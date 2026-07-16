La Bebeshita habla desgarradoramente sobre la intervención que la llevó de urgencia al hospital

La Bebeshita Dany/Instagram

La Bebeshita rompió en llanto al anunciar una nueva cirugía para corregir implantes mamarios mal colocados años atrás, que ya la obligaron a una intervención de emergencia y que hoy le generan síntomas físicos que no logra explicar.

La influencer y conductora mexicana Daniela Alexis Barceló Trillo, conocida como Bebeshita, reveló a través de sus redes sociales que será sometida a una nueva operación para corregir sus implantes mamarios. La intervención busca resolver las secuelas de un procedimiento estético que, según ella misma relató, nunca fue realizado correctamente.

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“Me van a operar las boobies porque hace muchos años caí con un cirujano que no me hizo un trabajo correcto”, declaró la también exparticipante de La casa de los famosos.

La cirugía de emergencia que pensó haber dejado atrás

Tras esa cirugía de emergencia, la conductora creyó que el problema había quedado resuelto. La nueva operación demostró que no fue así. (Captura de pantalla Instagram/La bebeshita Dany)

El error del cirujano original derivó en una complicación grave: uno de los implantes quedó sostenido casi por completo por la piel, lo que obligó a Bebeshita a someterse a una intervención de urgencia.

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“El implante casi se me salía por abajo de la piel, porque estaba como raspa y raspa y raspa solamente la piel”, describió. Tras esa cirugía de emergencia, la conductora creyó que el problema había quedado resuelto. La nueva operación demostró que no fue así.

Síntomas sin explicación y la sospecha de rechazo

La Bebeshita rompe en llanto tras convertirse en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos (Captura de pantalla/Telemundo)

Bebeshita describió una serie de molestias físicas que la llevaron a sospechar que su organismo ya no tolera los implantes, aunque no tiene certeza médica de la conexión.

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“He tenido como algunos síntomas medio raros que digo: ¿qué y de dónde salen estos síntomas? Como un dolor de huesos de la nada”, relató. La conductora admitió que esas señales la tienen esperanzada en que la cirugía mejore también su bienestar general, más allá del resultado estético.

Según breastcancer.org, la llamada enfermedad por implantes mamarios agrupa una amplia variedad de síntomas que pueden incluir dolor muscular y en las articulaciones, fatiga crónica, problemas respiratorios y alteraciones del sueño, entre otros.

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“Estoy harta”: el quiebre emocional ante sus seguidores

La conductora se mostró visiblemente afectada durante el video. En un momento, rompió en llanto al hablar de la operación y pidió a sus seguidores que recen por ella.

“Mañana entro a operación y estoy muy nerviosa. De verdad, es como de que: güey, ya, por favor. Diosito, que no pase esto. Que ya esté bien y que las manos del cirujano las bendigas para que todo salga perfectamente”, expresó entre lágrimas.

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Bebeshita también confesó que su vínculo con los procedimientos estéticos tiene raíces familiares. “Crecí en un ambiente igual: mi mamá se cuida mucho, mis tías se cuidan mucho. Nos gusta arreglarnos todos los detallitos”, explicó. Aun así, fue contundente: “Tristemente, yo ya no quiero más. Estoy harta”.

El consejo a quienes piensan operarse

Su salto a la fama llegó en 2016 con Enamorándonos, el reality de TV Azteca donde se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del programa. Desde entonces, su carrera se expandió hacia otros formatos y cadenas. (Bebeshita Daniela/Redes sociales)

Antes de cerrar el video, Bebeshita dirigió un mensaje directo a sus seguidoras que consideren someterse a procedimientos estéticos.

“Les quiero decir a las niñas que de verdad tienen inseguridades: investiguen superbién a sus cirujanos”, pidió. Recomendó buscar referencias de personas cercanas que se hayan operado con el mismo médico, que hayan quedado conformes con el resultado y que hayan tenido una buena recuperación.

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“Que tengan amigos, conocidos o algo que de verdad se hayan operado con él, les haya gustado y hayan estado bien, y después de la operación, que haya pasado”, añadió.

Hasta el momento, Bebeshita no ha publicado una actualización sobre su estado de salud tras la intervención.

Quién es Bebeshita

Participó en MasterChef Celebrity México y en Venga la alegría fin de semana, además de dar el salto a producciones internacionales con Los 50 y La casa de los famosos, ambas de Telemundo. CRÉDITO: (X/@TLMDRealities)

Daniela Alexis Barceló Trillo nació el 11 de diciembre de 1990 en la Ciudad de México. Construyó su trayectoria en el entretenimiento a partir de un estilo extrovertido y espontáneo que le ganó una comunidad sólida tanto en televisión como en plataformas digitales.

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Su salto a la fama llegó en 2016 con Enamorándonos, el reality de TV Azteca donde se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del programa. Desde entonces, su carrera se expandió hacia otros formatos y cadenas.

Participó en MasterChef Celebrity México y en Venga la alegría fin de semana, además de dar el salto a producciones internacionales con Los 50 y La casa de los famosos, ambas de Telemundo.

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