Policía de Mexicali recibe ‘el mayor lote de armas de su historia’: incorporará 421 fusiles y pistolas con valor de 48 millones de pesos

La inversión destinada a las siete corporaciones preventivas del estado supera los 48 millones de pesos. (Crédito: Policía Municipal de Mexicali)

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali incorporará 421 armas de fuego, entre largas y cortas, como parte de un programa de fortalecimiento del equipamiento policial financiado con recursos estatales y federales.

La entrega del armamento se realizó durante un acto encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California en el municipio de Tecate, donde también se informó que la inversión destinada a las siete corporaciones preventivas del estado supera los 48 millones de pesos.

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De acuerdo con la DSPM, el lote asignado a Mexicali está integrado por 269 armas largas, 152 armas cortas, 266 mil cartuchos útiles y 349 cargadores, lo que representa la mayor adquisición de armamento para la corporación desde su creación.

El director de la Policía Municipal, Luis Felipe Chan Baltazar, afirmó que el nuevo equipamiento permitirá reforzar las labores de vigilancia, así como la capacidad de respuesta de los agentes durante los operativos.

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El mando policial señaló que la renovación del armamento forma parte de la estrategia de fortalecimiento institucional y busca dotar a los elementos de mejores herramientas para el desempeño de sus funciones.

La corporación precisó que la adquisición fue posible mediante gestiones realizadas por el Gobierno de Mexicali en coordinación con autoridades estatales y federales.

Autoridades estatales han señalado que la violencia en Tecate se desarrolla en un contexto de disputa entre grupos del crimen organizado por el control de rutas fronterizas. (Crédito: redes sociales)

Entrega de armamento ocurre en medio del reforzamiento de la seguridad en Tecate

La entrega del equipamiento se realizó en Tecate, municipio donde en las últimas semanas se han registrado hechos de violencia que mantienen abiertas diversas investigaciones.

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El pasado 14 de julio, la regidora de Morena María de Jesús Quijada Maldonado sobrevivió a un ataque armado directo en el que murió su esposo, Jesús Pereida Ruiz. Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Baja California no ha informado el móvil de la agresión ni ha reportado personas detenidas.

Además, autoridades estatales han señalado que la violencia en Tecate se desarrolla en un contexto de disputa entre grupos del crimen organizado por el control de rutas fronterizas.

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El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, ha atribuido parte de estos hechos a la confrontación entre una alianza integrada por una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Chapitos, contra Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa.

En los últimos meses, esa confrontación también se ha reflejado en agresiones contra corporaciones de seguridad. Entre los casos recientes se encuentran el ataque a una base militar en La Rumorosa el pasado 16 de junio, una agresión contra elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana sobre la carretera Tecate-Ensenada el 4 de mayo y un enfrentamiento contra policías municipales ocurrido el 1 de julio durante un operativo en ese municipio.

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