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Convocan festejo de despedida a la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia: fecha, horario y todo lo que debes saber

Las autoridades reportaron 1.4 millones de aficionados en las calles tras la victoria ante Ecuador, una cifra sin predentes para la CDMX

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Tras la eliminación ante Inglaterra en el Estadio Azteca, grupos de aficionados impulsan una reunión espontánea en el Ángel de la Independencia para cerrar el ciclo del Mundial 2026. (X/ @webcamsdemexico)
Tras la eliminación ante Inglaterra en el Estadio Azteca, grupos de aficionados impulsan una reunión espontánea en el Ángel de la Independencia para cerrar el ciclo del Mundial 2026. (X/ @webcamsdemexico)

La afición de México prepara una concentración masiva para despedir a la Selección Mexicana después de su participación en el Mundial 2026.

Diversos grupos de seguidores están promoviendo el encuentro a través de redes sociales, señalando el Ángel de la Independencia como punto de reunión para agradecer y reconocer el paso del Tri en la Copa del Mundo.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Raul Jimenez looks dejected as he applauds fans with teammates after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Raul Jimenez looks dejected as he applauds fans with teammates after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez

Las celebraciones por las victorias de la Selección reunieron a cientos de miles de personas durante la justa. Las autoridades capitalinas reportaron más de 1.4 millones de asistentes en las calles tras la clasificación de México a los octavos, lo que marcó un récord en eventos deportivos en la CDMX.

Fecha, horario y punto de encuentro

El festejo de despedida está pactado para el domingo 12 de julio, a partir de las 17:00 horas, en el Ángel de la Independencia.

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  • Lugar: Ángel de la Independencia, CDMX
  • Fecha: 12-07-2026
  • Hora: 5:00 pm
  • Código de vestimenta: Camiseta de la Selección Mexicana

Vale la pena señalar que la reunión carece de respaldo institucional y se originó de manera espontánea entre los propios aficionados para no dejar que la fiesta mexicana concluya.

Por el momento no hay anuncio oficial sobre algún operativo especial de seguridad ni actividades formales programadas por autoridades. Aun así, el llamado enfatiza la importancia de asistir con precaución y responsabilidad, ya que se espera una alta concentración de personas en la zona.

Ambiente y actividades durante los festejos

Los festejos mundialistas por la Copa del Mundo que el país recibió este 2026 estuvieron marcados por diversas expresiones colectivas de alegría y creatividad.

  • Destacó la tradición del “quiere volar”, donde aficionados animan a alguien a elevarse por los aires sobre la multitud.
  • Se organizaron cánticos, juegos y bailes como el emblemático “Payaso de rodeo”, incluso bajo la lluvia.
  • El ambiente fue festivo y colorido, con banderas, espuma y música en diversos puntos de Paseo de la Reforma.
A woman is tossed into the air by Mexican fans near the Angel de la Independencia before the Mexico vs. England FIFA World Cup Round of 16 match in Mexico City, Mexico, July 5, 2026. REUTERS/Luis Cortes TPX IMAGES OF THE DAY
A woman is tossed into the air by Mexican fans near the Angel de la Independencia before the Mexico vs. England FIFA World Cup Round of 16 match in Mexico City, Mexico, July 5, 2026. REUTERS/Luis Cortes TPX IMAGES OF THE DAY
England fan Thomas Darsley is tossed into the air by Mexican fans near the Angel de la Independencia before the Mexico vs England FIFA World Cup Round of 16 match in Mexico City, Mexico, July 5, 2026. REUTERS/Victor Medina
England fan Thomas Darsley is tossed into the air by Mexican fans near the Angel de la Independencia before the Mexico vs England FIFA World Cup Round of 16 match in Mexico City, Mexico, July 5, 2026. REUTERS/Victor Medina

A pesar del buen ánimo, se reportaron diferentes incidentes por la multitud, como asfixias y desmayos. Las autoridades mantuvieron la recomendación de evitar empujones y respetar las indicaciones de seguridad.

El mensaje de la Selección Mexicana y el respaldo de la afición

Después de la eliminación ante Inglaterra, los jugadores compartieron mensajes de agradecimiento a los hinchas.

  • En un video, cada futbolista expresó su gratitud con frases como: “Gracias por no dejar de creer”,  “Gracias por ser nuestra fuerza” y “Gracias por hacer historia con nosotros”.
  • El mensaje colectivo se entendió bajo un: “¡Gracias! Sin ustedes este viaje no habría sido tan maravilloso. Sigamos juntos, todos somos México”.

El video muestra a aficionados de la selección mexicana de fútbol animando en un estadio y celebrando en un evento nocturno al aire libre. Un jugador se dirige a la cámara con el mensaje 'gracias por ser nuestra fuerza'. Posteriormente, una multitud de seguidores se congrega en una calle, algunos con banderas de México, durante un desfile. Este metraje cubre la interacción entre jugadores y afición tras la participación del equipo en el Mundial 2026.

Así, la convocatoria para el festejo de despedida puede trasladar ese agradecimiento a las calles, cerrando el ciclo mundialista con una muestra de unión entre equipo y aficionados.

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