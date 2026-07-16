“Solicité a gritos que me auxiliara”: recepcionista de Park Life Paradox rompe el silencio tras brutal agresión en Santa Fe

La trabajadora relata que pidió auxilio a gritos mientras el huésped la golpeaba y el guardia respondía que no podía hacer nada, tras la difusión del video ocurrido el 29 de junio en Cuajimalpa

La recepcionista agredida el pasado 29 de junio en el hotel Park Life Paradox, en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, rompió el silencio luego de que el video del ataque se viralizara en redes sociales. En entrevista, la víctima relató el momento exacto de la agresión y denunció que el personal de seguridad del establecimiento no intervino pese a sus súplicas.

“Durante el momento de la agresión, yo le solicitaba a gritos que me auxiliara, que lo detuviera, pero el señor solamente decía que él no podía hacer nada, que no podía detener al huésped”, narró la trabajadora.

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Según su testimonio, el agresor ya había mostrado conductas violentas desde su ingreso al hotel, situación que —afirma— fue ignorada por el personal. El origen del altercado, dijo, fue “absurdo”: un mensaje de WhatsApp sobre un paquete que ni siquiera llegaría ese día.

Una recepcionista sufrió agresiones por parte de un hombre a quien ya habrían demando ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es Octavio Jorge Cortés Jiménez?

El hombre señalado como agresor fue identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez, empresario originario de Mazatlán, Sinaloa, quien coloca a Aguascalientes como su lugar de residencia. Las imágenes muestran al hombre golpeando el mostrador y gritando a la trabajadora antes de golpearla en el rostro, arrebatarle el celular, tirarla al piso y patearla. El caso derivó en una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

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Jorge Octavio Cortés Jiménez, señalado por una presunta agresión contra una recepcionista, cuenta con trayectoria en el sector inmobiliario de Mazatlán.

Antecedentes que reavivan la polémica

La difusión del video destapó una serie de señalamientos previos contra el empresario:

Fraude inmobiliario: preside Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias S.A. de C.V., empresa con denuncias de más de 80 personas por presuntamente vender departamentos en un proyecto en Mazatlán que nunca se entregó.

Presuntos nexos con el crimen organizado: su nombre apareció en narcovolantes lanzados desde avionetas en Sinaloa en septiembre de 2024, donde se le señaló como “presunto socio inmobiliario del Cártel de Sinaloa”, aunque no existe información pública de que haya sido sentenciado por esos señalamientos.

Violencia doméstica en Estados Unidos: documentos judiciales indican que fue arrestado en 2025 en California por un caso de presunta violencia contra una expareja.

La respuesta de las autoridades

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que colabora con la investigación de la Fiscalía y activó medidas de protección para la víctima. Además, se ordenó a la Dirección General de Seguridad Privada revisar a la empresa de seguridad del hotel, señalada por no intervenir durante la agresión.

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La víctima, visiblemente afectada, cerró su relato con un mensaje de temor: “Ahora tengo mucho miedo. El señor vino a arruinar mi vida.” Añadió que su única exigencia es que “se haga justicia porque es una persona muy violenta.”

Hasta el momento, las autoridades capitalinas continúan las diligencias para determinar las responsabilidades legales correspondientes.