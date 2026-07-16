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Faitelson califica de “acobardados” a los ingleses y afirma que México los tuvo que eliminar en 8vos de Final

El comentarista arremetió contra la Selección de Thomas Tuchel por optar al juego defensivo ante Argentina en las semis del Mundial 2026

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Martinez in action with England's Marc Guehi, Dan Burn and Jordan Pickford REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Martinez in action with England's Marc Guehi, Dan Burn and Jordan Pickford REUTERS/Eloisa Sanchez

El comentarista mexicanoDavid Faitelson, se lanzó contra la Selección de Inglaterra por dejar ir el triunfo ante el campeón Argentina en la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

En su cuenta de X, Faitelson empleó el calificativo de “acobardados” para definir a los futbolistas ingleses por renunciar al ataque, después de tomar la ventaja con la anotación de Anthony Gordon al 55′.

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Incluso, por el desempeño visto de los Tres Leones el periodista cuestionó a la Selección Mexicana por no eliminar a Inglaterra desde los 8vos de Final, aun cuando disputó el cierre del compromiso con superioridad numérica en el estadio Ciudad de México.

“La verdad es que México tenía que haber echado a estos acobardados ingleses…“, lanzó David Faitelson después de exigir la renuncia del técnico Thomas Tuchel por su “inexplicable y vergonzosa” postura este miércoles en el estadio del Atlanta.

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México compitió ante Inglaterra en la capital

México jugó contra los Tres Leones en 8vos de Final del Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero
México jugó contra los Tres Leones en 8vos de Final del Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero

La selección Nacional se despidió de la Copa del Mundo por caer 3-2 ante Inglaterra en el último juego disputado en la Ciudad de México. El marcador se definió con dos goles consecutivos de Jude Bellingham y un penalti marcado por Harry Kane.

En tanto, Julián Quiñones y Raúl Alonso Jiménez descontaron para el Tricolor, quien intentó de distintas maneras pero no encontró el método para dejar fuera al equipo de la rosa que aguantó los embates aztecas hasta el último minuto de aquel partido.

David Faitelson, después de ese encuentro, afirmó que a la Selección Mexicana no se le debía de reclamar absolutamente nada. reconoció que fue un “digno juego mexicano” y “compitió ante una potencia mundial” como lo es Inglaterra que soñaba con volver a una final luego de 60 años.

Reacciones tras la derrota de Inglaterra

Los ingleses sufrieron la remontada en Atlanta. REUTERS/Paul Childs
Los ingleses sufrieron la remontada en Atlanta. REUTERS/Paul Childs

La derrota ante Argentina deja a Inglaterra fuera de la Gran Final del Mundial 2026. El técnico, Thomas Tuchel, lamentó que su equipo sufriera la remontada y aunque es el principal señalado por esta caída, no se arrepiente de nada porque su equipo “estuvo de diez″.

“No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo”, declaró.

“Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar; concedimos muchas ocasiones y no pudimos revertir la posesión del balón. A partir de ahí, nos limitamos a conceder muchísimos centros, ocasiones y tiros”. agregó Thomas Tuchel.

Leo Messi aspira al bicampeonato

Lionel Messi en hombros tras vencer a Inglaterra en semifinal. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Lionel Messi en hombros tras vencer a Inglaterra en semifinal. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

La Selección Argentina no suelta la corona del rey en este Mundial 2026. Al vencer en semis a Inglaterra la Scaloneta, liderada por Lionel Messi, irá por su segundo campeonato en forma consecutiva y el cuarto en toda su historia desde el estadio Nueva York Nueva Jersey.

El duelo por el título se jugará el próximo domingo 19 de julio en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). Argentina se coronó campeón en las ediciones de: 1978, 1986 y 2022. En cuanto a España, conquistó su primera Copa Mundial en 2010.

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