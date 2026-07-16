Tragedia en Cuetzalan: no existen guías registrados ante Sectur que estén capacitados para hacer recorridos turísticos al interior de la cueva

Las labores de rescate se complican debido a lo complejo de la cueva. (Ventana Pública)

La muerte de seis personas en la gruta de Chichicazapa, en Cuetzalan ha expuesto la falta de guías turísticos con acreditación vigente en el municipio, según declaró en conferencia de prensa la Secretaría de Turismo (Sectur).

Y es que de acuerdo con la información oficial, el registro reporta tan solo 21 acreditaciones registradas de guías en el municipio, de los cuales solo cinco corresponden a la especialidad en Turismo Orientado hacia la Naturaleza con enfoque en Interpretación Ambiental, una acreditación enfocada en recorridos al aire libre y educación ambiental.

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Sin embargo, ninguno de estos guías cuenta con alguna acreditación que autorice ni acredite la conducción de expediciones en cuevas o grutas de riesgo por lo que de los guías que ofrecen recorridos en el municipio, se señala que, de manera oficial, ningún cuenta con el conocimiento necesario para realizar guiar esos peligrosos recorridos.

De esta manera, tras el accidente, el secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó que el guía que encabezó el recorrido no estaba registrado ante la Sectur federal ni ante la Secretaría de Turismo del Estado. Ese dato, precisó el funcionario, forma parte de la investigación en curso.

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Las autoridades reportaron que las víctimas se localizan a unos 4 kilómetros de la entrada al final de un trayecto con pozas, desniveles y una cascada de aproximadamente 15 metros, condiciones que complican las maniobras de rescate. De hecho, según señalaron las autoridades, los cuerpos permanecen en el cuenco de agua donde termina la cascada, razón por la cual es complicado bajar por ellos.

En el operativo participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Protección Civil, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional de Emergencias y rescatistas especializados en espeleología y rescate vertical; sin embargo, ni con esta ayuda especializada ha sido posible la extracción de las víctimas debido a lo complicado de la ruta.

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El video documenta una operación de buceo en una gruta oscura. Se observa a personas con cascos, linternas frontales, arneses y trajes de neopreno. Un buzo con equipo completo, incluyendo un tanque de oxígeno y casco rojo, interactúa con una corriente de agua turbulenta. Utiliza una cuerda para desplazarse en el ambiente rocoso y confinado. Las escenas muestran la progresión de un equipo en un sistema de cuevas subterráneas.

A pesar de los intentos los cuerpos no han logrado ser extraídos

El Ayuntamiento de Cuetzalan confirmó la noche del sábado la localización de la cuarta y última persona desaparecida en la gruta Chichicazapan, con lo que dio por hecho la muerte de las cuatro víctimas arrastradas por la corriente dentro de la caverna, aunque el operativo sigue activo porque solo uno de los cuerpos ha sido extraído.

De acuerdo con el Ayuntamiento, el aumento del caudal, las lluvias en la zona y la geografía de la gruta complican la recuperación. Los cuerpos fueron asegurados en el sitio donde fueron encontrados para evitar que el agua los desplazara hacia otro punto del sistema subterráneo.

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La autoridad municipal identificó a las víctimas como Ismael Peña, de 40 años; sus hijas Jazmín Lizbeth Peña Antonio, de 20, y Karime Antonio Peña, de 24; además de José Agustín de los Santos, de 31, cuñado de una de las jóvenes. Según Infobae México, el único cuerpo recuperado hasta ese momento era el de De los Santos, localizado y extraído el miércoles anterior.

Dos días después, sus restos fueron entregados a su familia para sepultarlo en su municipio natal, Chignautla. Con la cuarta localización, el operativo permanece en la caverna para recuperar los tres cuerpos que seguían al interior.

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Una familia quedó atrapada en una gruta de Cuetzalan, Puebla, tras intensas lluvias que ha registrado la zona. (Instagram: @itziiarmasia)

Cómo saber si mi guía de turismo se encuentra certificado ante la SECTUR

Para saber si tu guía de turismo está certificado ante la Secretaría de Turismo federal (SECTUR), sigue estos pasos:

1. <b>Consulta el padrón nacional de guías</b>

La SECTUR publica un padrón oficial en línea donde puedes buscar a los guías certificados. Accede aquí: Guías de turistas registrados ante SECTUR

2. <b>Datos que puedes buscar</b>

Nombre completo del guía.

Número de credencial.

Tipo de guía (general, especializado, conductor).

Estado de registro.

3. <b>Revisa la credencial</b>

El guía debe portar una credencial vigente, con fotografía y número de registro. Puedes pedirle que te la muestre para verificar que los datos coincidan con los del padrón.

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4. <b>Consulta directa</b>

Si tienes dudas o no encuentras a la persona en el padrón, puedes contactar directamente a la SECTUR:

Teléfono: 55 3002 6300 (Ciudad de México)

Correo: atencion@sectur.gob.mx