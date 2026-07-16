Familias buscadoras organizan colecta de firmas para devolver el antimonumento al Ángel de la Independencia

(Facebook Vanessa Gamez)

Colectivos y familias buscadoras han iniciado una colecta de firmas para exigir a las autoridades mexicanas reinstalen el memorial dedicado a las víctimas de desapariciones forzadas, instalado el domingo 14 de julio y que fue retirado en menos de 24 horas después de haber sido instalado en el Ángel de la Independencia.

El antimonumento funcionaba como punto de encuentro y recordatorio permanente de la urgencia de resolver caso por caso las más de 133 mil personas desaparecidas. Además, este espacio era considerado por muchas familias como símbolo de resistencia y esperanza.

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¿Dónde y cómo sumarse a la petición de reinstalación?

A través de un link en Change.org, Jorge Eleazar García publicó un formulario titulado “Regresar el memorial de denuncia en México”, para apoyar a los colectivos buscadores y que las autoridades devuelvan el memorial.

Se requieren registrar los siguientes datos:

Nombre

Apellidos

Correo electrónico.

Aquí se encuentra el enlace: www.change.org/p/regresar-el-memorial-de-denuncia-en-mexico

De acuerdo con los solicitantes de firmas, la restauración del memorial no solo tendría un valor simbólico, sino que reflejaría una muestra de compromiso de las autoridades con las víctimas y sus familias.

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Una página de Change.org muestra la petición para reinstalar el memorial dedicado a las víctimas de desaparición forzada en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, que ha reunido 1.771 firmas. (Regresar el memorial de denuncia en México)

Para quienes enfrentan la desaparición de un ser querido, la reinstalación de este espacio significaría un reconocimiento público a su dolor y a su lucha constante. El memorial representaba, en palabras de colectivos y familiares, un sitio que “mantenía viva la búsqueda de justicia”.

La desaparición forzada en México es una crisis humanitaria reconocida internacionalmente. Organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU han subrayado que se requiere una respuesta firme por parte del Estado para frenar la impunidad y garantizar los derechos de las familias afectadas.

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¿Quién quitó el antimonumento?

De acuerdo con Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez, estudiante de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desaparecida el pasado 12 de julio de 2025 en el Ajusco, durante la madrugada del pasado lunes, personal de Gobernación vestidos de delincuentes, habían vandalizado el “monumento de memoria que Familias Buscadoras pusimos en plena luz del día.

“Se esconden entre las sombras estos delincuentes que de día portan una placa o un emblema del gobierno, de los que dicen salvaguardar la seguridad y la integridad de México”, señaló la mujer.

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Dijo que seguían ocultando una crisis que ellos mismos habían provocado, que negaban el crimen de lesa humanidad que cometían día a día al permitir que “desaparezcan a nuestros hijos”.

“Queremos a nuestros hijos de regreso ya. Queremos de vuelta a Ana Amelí”, concluye el mensaje.

La organización pide una indagatoria pronta y pública por la remoción ocurrida en la madrugada del 13 de julio, además de diálogo con buscadoras y garantías para la memoria, la verdad y la protesta

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia de prensa del martes 14 que el retiro “no nos correspondió (...) al Gobierno de México”. La mandataria se deslindó de cualquier participación de su actual administración.

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Sheinbaum recordó que, cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, colectivos de familiares de personas desaparecidas intervinieron una glorieta capitalina como símbolo de su causa. Sobre ese antecedente, dijo: “Nosotros en ese momento respetamos la manifestación de las familias”.

La presidenta agregó que la Segob mantiene cercanía con los colectivos de búsqueda y aseguró que el Gobierno federal sigue colaborando en la localización de personas desaparecidas. En el caso de Ana Amelí García Gámez, señaló que participa la Guardia Nacional y que ella instruyó apoyo a la familia cuando conoció el caso.

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