago de la universidad de su hija, servicios médicos, seguros de sus vehículos, el salario de la persona que trabaja en su hogar y otros compromisos personales.

Asimismo, aseguró que parte importante de sus gastos corresponde a la alimentación, ya que acostumbra consumir únicamente productos orgánicos.

Según relató, cada visita al supermercado representa un desembolso aproximado de entre 10 mil y 12 mil pesos, debido al tipo de alimentos que elige para mantener su estilo de vida.

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La modelo e influencer habló sobre las expectativas económicas que tiene para una relación sentimental y las redes reaccionaron de inmediato

Al profundizar sobre las razones por las que considera elevados esos gastos, la conductora afirmó que el cuidado personal también representa una inversión constante y lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

“Yo me la paso cuidándome, ve mi piel. Entonces, todo cuesta, desde los pies. ¿Cómo vas a querer tener una muñequita como yo y ganar 6 mil pesos a la semana? ¿O querer darme 10 mil? No, mi amor”.

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Las declaraciones no tardaron en dividir opiniones. Mientras algunos usuarios señalaron que cada persona tiene derecho a establecer los estándares que considere adecuados para una relación, otros cuestionaron las cantidades mencionadas y aseguraron que reflejan una realidad muy distinta a la de la mayoría de los mexicanos.

¿Quién es Fabiola Martínez?

Una cantante con un traje plateado y sombrero de vaquero interpreta una canción con un micrófono en un escenario iluminado durante un concierto. (Fabiola Martinez/ Cortesía)

Originaria de Monterrey, Nuevo León, donde nació el 4 de mayo de 1988, Fabiola Martínez construyó su carrera en la televisión después de cursar estudios en psicología y programación.

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Sus primeras apariciones frente a las cámaras ocurrieron en la televisión regiomontana como parte del popular programa Acábatelo, donde participó como una de las recordadas “meseritas”. Posteriormente formó parte de otras producciones como La Escuelita, lo que le permitió ganar reconocimiento entre el público.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Más adelante dio el salto a la televisión nacional al integrarse a Telehit, donde colaboró en Guerra de Chistes junto a Juan Carlos “El Borrego” Nava, además de participar en Queremos Más, proyecto encabezado por el comediante Óscar Burgos.

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En los últimos años, su nombre también ha ocupado titulares por temas relacionados con su vida personal. La conductora estuvo envuelta en una controversia sentimental vinculada con Alex Montiel, conocido en redes sociales como El Escorpión Dorado, situación que la colocó nuevamente bajo los reflectores y generó una amplia cobertura mediática.

(YT: Fabiola Martínez)

Ahora, sus comentarios sobre el dinero que considera necesario para mantener una relación volvieron a posicionarla entre las principales tendencias de internet. Como suele ocurrir con este tipo de declaraciones, el debate continúa creciendo en redes sociales, donde miles de usuarios siguen discutiendo si las expectativas económicas expresadas por la influencer son una preferencia personal válida o una exigencia difícil de cumplir para la mayoría de las personas.

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