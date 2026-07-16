México asegura dos plazas para Lima 2027 con par de medallas en el Campeonato Panamericano de Canotaje

La atleta Maricela Montemayor realiza una sesión de entrenamiento de kayak en un lago de aguas tranquilas. Se observa a la deportista en una embarcación azul y blanca, utilizando un remo doble. Al fondo, se aprecian árboles frondosos, colinas y un edificio de instalaciones deportivas. El lugar se identifica como una zona lacustre en Cataluña, específicamente en Banyoles. Este registro documenta parte de su preparación para el Campeonato Panamericano.

La delegación mexicana sigue brillando dentro del Campeonato Panamericano de Canotaje 2026 celebrado en Canadá con par de boletos para Lima 2027, producto de una medalla de oro y otra de plata durante la jornada de este miércoles 15 de julio.

Esta competencia reúne a los mejores exponentes del continente y representa una competencia estratégica en el ciclo rumbo a los próximos compromisos internacionales, midiendo el nivel competitivo de uno de los representativos nacionales.

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Plazas para Lima 2027

La delegación mexicana consiguió dos plazas en Lima 2027 en este miércoles. (REUTERS/Yara Nardi)

Maricela Montemayor y Karina Alanís se llevaron la medalla de oro en la prueba K2 500 metros senior, con lo cual aseguraron una plaza para México en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La pareja de Nuevo León detuvo el cronómetro en 1:49.04 minutos y se quedó con la medalla de oro, por delante de las argentinas Brenda Rojas y María Garro, quienes marcaron 1:49.12 y obtuvieron la plata. El bronce fue para las canadienses Callie Loch y Michelle Russell, con un tiempo de 1:51.09.

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Dentro de la prueba K1 500 metros senior, Beatriz Briones obtuvo la medalla de plata al detener el cronómetro en 1:51.42, resultado que también otorgó a México una segunda plaza para Lima 2027.

La actividad de los mexicanas en la jornada se completó con el tercer lugar de Ana Ximena Hernández en la final de K1 500 metros Sub-23, tras marcar 2:01.31 minutos. Aunque esta categoría no reparte plazas para la justa continental, el resultado representa un desempeño destacado de la nueva generación del canotaje nacional.

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Otras medallas de México en el Campeonato Panamericano

Karina alanís/ beatriz briones - Diciplina: Canotaje

A continuación, te presentamos el resumen de medallas que han obtenido los atletas mexicanos durante el Campeonato Panamericano de Canotaje Canadá 2026:

Maricela Montemayor y Karina Alanís: K-2 500 metros (oro)

Beatriz Briones: K-1 500 metros (plata)

Juan Gutiérrez: C-1 1000 metros Sub-23 (plata)

Alexander Popa: K-1 500 metros juvenil (plata)

Karen Torres: K-1 1000 metros (bronce)

Ana Hernández: K-1 500 metros Sub 23 (bronce)

Jahir Zúñiga: K-1 500 metros Sub 23 (bronce)

Juan Gutiérrez: C-1 500 metros Sub 23 (bronce)

Con esto, México sigue consolidando su nombre como una de las potencias regionales en la disciplina.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Se espera que los equipos de canotaje pueda cosechar nuevas medallas para México. (W Conade)

Ahora, los atletas mexicanos de canotaje se preparan para representar al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se llevarán a cabo del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

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Este es el calendario completo de competencia para las pruebas de canotaje con fechas y horarios:

3 de agosto

Llegada de equipos a la sede

Entrada a la Villa

4 de agosto

Reunión técnica (horario por definir)

5 de agosto – Día 1 de competencia

Centro de Remo y Canotaje, Presa de Rincón

9:30 K2 Femenil 500 metros

10:00 K2 Varonil 500 metros

10:20 Ceremonia de premiación

10:30 C1 Varonil 1,000 metros

10:40 K1 Varonil 1,000 metros

11:00 K4 Femenil 500 metros

Ceremonia de premiación

Asamblea general de federaciones

6 de agosto – Día 2 de competencia

Centro de Remo y Canotaje, Presa de Rincón

9:30 K1 Femenil 500 metros

10:00 C2 Femenil 500 metros

10:20 Ceremonia de premiación

10:30 C2 Varonil 500 metros

10:50 K4 Varonil 500 metros

Ceremonia de premiación

7 de agosto – Día 3 de competencia

Centro de Remo y Canotaje, Presa de Rincón

9:30 K1 Femenil 200 metros

10:00 C1 Femenil 200 metros

10:20 K1 Varonil 200 metros

Ceremonia de premiación

10:40 C2 Mixto 500 metros

11:10 K2 Mixto 500 metros

Ceremonia de premiación

8 de agosto

Salida de las delegaciones de la Villa

Las actividades y horarios están sujetos a cambios.