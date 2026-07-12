Las famosas que respaldan a Aldo Rendón rumbo a La Casa de los Famosos México: de Thalía a Belinda

El stylist Aldo Rendón debuta en La Casa de los Famosos México. (La casa de los famosos México)

Aldo Rendón llega a La Casa de los Famosos México respaldado por figuras del espectáculo, lo que ha incrementado la expectativa en torno a su participación.

El apoyo que ha recibido en redes sociales y mensajes personales ha generado conversación entre seguidores y medios especializados.

Su experiencia previa en televisión y realities lo posiciona como uno de los concursantes más visibles y comentados antes del arranque oficial del programa, programado para este 26 de julio.

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La suma de apoyos de figuras de la música, la televisión y el cine, así como la movilización de comunidades digitales, podría inclinar la balanza en las primeras semanas de competencia.

Consejos y respaldo de Yolanda Andrade

En su entorno, Aldo Rendón ha recibido muestras de apoyo de figuras del espectáculo que han trabajado con él en el pasado.

Entre ellas, destacan mensajes y consejos de celebridades con quienes mantiene una relación profesional cercana.

El propio stylist confesó que Yolanda Andrade, quien tuvo una destacada participación en Big Brother, se puso en contacto con él antes de que se anunciara oficialmente su ingreso al reality.

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Rendón relató que recibió una llamada de la conductora, quien le ofreció dos consejos para enfrentar la experiencia, aunque prefirió no revelar el contenido de esa conversación:

“Yolanda Andrade me habló hoy en la tarde y me dijo: ‘Me imagino que eres tú, me da mucho gusto. Te voy a dar dos consejos’. No lo voy a contar. Me dio mucho gusto esa llamada”.

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El propio stylist confesó que Yolanda Andrade, quien tuvo una destacada participación en Big Brother, se puso en contacto con él antes de que se anunciara oficialmente su ingreso al reality. (Montse & Joe / YouTube)

Red de apoyo: artistas y celebridades que acompañan a Aldo Rendón

La lista de aliadas de Aldo Rendón reúne a figuras de la música, la televisión y el espectáculo que han confiado en su experiencia profesional para definir su imagen y trabajar en proyectos conjuntos.

Según el propio Rendón, todas ellas le han manifestado que lo apoyan en su nueva participación en La Casa de los Famosos México 2026.

Entre estas figuras se encuentran Belinda, con quien mantiene una relación laboral constante en la coordinación de vestuario, y Thalía, que ha recurrido a sus servicios para presentaciones y eventos.

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A este círculo se suman Kenia Os, referente de la nueva generación de creadoras de contenido digital; Sofía Castro y Ana de la Reguera, quienes han colaborado con él en distintas etapas de sus carreras.

También forman parte de su entorno Galilea Montijo, Gloria Trevi, Aracely Arámbula, Lucero y Maribel Guardia, todas ellas con una historia de trabajos conjuntos en televisión, premiaciones o alfombras rojas junto al estilista.

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El propio Rendón destaca que ha recibido mensajes y gestos de apoyo de todas estas artistas, lo que incrementa su visibilidad y refuerza su posición como uno de los participantes con mayor respaldo externo en la competencia.

Este acompañamiento colectivo, basado en la colaboración y la trayectoria compartida, se convierte en uno de los factores que marcan su llegada al reality.

Un respaldo que trasciende la pantalla

El acompañamiento de estas figuras no solo suma visibilidad, sino que también podría representar una ventaja estratégica en un formato donde la popularidad externa tiene un peso relevante.

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La suma de apoyos de artistas y creadoras de contenido refuerza la posición de Aldo Rendón como uno de los participantes más observados y con mayor potencial de influencia desde el inicio de La Casa de los Famosos México.

Expectativa y señales en el arranque del reality show

El inicio de la competencia está previsto para el 26 de julio y la producción anticipa alta audiencia en la primera transmisión.

El desarrollo del reality promete captar la atención tanto de fanáticos como de nuevos espectadores a lo largo de esta temporada.

La presencia de Aldo Rendón, reconocido por su trayectoria como estilista y consultor de imagen, añade un elemento de interés al elenco de esta edición.

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