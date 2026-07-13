La razón poco conocida del daño al corazón que causa mezclar café con alcohol

Esta imagen conceptual ilustra el debate sobre si el consumo de café es beneficioso o perjudicial para la salud del corazón, invitando a la reflexión sobre sus efectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios advierten sobre los posibles riesgos para la salud cardiovascular al consumir café mezclado con alcohol.

Especialistas señalan que la combinación de cafeína y bebidas alcohólicas puede alterar el ritmo cardíaco, incrementar la presión arterial y dificultar la percepción de los efectos del alcohol, lo que eleva el riesgo de intoxicación.

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Esta práctica, cada vez más común entre jóvenes, preocupa a cardiólogos y autoridades sanitarias por sus implicaciones en la salud del corazón.

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Cuáles son los riesgos para la salud del corazón de tomar café mezclado con alcohol

A pesar de que muchas bebidas deliciosas están creadas a partir de la mezcla de café con alcohol lo cierto es que, aunque pocos lo saben, esta mezcla incrementa los riesgos para la salud del corazón, sobre todo en personas con antecedentes cardiacos o sensibilidad a los estimulantes.

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El consumo simultáneo de ambas sustancias puede alterar la señalización eléctrica del corazón y favorecer la aparición de arritmias.

La cafeína, presente en el café, eleva la frecuencia cardiaca y la presión arterial. El alcohol, por su parte, deprime el sistema nervioso central pero, en exceso, también puede afectar el ritmo cardiaco.

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Al combinarse, los efectos estimulantes de la cafeína pueden enmascarar la sensación de embriaguez que produce el alcohol, llevando a un consumo mayor y aumentando el estrés sobre el sistema cardiovascular, de acuerdo con el estudio publicado en la revista Mediagraphic.

El consumo excesivo y agudo de alcohol también afecta la señalización eléctrica del corazón. Este efecto se agrava cuando se mezcla con café, ya que la persona puede no percibir el nivel real de intoxicación y seguir bebiendo.

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El riesgo de arritmias se incrementa en quienes tienen predisposición genética, antecedentes de problemas cardiacos o consumen estas bebidas de manera regular.

Especialistas han advertido que en personas jóvenes es probable que tu corazón pueda soportar un poco de estrés, pero para las personas susceptibles, esta combinación puede ser muy dañina.

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Esta advertencia pone especial énfasis en evitar la mezcla en adultos mayores, personas con enfermedades cardiacas y quienes toman medicamentos que afectan el ritmo cardiaco.

El riesgo para el corazón no depende solo de la cantidad, sino también de la frecuencia y el estado de salud previo.

La combinación de alcohol y cafeína puede resultar especialmente peligrosa en contextos de consumo recreativo, donde se pierde la percepción de los límites.

La imagen muestra una ilustración médica realista de un corazón humano resaltado en el tórax de un hombre, con una zona luminosa y rojiza que indica un infarto agudo de miocardio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bebidas populares que mezclan café con alcohol

Algunas bebidas populares que mezclan café con alcohol son:

Carajillo: Es una de las más conocidas en México y España. Mezcla café expreso con licor, comúnmente Licor 43, brandy o ron.

Espresso Martini: Combina café expreso, vodka y licor de café, como Kahlúa.

Irish Coffee: Café caliente con whiskey irlandés y crema.

Café con Baileys: Café mezclado con licor de crema irlandesa Baileys.

Black Russian: Aunque tradicionalmente lleva vodka y licor de café, algunas versiones incluyen café preparado para intensificar el sabor.

White Russian: Variante del Black Russian, pero con crema o leche además de vodka y licor de café.

Café Amaretto: Café con licor Amaretto.

Café con tequila: Popular en México, mezcla café con tequila, a veces con licor de café.

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Estas bebidas se consumen en bares y restaurantes, y cada país tiene variantes locales según el tipo de licor o la preparación del café.