CMLL presenta a los 22 luchadores que competirán en el Grand Prix Internacional 2026

Se dieron a conocer los cápitanes para los equipos de México y extranjeros de la lucha del Gran Prix Internacional.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunció todos los detalles del Grand Prix Internacional 2026, una de las competencias más importantes de la lucha libre profesional, que este año celebrará su vigésima edición con un formato sin precedentes. La función se llevará a cabo el viernes 7 de agosto en la Arena México y contará, por primera vez, con la participación de 22 luchadores provenientes de siete empresas diferentes.

La tradicional confrontación entre la Selección México y la Selección Internacional volverá a ser el atractivo principal de una velada que promete reunir a algunos de los gladiadores más destacados del momento. En esta ocasión, además del talento del CMLL, habrá representantes de All Elite Wrestling (AEW), Ring of Honor (ROH), New Japan Pro Wrestling (NJPW), Major League Wrestling (MLW), Maple Leaf Pro Wrestling (MLP) y Revolution Pro Wrestling (RevPro).

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El equipo mexicano estará integrado por Místico, Volador Jr., Soberano Jr., Máscara Dorada, Hechicero, Último Guerrero, Templario, Bárbaro Cavernario, Ángel de Oro, Titán y Xelhua, quienes buscarán defender el prestigio del pancracio nacional frente a un combinado internacional repleto de figuras.

Místico mostró su clase y determinación, derrotando a Speedball Mike Bailey con una sorprendente "La Mística" para ganar por segunda vez el Grand Prix Internacional 2025 en la Arena México. (Foto: Diego Cedrix)

Del otro lado del cuadrilátero aparecerán Claudio Castagnoli, PAC, Bandido, Orange Cassidy, Roderick Strong, Blake Christian, Douki, Yujiro Takahashi, Leon Cage, Austin Aries y Rohan Raja, conformando una selección extranjera que combina experiencia, talento y estilos provenientes de distintas partes del mundo.

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En 2024, Volador Jr, se quedó cerca del tetracampeonato al perder ante Claudio Castagnoli . (Cortesía CMLL)

Con el paso de los años, el Grand Prix Internacional se ha convertido en mucho más que una competencia anual. El torneo representa la oportunidad de defender el orgullo de una nación sobre el ring de la Arena México, escenario considerado la catedral de la lucha libre mexicana y sede de innumerables combates históricos.

La rivalidad entre México y el resto del mundo ha dado lugar a enfrentamientos memorables, consolidando al Grand Prix como uno de los eventos más prestigiosos del calendario del CMLL y una de las funciones favoritas de los aficionados.

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(Ilustración: Diego Cedrix)

Quienes deseen asistir al espectáculo ya pueden adquirir sus entradas en las taquillas de la Arena México o a través del sistema Ticketmaster, donde continúa la venta para una función que apunta a registrar una gran asistencia.

A lo largo de su historia, el torneo ha sido conquistado por algunas de las máximas figuras de la lucha libre mexicana. Entre los nombres que han levantado el trofeo aparecen Rayo de Jalisco Jr., Hijo del Santo, Dr. Wagner Jr., Atlantis, Último Guerrero, Volador Jr., Diamante Azul y Místico, luchadores que dejaron huella en diferentes generaciones.

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Volador Jr. es el máximo ganador del torneo al conquistarlo en tres ocasiones. (Cortesía CMLL)

La competencia también ha visto triunfar a exponentes extranjeros que lograron imponerse a la representación nacional. Gladiadores como Head Hunter I, Steel, Alex Shelley, Michael Elgin y Claudio Castagnoli consiguieron escribir su nombre en el historial del certamen al conquistar el Grand Prix en distintas ediciones.

El regreso de Castagnoli añade un ingrediente especial a la edición de este año, ya que buscará convertirse nuevamente en protagonista frente a un equipo mexicano que combinará la experiencia de referentes consolidados con el impulso de nuevas figuras que buscan consolidarse en la élite del CMLL.

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Los dos equipos posaron para la foto. (Foto: Diego Cedrix)

La inclusión de luchadores pertenecientes a organizaciones como AEW, NJPW, ROH, MLW, MLP y RevPro también refleja el fortalecimiento de las alianzas internacionales que ha construido el Consejo Mundial de Lucha Libre en los últimos años, permitiendo la presencia de talentos que pocas veces coinciden en un mismo evento.

Con una cartelera que mezcla rivalidades inéditas, estrellas consagradas y jóvenes promesas, la edición 2026 del Grand Prix Internacional apunta a convertirse en una de las más espectaculares de su historia. La expectativa entre los aficionados continúa creciendo conforme se acerca la fecha de una función que volverá a colocar a la Arena México en el centro de la lucha libre mundial y que promete regalar una noche llena de emociones sobre el ring.

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