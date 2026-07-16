México

Policía de Mexicali recibe ‘el mayor lote de armas de su historia’: incorporará 421 fusiles y pistolas con valor de 48 millones de pesos

El nuevo arsenal incluye más de 266 mil cartuchos y 349 cargadores para reforzar las capacidades operativas de la corporación en uno de los estados con mayor incidencia delictiva del país

Guardar
Google icon
La inversión destinada a las siete corporaciones preventivas del estado supera los 48 millones de pesos. (Crédito: Policía Municipal de Mexicali)
La inversión destinada a las siete corporaciones preventivas del estado supera los 48 millones de pesos. (Crédito: Policía Municipal de Mexicali)

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali incorporará 421 armas de fuego, entre largas y cortas, como parte de un programa de fortalecimiento del equipamiento policial financiado con recursos estatales y federales.

La entrega del armamento se realizó durante un acto encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California en el municipio de Tecate, donde también se informó que la inversión destinada a las siete corporaciones preventivas del estado supera los 48 millones de pesos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la DSPM, el lote asignado a Mexicali está integrado por 269 armas largas, 152 armas cortas, 266 mil cartuchos útiles y 349 cargadores, lo que representa la mayor adquisición de armamento para la corporación desde su creación.

El director de la Policía Municipal, Luis Felipe Chan Baltazar, afirmó que el nuevo equipamiento permitirá reforzar las labores de vigilancia, así como la capacidad de respuesta de los agentes durante los operativos.

PUBLICIDAD

El mando policial señaló que la renovación del armamento forma parte de la estrategia de fortalecimiento institucional y busca dotar a los elementos de mejores herramientas para el desempeño de sus funciones.

La corporación precisó que la adquisición fue posible mediante gestiones realizadas por el Gobierno de Mexicali en coordinación con autoridades estatales y federales.

Autoridades estatales han señalado que la violencia en Tecate se desarrolla en un contexto de disputa entre grupos del crimen organizado por el control de rutas fronterizas. (Crédito: redes sociales)
Autoridades estatales han señalado que la violencia en Tecate se desarrolla en un contexto de disputa entre grupos del crimen organizado por el control de rutas fronterizas. (Crédito: redes sociales)

Entrega de armamento ocurre en medio del reforzamiento de la seguridad en Tecate

La entrega del equipamiento se realizó en Tecate, municipio donde en las últimas semanas se han registrado hechos de violencia que mantienen abiertas diversas investigaciones.

El pasado 14 de julio, la regidora de Morena María de Jesús Quijada Maldonado sobrevivió a un ataque armado directo en el que murió su esposo, Jesús Pereida Ruiz. Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Baja California no ha informado el móvil de la agresión ni ha reportado personas detenidas.

Además, autoridades estatales han señalado que la violencia en Tecate se desarrolla en un contexto de disputa entre grupos del crimen organizado por el control de rutas fronterizas.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, ha atribuido parte de estos hechos a la confrontación entre una alianza integrada por una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Chapitos, contra Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa.

En los últimos meses, esa confrontación también se ha reflejado en agresiones contra corporaciones de seguridad. Entre los casos recientes se encuentran el ataque a una base militar en La Rumorosa el pasado 16 de junio, una agresión contra elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana sobre la carretera Tecate-Ensenada el 4 de mayo y un enfrentamiento contra policías municipales ocurrido el 1 de julio durante un operativo en ese municipio.

Temas Relacionados

MexicaliBaja CaliforniaArmasArsenalTecateCrimen organizadomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nuevas obligaciones, mismos recursos: señalan riesgo de colapso para fiscalías ante iniciativa de Ley General de Feminicidio

La organización MUCD acusó que la actual saturación en servicios periciales favorece retrasos, simulaciones y omisiones

Nuevas obligaciones, mismos recursos: señalan riesgo de colapso para fiscalías ante iniciativa de Ley General de Feminicidio

Marx Arriaga ‘malbarata’ sus bienes tras seis meses sin recibir liquidación de la SEP: “No puedo con los intereses”

Aseguró que prefiere vender su patrimonio ganado en sus años de maestro, que dárselo a un banco

Marx Arriaga ‘malbarata’ sus bienes tras seis meses sin recibir liquidación de la SEP: “No puedo con los intereses”

Hoy No Circula del 17 de julio: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Que un carro pueda circular o no este viernes en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula del 17 de julio: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Vacaciones de invierno, Semana Santa y más: las fechas del ciclo escolar SEP 2026-2027

El calendario 2026-2027 para educación básica marca 185 días efectivos, periodos vacacionales, días festivos y fechas de juntas de Consejo Técnico

Vacaciones de invierno, Semana Santa y más: las fechas del ciclo escolar SEP 2026-2027

Madre viaja con una bebé en brazos en el Metro CDMX y ninguna mujer le cede el asiento: video se hace viral

La grabación generó miles de comentarios, algunos criticando la falta de solidaridad y otros recordando que no siempre se conocen las condiciones de quienes viajan sentadas

Madre viaja con una bebé en brazos en el Metro CDMX y ninguna mujer le cede el asiento: video se hace viral
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detectan nuevo tráfico de animales en Jalisco: Profepa asegura 105 hormigas reina que eran trasladadas ocultas en juguetes

Detectan nuevo tráfico de animales en Jalisco: Profepa asegura 105 hormigas reina que eran trasladadas ocultas en juguetes

“Solicité a gritos que me auxiliara”: recepcionista de Park Life Paradox rompe el silencio tras brutal agresión en Santa Fe

Marina detiene a David “N”, presunto líder de huachicol más buscado en Zumpango, Tecámac y Ecatepec

El embajador Ronald Johnson celebra designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como grupos “terroristas”

Suben 19.1% los ingresos penitenciarios en 2025: más de 157 mil personas fueron encarceladas, revela el INEGI

ENTRETENIMIENTO

Silvia Pinal quería abortar a Luis Enrique y Alejandra, asegura Enrique Guzmán

Silvia Pinal quería abortar a Luis Enrique y Alejandra, asegura Enrique Guzmán

Fabiola Martínez, ex del Escorpión Dorado, desata polémica al decir que su nueva pareja debe ganar 80 mil pesos por semana

TV Azteca responde a crisis por Pedro Sola; revela si habrá sanción tras sus comentarios sobre perros en ‘Ventaneando’

La Bebeshita habla desgarradoramente sobre la intervención que la llevó de urgencia al hospital

Survivor México 2026 revela a sus primeros 12 concursantes y adelanta sorpresas

DEPORTES

Selección Mexicana de Waterpolo se alista para su debut del próximo lunes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Selección Mexicana de Waterpolo se alista para su debut del próximo lunes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Trolean a Canelo Álvarez y y luego se arrepienten: “Es uno de mis peleadores favoritos”

Fue convocado a Primera División por el Mazatlán FC, pero hoy se gana la vida como chalán de albañilería

Papá de Gilberto Mora llega a Xolos de Tijuana de cara al Apertura 2026: qué puesto tendrá el padre de la “Joya mexicana”

Tiktoker enseña a un perro robot la famosa mentada contra el América y el video explota en redes