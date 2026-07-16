México

Familias buscadoras organizan colecta de firmas para devolver el antimonumento al Ángel de la Independencia

Los solicitantes señalan que restaurar el memorial reflejaría compromiso de las autoridades mexicanas con las víctimas y sus familias

Guardar
Google icon
(Facebook Vanessa Gamez)
(Facebook Vanessa Gamez)

Colectivos y familias buscadoras han iniciado una colecta de firmas para exigir a las autoridades mexicanas reinstalen el memorial dedicado a las víctimas de desapariciones forzadas, instalado el domingo 14 de julio y que fue retirado en menos de 24 horas después de haber sido instalado en el Ángel de la Independencia.

El antimonumento funcionaba como punto de encuentro y recordatorio permanente de la urgencia de resolver caso por caso las más de 133 mil personas desaparecidas. Además, este espacio era considerado por muchas familias como símbolo de resistencia y esperanza.

PUBLICIDAD

¿Dónde y cómo sumarse a la petición de reinstalación?

A través de un link en Change.org, Jorge Eleazar García publicó un formulario titulado “Regresar el memorial de denuncia en México”, para apoyar a los colectivos buscadores y que las autoridades devuelvan el memorial.

Se requieren registrar los siguientes datos:

  • Nombre
  • Apellidos
  • Correo electrónico.

Aquí se encuentra el enlace: www.change.org/p/regresar-el-memorial-de-denuncia-en-mexico

De acuerdo con los solicitantes de firmas, la restauración del memorial no solo tendría un valor simbólico, sino que reflejaría una muestra de compromiso de las autoridades con las víctimas y sus familias.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de Change.org. Muestra letrero circular con pala y 'México', 1.771 firmas verificadas y formulario de una petición
Una página de Change.org muestra la petición para reinstalar el memorial dedicado a las víctimas de desaparición forzada en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, que ha reunido 1.771 firmas. (Regresar el memorial de denuncia en México)

Para quienes enfrentan la desaparición de un ser querido, la reinstalación de este espacio significaría un reconocimiento público a su dolor y a su lucha constante. El memorial representaba, en palabras de colectivos y familiares, un sitio que “mantenía viva la búsqueda de justicia”.

La desaparición forzada en México es una crisis humanitaria reconocida internacionalmente. Organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU han subrayado que se requiere una respuesta firme por parte del Estado para frenar la impunidad y garantizar los derechos de las familias afectadas.

¿Quién quitó el antimonumento?

De acuerdo con Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez, estudiante de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desaparecida el pasado 12 de julio de 2025 en el Ajusco, durante la madrugada del pasado lunes, personal de Gobernación vestidos de delincuentes, habían vandalizado el “monumento de memoria que Familias Buscadoras pusimos en plena luz del día.

“Se esconden entre las sombras estos delincuentes que de día portan una placa o un emblema del gobierno, de los que dicen salvaguardar la seguridad y la integridad de México”, señaló la mujer.

Dijo que seguían ocultando una crisis que ellos mismos habían provocado, que negaban el crimen de lesa humanidad que cometían día a día al permitir que “desaparezcan a nuestros hijos”.

“Queremos a nuestros hijos de regreso ya. Queremos de vuelta a Ana Amelí”, concluye el mensaje.

La organización pide una indagatoria pronta y pública por la remoción ocurrida en la madrugada del 13 de julio, además de diálogo con buscadoras y garantías para la memoria, la verdad y la protesta
La organización pide una indagatoria pronta y pública por la remoción ocurrida en la madrugada del 13 de julio, además de diálogo con buscadoras y garantías para la memoria, la verdad y la protesta

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia de prensa del martes 14 que el retiro “no nos correspondió (...) al Gobierno de México”. La mandataria se deslindó de cualquier participación de su actual administración.

Sheinbaum recordó que, cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, colectivos de familiares de personas desaparecidas intervinieron una glorieta capitalina como símbolo de su causa. Sobre ese antecedente, dijo: “Nosotros en ese momento respetamos la manifestación de las familias”.

