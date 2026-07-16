“Uno zarpa del puerto siempre con ganas de regresar”: así se despidieron 144 Guardiamarinas a bordo del Buque Cuauhtémoc a un año de su accidente

Durante tres meses los Guardiamarinas fortalecerán sus capacidades navales a bordo del Buque Escuela Cuauhtémoc. (Imagen Ilustrativa potenciada con IA por Infobae)

A poco más de un año del accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) que provocó que chocara contra el puente de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, un total de 144 Guardiamarinas se embarcaron para visitar cinco puertos de Estados Unidos y Canadá como parte de su formación naval.

Con el apoyo de sus padres, familiares y con la ilusión que llevan dentro desde la infancia, los graduados de la Heroica Escuela Naval Militar emprenderán un viaje de tres meses para adquirir conocimientos sobre la navegación para presentar su examen profesional y fortalecer sus capacidades.

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Desde el 15 de julio al 15 de octubre, la tripulación de 137 elementos y los 144 Guardiamarinas visitarán cinco destinos como parte del Crucero de Instrucción Pacífico Norte 2026, el cual comprende las ciudades de:

Honolulú , Estados Unidos

Seward, Alaska

Victoria, Canadá

San Francisco , Estados Unidos

San Diego, Estados Unidos

En medio de gritos de alegría y abrazos, las familias de los Guardiamarinas los despidieron en lo que representa el primer zarpe del Buque Escuela Cuauhtémoc luego del accidente que dejó 2 estudiantes fallecidos y 22 lesionados en mayo de 2025. El choque con el puente de Brooklyn también provocó que el velero tuviera que ser reparado durante varios meses.

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“Uno zarpa del puerto siempre con las ganas de regresar”

El Guardiamarina del Cuerpo General, Pedro Gutiérrez Vázquez, detalló en entrevista con Infobae México que este zarpe representa su segundo viaje abordo del Buque Escuela Cuauhtémoc, también conocido como “Embajador y Caballero de los Mares”.

Desde los 17 años dejó el estado de Jalisco para alistarse en la Armada de México, la cual le ha dejado tanto experiencias duras como gratificantes, entre las que destacó el visitar puertos extranjeros que le permiten “dejar en alto el nombre del país”.

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El Guardiamarina del Cuerpo General, Pedro Gutiérrez Vázquez, abordó el Buque Escuela Cuauhtémoc por segunda ocasión. Foto: Ale Huitron / Infobae México

Con el sueño de formar parte de la Marina desde la infancia, el Guardiamarina se enlistó con el objetivo de servir al país, lo que le ha permitido embarcarse en el velero desde abril de 2025 y visitar Estados Unidos, Cuba y Jamaica.

La Teniente de Corbeta del Cuerpo General, Giselle Dimas Córdova, comentó en entrevista con este medio que su sueño de entrar a la Marina comenzó desde que estudiaba la escuela secundaria.

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“A partir de ahí modifiqué mi camino para prepararme estudiando para poder ingresar a la Heroica Escuela Naval Militar. Al día de hoy me gusta mucho lo que hago y me siento muy orgullosa. Creo que no es un sacrificio lo que he hecho, es mi deseo y mi voluntad servir a México”, expresó.

La Teniente de Corbeta del Cuerpo General, Giselle Dimas Córdova, lleva siete años de servicio en la Marina. Foto: Ale Huitron / Infobae México

Su ingreso a la Marina ocurrió en 2018, por lo que tiene siete años de servicio en los que ocasionalmente visita a su familia, quienes se encuentran en Veracruz y, dijo, se encuentran muy orgullosos de ella.

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El Almirante se inspiró a sus nietas a sumarse a las filas de la Marina

La Guardiamarina del Cuerpo General, María Ángel Marcela Garza García, fue despedida por su madre y sus abuelos, el Almirante de Infantería de Marina, fusilero paracaidista, Pedro García Valerio, y su esposa, Lilia Flores.

Vestido con la ropa de gala de la Marina, y su esposa con una falda con anclas y portando varios pines alusivos a la institución, los abuelos despidieron con alegría a la Guardiamarina mientras abordaba el Buque Cuauhtémoc y hacia el característico saludo naval con el objetivo de continuar su preparación como Ingeniera en Sistemas Navales en los que espera consolidar su formación.

