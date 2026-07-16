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TV Azteca responde a crisis por Pedro Sola; revela si habrá sanción tras sus comentarios sobre perros en ‘Ventaneando’

La televisora emitió un comunicado tras los comentarios que hizo el presentador sobre los perros

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Hombre de canas con sudadera gris y manos cubriendo su rostro, con reloj y pulsera, frente al edificio de TV Azteca con su logo. Texto "CANCELADO"
Pedro Sola enfrenta la cancelación digital por una serie de comentarios controversiales sobre los perrihijos. (Infobae México Especial)

La polémica en torno a los comentarios de Pedro Sola sobre los llamados “perrhijos” llevó a que TV Azteca rompiera el silencio y emitiera un comunicado institucional.

La exigencia social por una postura clara tras días de protestas, críticas y hasta convocatorias a manifestaciones, marcó un momento clave en la crisis de reputación que atraviesa la televisora.

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El mensaje de Azteca, difundido en sus redes sociales, busca contener el descontento y reafirmar su imagen como aliada de la protección animal, sin adelantar medidas sobre la permanencia del conductor.

¿Qué dijo TV Azteca?

El documento, titulado “Aliados de los animales: nuestro compromiso permanente”, subraya que TV Azteca y Grupo Salinas creen firmemente en la protección animal y el respeto por todos los seres vivos.

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Pedro Sola -México- 15 julio
(Ventaneando/TV Azteca)

La empresa recordó que ha abierto sus pantallas durante años para visibilizar y reconocer el trabajo de quienes luchan por el bienestar animal, acompañando a fundaciones, líderes ecologistas, organizaciones sociales y ciudadanos comprometidos.

El texto hace referencia explícita a la controversia:

“Expresiones recientes, contrarias a estos valores, no reflejan lo que promovemos como organización”, señala. La televisora confirmó que se ofreció una disculpa pública “asumiendo con responsabilidad que esas palabras no representan sus valores”.

Hombre de bigote con gafas y manos en la cara. Teléfono móvil con dislikes y emojis de enfado. Puerta abierta con logo de TV Azteca, estudio y caja con pertenencias
TV Azteca no renovará contrato de Pedro Sola tras desbandada de patrocinadores. (Audiovisial IA Infobae México)

¿Qué pasará con Pedro Sola?

Tras la polémica de Pedro Sola, Azteca anunció la implementación de un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal, dirigido a sus equipos corporativos y de producción.

La empresa reiteró que su compromiso con la protección animal permanece firme y concluyó: “Seguiremos siendo aliados de los animales”.

TV Azteca comunicado -México- 16 julio
(Instagram)

¿Cuál fue el origen de la controversia?

El comunicado de Azteca llegó tras una avalancha de reacciones por las declaraciones de Pedro Sola en Ventaneando, donde expresó su rechazo a la presencia de perros en establecimientos públicos con frases que muchos consideraron un llamado al maltrato animal.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada“, señaló hace unos días en vivo.

Aunque Sola ofreció una disculpa pública, la indignación no se disipó: usuarios y colectivos animalistas se movilizaron en redes y en las calles, convocando a una protesta frente a la televisora.

El presentador Pedro Sola aparece sentado en un set de televisión. Viste camisa, corbata y saco oscuro. Gesticula con las manos en varias tomas, y en una de ellas sostiene un teléfono móvil. Una barra gráfica en pantalla lo identifica y anuncia que ofrece una disculpa pública. El fondo es verde claro y borroso. Se trata de una emisión televisiva donde el presentador emite una declaración formal.

La crisis se reflejó en múltiples frentes. Marcas patrocinadoras se deslindaron del programa, mientras que la audiencia expresó su rechazo en los foros digitales, exigiendo la salida de Sola y señalando la falta de sanciones claras. Figuras públicas, expertos y defensores de derechos animales intervinieron en el debate, cuestionando la responsabilidad social de los medios y el alcance de las disculpas públicas.

El descontento trascendió el entorno digital, con llamados a manifestaciones presenciales, como la marcha convocada frente a las instalaciones de TV Azteca, donde se pidió la salida del conductor y mayor respeto por los animales. La presión también se dirigió a los ejecutivos de Grupo Salinas, quienes debieron reafirmar públicamente su política de protección y bienestar animal.

En este contexto, el comunicado de Azteca representa un intento de contener la crisis y recuperar la confianza, reforzando su postura institucional frente a una audiencia cada vez más exigente con el comportamiento ético de las figuras públicas y los medios de comunicación.

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