La presidenta agregó que la Segob mantiene cercanía con los colectivos de búsqueda y aseguró que el Gobierno federal sigue colaborando en la localización de personas desaparecidas. En el caso de Ana Amelí García Gámez, señaló que participa la Guardia Nacional y que ella instruyó apoyo a la familia cuando conoció el caso.

Temas Relacionados

Personas desaparecidasmadres buscadorascolectivos buscadoresÁngel de la independenciaCDMXPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Policía de Mexicali recibe ‘el mayor lote de armas de su historia’: incorporará 421 fusiles y pistolas con valor de 48 millones de pesos

El nuevo arsenal incluye más de 266 mil cartuchos y 349 cargadores para reforzar las capacidades operativas de la corporación en uno de los estados con mayor incidencia delictiva del país

Policía de Mexicali recibe ‘el mayor lote de armas de su historia’: incorporará 421 fusiles y pistolas con valor de 48 millones de pesos

Nuevas obligaciones, mismos recursos: señalan riesgo de colapso para fiscalías ante iniciativa de Ley General de Feminicidio

La organización MUCD acusó que la actual saturación en servicios periciales favorece retrasos, simulaciones y omisiones

Nuevas obligaciones, mismos recursos: señalan riesgo de colapso para fiscalías ante iniciativa de Ley General de Feminicidio

Marx Arriaga ‘malbarata’ sus bienes tras seis meses sin recibir liquidación de la SEP: “No puedo con los intereses”

Aseguró que prefiere vender su patrimonio ganado en sus años de maestro, que dárselo a un banco

Marx Arriaga ‘malbarata’ sus bienes tras seis meses sin recibir liquidación de la SEP: “No puedo con los intereses”

Hoy No Circula del 17 de julio: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Que un carro pueda circular o no este viernes en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula del 17 de julio: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Vacaciones de invierno, Semana Santa y más: las fechas del ciclo escolar SEP 2026-2027

El calendario 2026-2027 para educación básica marca 185 días efectivos, periodos vacacionales, días festivos y fechas de juntas de Consejo Técnico

Vacaciones de invierno, Semana Santa y más: las fechas del ciclo escolar SEP 2026-2027
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detectan nuevo tráfico de animales en Jalisco: Profepa asegura 105 hormigas reina que eran trasladadas ocultas en juguetes

Detectan nuevo tráfico de animales en Jalisco: Profepa asegura 105 hormigas reina que eran trasladadas ocultas en juguetes

“Solicité a gritos que me auxiliara”: recepcionista de Park Life Paradox rompe el silencio tras brutal agresión en Santa Fe

Marina detiene a David “N”, presunto líder de huachicol más buscado en Zumpango, Tecámac y Ecatepec

El embajador Ronald Johnson celebra designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como grupos “terroristas”

Suben 19.1% los ingresos penitenciarios en 2025: más de 157 mil personas fueron encarceladas, revela el INEGI

ENTRETENIMIENTO

Silvia Pinal quería abortar a Luis Enrique y Alejandra, asegura Enrique Guzmán

Silvia Pinal quería abortar a Luis Enrique y Alejandra, asegura Enrique Guzmán

Fabiola Martínez, ex del Escorpión Dorado, desata polémica al decir que su nueva pareja debe ganar 80 mil pesos por semana

TV Azteca responde a crisis por Pedro Sola; revela si habrá sanción tras sus comentarios sobre perros en ‘Ventaneando’

La Bebeshita habla desgarradoramente sobre la intervención que la llevó de urgencia al hospital

Survivor México 2026 revela a sus primeros 12 concursantes y adelanta sorpresas

DEPORTES

Selección Mexicana de Waterpolo se alista para su debut del próximo lunes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Selección Mexicana de Waterpolo se alista para su debut del próximo lunes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Trolean a Canelo Álvarez y y luego se arrepienten: “Es uno de mis peleadores favoritos”

Fue convocado a Primera División por el Mazatlán FC, pero hoy se gana la vida como chalán de albañilería

Papá de Gilberto Mora llega a Xolos de Tijuana de cara al Apertura 2026: qué puesto tendrá el padre de la “Joya mexicana”

Tiktoker enseña a un perro robot la famosa mentada contra el América y el video explota en redes