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Foto: Ale Huitron / Infobae México

“Llevamos casi un año completo de que somos Guardiamarinas, o sea, oficiales en formación, entonces aquí en el velero vamos a estudiar todo nuestro liderazgo y lo que aprendimos para que cuando regresemos seamos oficiales para la Armada de México”, dijo en entrevista con esta casa editorial, al tiempo que comentó que espera regresar con bien al termino de su capacitación.

La familia no solo cuenta con la experiencia del Almirante y de la Guardiamarina que se embarcó en el Buque Escuela Cuauhtémoc, sino que también tienen una segunda nieta que se desempeña como cadete de Enfermería Naval, quien se encuentra en un curso en Chiapas.

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“No sé si vaya a haber más familiares, a mis bisnietos tal vez, pero lo que les desea uno es que se preparen. Buen viaje al Buque y a la tripulación, que tengan un buen viaje y que representen a México y a la Armada de México en los lugares que lleguen, y feliz retorno”, comentó el Almirante retirado hace 12 años.

El océano será su “más exigente sinodal” durante los próximos tres meses

Los Guardiamarinas durante la ceremonia de zarpe del Buque Escuela Cuauhtémoc en Acapulco, Guerrero. Foto: Ale Huitron / Infobae México

Los 144 Guardiamarinas fueron despedidos durante una ceremonia realizada a bordo del Buque Escuela Cuauhtémoc, en Acapulco, Estado de México. El evento fue encabezado por el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina; el Capitán de Navío Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, José Díaz Castillo, Comandante del Buque Escuela Velero ARM; la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda y Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo.

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“Este crucero de Instrucción es también una muestra de la evolución en nuestras capacidades, pues gracias a una reingeniería en el Sistema Educativo Naval se han reestructurado los esquemas de trabajo que les permiten, ya como Guardiamarinas de la Armada de México, aplicar cabalmente los conocimientos adquiridos en la Heroica Escuela Naval Militar, teniendo al océano como su más exigente sinodal”, expresó el titular de la Marina durante el evento.

Familiares despiden a los Guardiamarinas con carteles donde les recuerdan que esperan su regreso con bien. Foto: Ale Huitron / Infobae México

El Buque Cuauhtémoc partió de Acapulco con 144 Guardiamarinas, de los cuales 99 son hombres y 45 mujeres, quienes aprenderán prácticas de navegación, maniobras marineras, liderazgo, trabajo en equipo y toma de decisiones en alta mar.

Así fue el accidente en el puente de Brooklyn

El 18 de mayo de 2025, el Buque Escuela Cuauhtémoc sufrió un accidente cuando realizaba una maniobra en Nueva York, Estados Unidos, que provocó que chocara con el puente de Brooklyn.

Como resultado, dos de los mástiles se rompieron cuando un grupo de tripulantes realizaban acrobacias como parte de sus actividades como embajadores de México al visitar puertos extranjeros.

El velero zarpó del puerto de Acapulco el pasado 6 de abril con 277 elementos y tenía programado visitar 22 puertos en 15 naciones Crédito: Facebook/Morena New York Comité 1

La Secretaría de Marina informó en un comunicado que 22 tripulantes resultaron heridos, de los cuales 11 estaban graves pero estables, así como dos fallecidos.

El accidente representó el fin del Crucero de Instrucción “Consolidación de la Independencia de México 2025″, el cual había comenzado el 6 de abril tras zarpar del puerto de Acapulco, Guerrero.

El viaje tenía planeado un recorrido de 254 días y la visita de 22 puertos en 15 países con el objetivo de fortalecer educación naval y exaltar el espíritu marinero. El itinerario incluía escalas en puertos de Jamaica, Cuba, Estados Unidos, Islandia, Francia, Escocia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Holanda, Bélgica, Reino Unido, España, Barbados y otras ciudades mexicanas.

Tras el accidente, el velero fue sometido a reparaciones, y fue a este julio de 2026 que retomó sus actividades de formación naval.