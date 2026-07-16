Trolean a Canelo Álvarez y y luego se arrepienten: “Es uno de mis peleadores favoritos”

Canelo Álvarez volverá a pelear el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

El peleador estadounidense Richardson Hitchins causó revuelo el pasado 15 de julio tras publicar un mensaje en redes sociales donde aseguró que en algún momento fue fan de Canelo Álvarez, aunque ahora considera que puede superarlo en el ring.

Después de recibir comentarios críticos y burlas por sus declaraciones, Hitchins rectificó y afirmó que el mexicano sigue siendo uno de sus peleadores favoritos.

Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)

Hitchins compara su nivel con Canelo y desata críticas

En una publicación realizada este 15 de julio, Richardson Hitchins escribió: “Fui fan de Canelo pero me di cuenta de que soy mejor boxeador que él. Aun así es un gran peleador”. El mensaje fue ampliamente compartido y generó una ola de reacciones entre aficionados al boxeo, quienes cuestionaron la autopercepción del estadounidense frente al multicampeón mexicano.

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La reacción en redes sociales incluyó comentarios sarcásticos y memes dirigidos a Hitchins, señalando la diferencia de logros entre él y Álvarez. Muchos usuarios recordaron que el boxeador mexicano es considerado uno de los mejores libra por libra de la última década, con múltiples títulos mundiales en diferentes categorías.

El estadounidense se retracta y reconoce la trayectoria de Álvarez

Tras la controversia, Hitchins rectificó públicamente y aseguró: “Es uno de mis peleadores favoritos”. Esta declaración buscó poner fin a la polémica y mostró un reconocimiento al legado del tapatío en el boxeo internacional. Según la publicación original en Reddit, el estadounidense subrayó su admiración por la carrera de Canelo y aclaró que su comentario anterior no pretendía menospreciar sus logros.

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La discusión resalta la influencia de Canelo Álvarez fuera del cuadrilátero y su capacidad para generar conversación incluso entre peleadores activos. El episodio también evidencia cómo las redes sociales pueden amplificar cualquier declaración en el mundo del boxeo y provocar respuestas inmediatas tanto de fanáticos como de figuras públicas.

El boxeador mexicano Canelo Álvarez camina con su equipo frente a las históricas pirámides de Giza en Egipto, disfrutando de un momento cultural antes de sus compromisos. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

Hasta este 16 de julio, Canelo Álvarez no ha respondido a los comentarios de Hitchins. El mexicano se mantiene enfocado en sus próximos objetivos profesionales y recientemente ha declarado que tras su retiro buscará “hacer algo diferente”

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El siguiente paso de Álvarez en el boxeo

La derrota de Saúl “Canelo” Álvarez ante Terence Crawford en septiembre de 2025 marcó un punto de inflexión en su carrera. El combate, celebrado el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, concluyó con la pérdida de los cuatro cinturones mundiales de las 168 libras: CMB, AMB, OMB y FIB. La decisión unánime de los jueces, con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113, selló el triunfo del púgil estadounidense.

A pesar de que Álvarez partía como favorito, la sorpresa fue mayúscula. Crawford, quien subió dos divisiones para enfrentarlo, logró imponer condiciones y dominar el ritmo del enfrentamiento. El resultado generó un amplio debate en la comunidad boxística, pues se esperaba que la diferencia de peso favoreciera al peleador tapatío.

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El desenlace del combate dejó a Álvarez sin el campeonato indiscutido de los supermedianos. Luego de la derrota, el boxeador mexicano tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el codo, lo que obligó a postergar su regreso al cuadrilátero y alterar su calendario deportivo.

Dos hombres se miran fijamente en el desierto de Giza, con las majestuosas pirámides como telón de fondo bajo la luz dorada del amanecer. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

La cirugía no solo implicó una recuperación física, sino también un reto emocional para quien había reinado durante años en la categoría.

Saúl Álvarez peleará este año contra Christian Mbilli por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Riad, Arabia Saudita. El combate estaba programado para el 12 de septiembre de 2026, sin embargo, se postergará y podría realizarse hasta octubre, aunque no hay una fecha oficial.

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