Bárbara de Regil bebe cloro por accidente y es atendida de emergencia, este es su estado de salud

La actriz Bárbara de Regil recibió atención médica de emergencia luego de beber cloro por accidente al pensar que era agua, ¿Cuál es su estado de salud hoy? (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz y modelo mexicana Bárbara de Regil, preocupó a sus fans e internautas que la siguen, luego de compartir una historia asegurando que había bebido cloro por accidente, pensando que era agua.

Rápidamente las alarmas en internet se encendieron, y los fans mostraron preocupación por la salud de la actriz, quien al percatarse de lo ocurrido dudó de acudir al doctor.

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Finalmente, Bárbara de Regil acudió de emergencia para recibir atención médica, y esto es lo que sabemos de su estado de salud hoy domingo 12 de julio.

El accidente de Bárbara de Regil al confundir agua con cloro

(Facebook Bárbara de Regil)

Todo surgió a partir de un video que compartió la actriz en sus redes sociales donde relata lo que pasó. La protagonista de Rosario Tijeras señaló que vio una botella de agua a un lado de donde estaba, dando por hecho que se trataba del líquido vital, sin embargo, sintió un sabor extraño.

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Al percatarse que era cloro y no agua, Bárbara de Regil se asustó y acudió al médico para ser atendida de emergencia, esperando que su estado de salud no se viera comprometido por el accidente.

“Estas son las cosas que sólo me pasan a mí y no le pasan a nadie más. Vi esto aquí, al lado, al lado vi esta cubeta, mi cabeza no hizo relación. Lo vi y dije: ‘Fer dejó agua y le voy a dar un trago’”, relató De Regil

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¿Cuál es el estado de salud de Bárbara de Regil?

Afortunadamente, Bárbara de Regil acudió rápido al médico y fue atendida, por lo que ella misma compartió en sus redes sociales que todo estaba bien, ya que ingirió poco del producto de limpieza, aunque señaló que se llevó un buen regaño por parte de la doctora, quien le señaló lo peligroso que es beber cloro y no etiquetar lo envases.

(Faceboook Bárbara de Regil)

El consejo de Bárbara de Regil a sus seguidores

La publicación de Bárbara de Regil tuvo miles de reacciones y comentarios en las redes, aunque el primer sentimiento fue de preocupación, muchos seguidores de la actriz sintieron alivio al confirmarse que estaba bien, y sólo había terminado en un susto.

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Después del incidente y asegurarse que estaba bien, de Regil compartió el clip de lo acontecido con humor, y también les hizo un recordatorio a sus seguidores de la importancia de etiquetar las botellas que se van a reutilizar para cloro, o cualquier otro producto de limpieza.

Es así que el incidente de Bárbara de Regil generó un momento de reflexión en las redes sociales para miles de personas, sobre la relevancia de etiquetar y almacenar productos de limpieza o tóxicos en envases de agua y cualquier otro tipo de líquido bebible.

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Un video de TikTok documenta el incidente en el que la actriz Bárbara de Regil ingirió accidentalmente cloro. El líquido estaba contenido en una botella de plástico transparente, inicialmente confundido con agua.

¿Qué hacer en caso de beber cloro por error?

De acuerdo con el portal MedinePlus, lo que se debe hacer en caso de ingerir cloro por accidente es buscar atención médica de urgencia de inmediato o llamar a los servicios de emergencia. El cloro es una sustancia corrosiva que puede causar quemaduras graves en la boca, la garganta y el esófago, por lo que actuar correctamente de forma inmediata es vital.

Se puede ingerir agua en un vaso pequeño para diluir el químico, pero sólo si la persona que bebió el cloro está completamente consciente y puede tragar sin dificultad, además de no mostrar síntomas graves.

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El cloro, es uno de los desinfectantes más utilizados para prevenir la propagación del COVID-19. (Foto: archivo)

Lo que se debe evitar es provocar el vómito, ni administrar remedios caseros, ya que esto sólo podría agravar el problema.