México

Marina detiene a David “N”, presunto líder de huachicol más buscado en Zumpango, Tecámac y Ecatepec

El detenido enfrentaba cargos por homicidio calificado y era señalado como el presunto líder máximo de una red de robo de combustible en el Estado de México

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Marina y autoridades mexiquenses detienen a presunto líder huachicolero en la Ciudad de México. Crédito: Especial
Marina y autoridades mexiquenses detienen a presunto líder huachicolero en la Ciudad de México. Crédito: Especial

Elementos federales y estatales detuvieron este jueves a David “N” en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de ser identificado como presunto líder huachicolero en el Estado de México.

La operación fue el resultado de un trabajo de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Fuerza de Tarea Marina, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Policía Metropolitana de Ecatepec, quienes ejecutaron una orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de homicidio calificado.

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Al momento de su detención, le fueron leídos sus derechos al imputado, en cumplimiento de las garantías procesales establecidas en la legislación mexicana. Las autoridades lo pusieron de inmediato a disposición de las instancias competentes para que determinen su situación jurídica.

Actividades delictivas atribuidas a David “N” en Zumpango, Tecámac y Ecatepec

Las investigaciones previas al arresto señalan a David “N” como presunto integrante de una organización delictiva con presencia en tres municipios del Estado de México: Zumpango, Tecámac y Ecatepec. En esos territorios, las autoridades lo vinculan con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidio y cobro de préstamos a tasas abusivas, conocido como “gota a gota”.

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Su perfil criminal lo ubicaba, de manera particular, como el presunto líder máximo de la red de robo y comercialización ilegal de combustible —el huachicol— en el Estado de México. Esa condición lo convirtió en blanco prioritario de las investigaciones interinstitucionales que derivaron en su captura.

La organización que presuntamente encabezaba operaba en municipios del norte y oriente de la entidad mexiquense, zonas con alta actividad industrial y de tránsito de hidrocarburos. La confluencia de esos factores facilita, según las autoridades, el desarrollo de redes de robo de combustible en la región.

Fuentes oficiales también lo relacionan con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las estructuras criminales de mayor presencia en el país. Su presunta posición dentro de esa red delictiva reforzó la urgencia de su localización y captura por los cuerpos de seguridad del Estado de México.

Compromiso de la Secretaría de Marina con la seguridad en el Estado de México

La Secretaría de Marina reafirmó, tras el operativo, su disposición a trabajar de forma coordinada con los tres órdenes de gobierno para fortalecer el Estado de derecho. La institución señaló que acciones como esta contribuyen al combate de los grupos generadores de violencia en el país.

El papel de la Marina en operativos terrestres de seguridad pública responde a los esquemas de colaboración interinstitucional que el gobierno federal ha impulsado en zonas con presencia de organizaciones delictivas. La Fuerza de Tarea Marina y el GOES son unidades especializadas que participan en este tipo de detenciones de alto perfil.

La FGJEM, por su parte, fue la autoridad que sostuvo la orden de aprehensión ejecutada en la Ciudad de México. La fiscalía mexiquense tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos en el Estado de México, aunque la captura se realizó fuera de ese territorio.

La Policía Metropolitana de Ecatepec aportó inteligencia operativa al grupo interinstitucional por su conocimiento del terreno y de la estructura delictiva que presuntamente lideraba David “N” en ese municipio. Ecatepec es uno de los municipios con mayor densidad poblacional del país y una de las zonas de mayor incidencia delictiva del Estado de México.

Con esta detención, las autoridades suman un resultado más a las acciones contra el huachicol en la región centro del país. El caso de David “N” pasa ahora a la etapa judicial, donde un juez determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos que le atribuyen las investigaciones de la FGJEM.

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