Líder de Morena sugiere que los inconformes “deberían de retirarse” de México

La dirigente de Morena afirma: “Todo aquel que no esté feliz en este país deberían de retirarse de este país”. Crédito: Facebook/Mitzuko Márquez

La líder de Morena en Colima, Mitsuko Márquez, declaró este 12 de julio que quienes no estén contentos en México “deberían de retirarse” del país, durante una conferencia de prensa

“Eh, todo aquel que no esté feliz en este país deberían de retirarse de este país. Este país es maravilloso, es grandioso. Tienen una economía estupenda”, afirmó Márquez en el encuentro con medios.

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El comentario ha recibido muchas críticas en redes sociales tanto hacia Mitsuko Márquez como hacia el partido Morena y sus seguidores.

Ariadna Montiel rechaza señalamientos que vinculan al partido con el crimen organizado

Ariadna Montiel rechazó señalamientos que vinculan a Morena con el crimen organizado. (@A_MontielR/X)

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó los señalamientos que vinculan al partido con el crimen organizado y sostuvo que esos dichos forman parte de una ofensiva de la oposición, en un momento en que la seguridad y las acusaciones cruzadas perfilan uno de los ejes de la disputa política rumbo a los próximos procesos electorales.

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Durante un acto partidista el pasado 11 de julio en Taxco, Guerrero, la dirigente también colocó el tema en una dimensión internacional al afirmar que la oposición busca respaldo fuera del país y al retomar la exigencia del Gobierno de México para que Estados Unidos explique el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024.

Montiel negó de forma categórica cualquier relación entre Morena y organizaciones criminales. La dirigente afirmó que el movimiento gobierna con respaldo ciudadano y no con pactos con grupos delictivos.

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“Morena es el partido del amor al pueblo”, dijo durante su intervención al responder a versiones que en semanas recientes han buscado relacionar al partido con el narco.

Montiel respalda a Sheinbaum y niega acuerdos con delincuentes

Ariadna Montiel respaldó a Claudia Sheinbaum y aseguró que su gobierno no establece acuerdos con delincuentes. (Foto: Morena)

La presidenta de Morena defendió la actuación del gobierno federal en materia de combate a la delincuencia y aseguró que las acusaciones contra su partido carecen de fundamento. También sostuvo que el partido guinda representa un proyecto político enfocado en el bienestar social.

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En ese mismo mensaje, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, de acuerdo con la líder morenista, ha reiterado que su administración no establece acuerdos con integrantes del crimen organizado. “Nuestra Presidenta acaba de aclarar que en México y su gobierno no pacta con ningún delincuente”, expresó.

La dirigente retomó además el caso del traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, un asunto que ha generado cuestionamientos entre ambos países. Montiel apoyó la exigencia del Gobierno de México para que las autoridades estadounidenses expliquen las circunstancias en que el presunto líder del Cártel de Sinaloa fue llevado a territorio norteamericano.

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“Queremos que se explique por qué en el año 2024 se sustrajo a un líder del crimen organizado sin el conocimiento del gobierno mexicano”, afirmó. Sobre ese caso, agregó que la administración de Sheinbaum ha sido clara al señalar que no participó en esa operación y que mantiene una política de respeto a la soberanía nacional.

La dirigente acusa una ofensiva de la oposición y de la ultraderecha internacional

Montiel afirmó que la oposición busca apoyo de gobiernos extranjeros y acusó un asedio de Estados Unidos y de la ultraderecha internacional. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Montiel aseguró que los señalamientos contra Morena forman parte de una campaña promovida por los partidos opositores. Según su versión, sus adversarios recurren a apoyos externos porque no cuentan con el respaldo de la mayoría de la población.

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“Hoy nuestro país vive un asedio no solamente del vecino del norte, de la ultraderecha internacional, que se ha aliado con la oposición de nuestro movimiento en México”, declaró.

La dirigente insistió en que la principal fortaleza de Morena es el apoyo popular. En ese sentido, sostuvo que la ciudadanía será la encargada de defender el proyecto de la Cuarta Transformación frente a los intentos de desprestigio que atribuyó a la oposición.

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Montiel cerró su mensaje con una descalificación directa a los partidos opositores: “¡Al carajo con la derecha, que lo único que hizo fue enriquecerse a costa de la tristeza y la pobreza del pueblo!”