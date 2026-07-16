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Silvia Pinal quería abortar a Luis Enrique y Alejandra, asegura Enrique Guzmán

El cantante de rock explicó cómo se deterioró su matrimonio con la Diva del Cine de Oro Mexicano

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Alejandra Guzmán aseguró que heredará la lujosa mansión de su madre, Silvia Pinal.
Alejandra Guzmán aseguró que heredará la lujosa mansión de su madre, Silvia Pinal. (Infobae México / Jovany Pérez)

En una entrevista reciente en el programa Cara a cara con Cora Nelda González, Enrique Guzmán abordó detalles inéditos sobre su relación con Silvia Pinal y el nacimiento de sus hijos.

El cantante aseguró que la actriz contempló la posibilidad de interrumpir sus embarazos antes de que nacieran Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. La conversación ofrece una perspectiva directa del propio Enrique sobre decisiones y tensiones familiares que, por años, permanecieron fuera del dominio público.

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Enrique Guzmán afirma que Silvia Pinal pensó en el aborto

Durante la charla, Guzmán relató:

Ella pensaba perder, quitarse la criatura”. Ante la sorpresa de la conductora, el cantante precisó que no solo se trató del embarazo de Alejandra, sino también del de Luis Enrique: “No, ni su hermano tampoco”.

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Alejandra Guzmán Luis Enrique Silvia Pinal
El momento familiar que compartió Alejandra Guzmán (IG: laguzmanmx)

El intérprete explicó que la intención de Silvia Pinal era que más allá de no tener hijos, lo que buscaba era casarse con él: “Lo que quería era casarse conmigo”.

Guzmán afirmó que su decisión de casarse con la actriz estuvo directamente ligada al embarazo:

“Yo me casé con Silvia por Alejandra, por tener a Alejandra. Y ella lo sabe, Alejandra”. El músico compartió que, pese a los conflictos posteriores, siempre mantuvo la convicción de ser un padre presente.

Las tensiones y rupturas con Silvia Pinal

Al referirse a la dinámica con Silvia Pinal, Guzmán fue enfático al describir cómo la fama y el carácter de ambos influyeron en la separación.

El cantante lamentó el deceso de su exesposa. Silvia Pinal - Enrique Guzmán
Los actores estuvieron casados durante casi una década y tuvieron dos hijos juntos: Luis Enrique y Alejandra Crédito: Cuartoscuro

“Cuando de repente no fui el señor Pinal, sino el señor Guzmán, no le gustó mucho a la señora. Porque me quería tener como su perrito, como su empleado, su...”, expresó el cantante.

Guzmán reconoció que la convivencia entre dos figuras públicas con ambiciones y temperamentos fuertes hizo inviable la relación.

“En cuanto empecé a descollar como artista, hubo ya celos y cosas que no pude soportar”, relató. Según el propio Enrique, Silvia nunca adoptó el apellido Guzmán ni cambió su forma de manejar las relaciones personales: “Ella nunca fue distinta. Ella fue Silvia siempre. Nunca fue la señora Guzmán”.

Alejandra Guzmán relató que Enrique Guzmán acudió al lecho de muerte de Silvia Pinal y, en un gesto de reconciliación y respeto, le prometió cuidar a sus hijos.
Alejandra Guzmán relató que Enrique Guzmán acudió al lecho de muerte de Silvia Pinal y, en un gesto de reconciliación y respeto, le prometió cuidar a sus hijos. (Infobae México / Jovany Pérez)

El cantante admitió que la separación significó perder a sus hijos por un tiempo:

“Perdí a mis hijos. Semiperder a mis hijos, porque los perdí ese rato y los recobré enseguida en cuanto crecieron un poquito y me volvieron a buscar”. Hoy, Guzmán asegura que el vínculo familiar se restableció: “Hoy Alejandra y mi mujer son uña y mugre. Hablan todos los días, se cuidan todos los días”.

Cincuenta años junto a Rosalba Welter

En el mismo espacio televisivo, Enrique Guzmán habló sobre su actual matrimonio con Rosalba Welter, con quien lleva casi cincuenta años de relación. “Desde hace cincuenta años que doña Rosalba ha sido mi amante. Y me casé con ella, aparte”, declaró el artista.

El cantante destacó que la estabilidad de su matrimonio actual radica, en parte, en que Rosalba nunca estuvo vinculada al ambiente artístico:

“Verme en ese ambiente es extraño, pero no causo celos, no compito con ella”. Guzmán enfatizó que desde que se casó con Rosalba nunca le ha sido infiel: “Nunca le he sido infiel a Rosalba en mi vida. Cara a cara te lo digo a ti. En mi vida le he vuelto a poner un cuerno a nadie desde que me casé con ella”.

Rosalba Welter Enrique Guzmán
Rosalba Welter y Enrique Guzmán se casaron en 1979 Foto: Archivo

Guzmán también detalló que ha adaptado su casa para facilitar la movilidad de su esposa, quien enfrenta problemas de salud: “Puse elevadores por todos lados para que ella no batalle”. La pareja, según el cantante, mantiene una convivencia diaria y un afecto que se sostiene con el paso de los años: “Ella me provoca todos los días”.

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