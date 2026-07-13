Mauricio Mancera sorprende al hacerse una prueba de embarazo, revela cuál es la razón médica

El conductor Mauricio Mancera (Instagram/ @maumancera)

Una ola de comentarios y reacciones desató recientemente el conductor Mauricio Mancera, luego de que compartiera en sus redes sociales que se realizó una prueba de embarazo por razones médicas.

Sus seguidores y otros usuarios de redes sociales se sorprendieron con la revelación del conductor y el test de embarazo, desatando especulaciones y algunas bromas al respecto.

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Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando en el video, Mauricio Mancera explicó las razones médicas del uso del test en hombres, asegurando que podría ser esencial en el cuidado de la salud.

¿Por qué Mauricio Mancera utilizó una prueba de embarazo?

El presentador de televisión se quedó a un paso de la semifinal. (Twitter/@MasterChefMx)

En el video, el conductor comentó la razón por la que utilizó el test de embarazo en él, bromeando anticipando las preguntas y dudas que se estarían haciendo sus seguidores.

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Mauricio Mancera aclaró que también las pruebas de embarazo pueden ser útiles para la salud de los hombres: “Yo sé que te estás preguntando: ¿por qué una prueba de embarazo si evidentemente no tienes ovarios ni matriz?”

“Las pruebas de embarazo también son útiles para nosotros los hombres”, aclaró el conductor en el mismo video que subió a sus redes sociales.

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¿Cómo ayudan las pruebas de embarazo a la salud de los hombres?

Mancera comentó que ya no estaba dando el cien por ciento en el programa (IG: maumancera)

Mauricio Mancera compartió que la razón por la que se hizo esa prueba es para conocer la salud de sus testículos, ya que el test puede detectar la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana (hCG), misma que es producida por algunos tipos de cáncer testicular.

Esto quiere decir que si el resultado es positivo, es importante acudir al médico para evaluación médica, ya que se podría tratar de la presencia de algún tipo de cáncer testicular.

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La recomendación de Mauricio Mancera a sus seguidores

El conductor bromeó que le dio pena ir a la farmacia a comprar la prueba, sin embargo, estaba decidido a realizarlo para revisar su salud: “Tengo 42 años... me dio pena... me salió lo provinciano”.

Algo que al final sirvió, ya que Mancera compartió que el resultado que arrojó la prueba fue negativo: “Pues no, no estoy embarazado y, afortunadamente, la salud de mis testículos está en excelente estado”, afirmó el conductor.

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Mauricio Mancera estuvo en peligro. (Fotografía. Instagram: @mauriciomancera)

Finalmente, Mauricio Mancera lanzó una recomendación a sus seguidores, asegurando que no deben ignorar los síntomas y acudir al médico en caso de sentir un bulto o alguna molestia: “Si has sentido un bulto o alguna molestia, corre con el doctor más cercano, ve a tu urólogo de confianza”.

La hCG en hombres y su uso como marcador tumoral

La presencia de hCG en hombres sanos casi siempre es muy baja o prácticamente indetectable, pero su aparición en niveles medibles se vuelve un foco médico porque algunos tumores testiculares la producen, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer.

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El organismo explica que la gonadotropina coriónica humana, conocida como hCG y asociada con el embarazo, forma parte de los marcadores tumorales que usan los especialistas para evaluar la enfermedad antes, durante y después del tratamiento.

El presentador Mauricio Mancera aparece en cámara explicando el uso de una prueba de embarazo.

Los expertos subrayan que la beta-hCG no es el único dato que consideran los médicos. El diagnóstico requiere también una valoración integral que incluya antecedentes clínicos, síntomas, estudios de imagen y análisis de laboratorio.

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La recomendación clínica es clara ante señales compatibles, la ruta de atención adecuada es consultar a un urólogo, porque la detección temprana mejora de forma considerable las posibilidades de éxito del tratamiento, según la American Cancer Society.

Síntomas frecuentes y la recomendación de acudir al urólogo

Entre los signos más frecuentes del cáncer testicular se incluye la aparición de un bulto o masa en alguno de los testículos, inflamación o aumento de tamaño y sensación de pesadez en el escroto.

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(National Center Institute)

Otros síntomas son dolor o molestia persistente en el testículo o en la parte baja del abdomen, así como acumulación repentina de líquido en el escroto.

La American Cancer Society recomienda acudir con un urólogo ante cualquiera de estos signos, porque la detección temprana mejora considerablemente las posibilidades de éxito del tratamiento.