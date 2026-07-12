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Quiénes fueron los ganadores del Medio Maratón CDMX 2026 en cada categoría

Autoridades reconocieron el esfuerzo de cientos de atletas que participaron en esta edición en medio de la fiebre mundialista

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Quiénes son los ganadores del Medio Maratón CDMX 2026 (Jefatura Gobierno CDMX)
Quiénes son los ganadores del Medio Maratón CDMX 2026 (Jefatura Gobierno CDMX)

La XIX edición del Medio Maratón de la Ciudad de México 2026 reunió a más de 35 mil corredoras y corredores nacionales e internacionales en la capital la mañana de este domingo 12 de junio. La competencia se realizó en la Ciudad de México sobre una distancia de 21 kilómetros.

El recorrido inició frente al Hemiciclo a Juárez y avanzó por avenida Juárez hacia la Plaza de la República, donde las y los participantes se incorporaron a Paseo de la Reforma. Después, los competidores entraron por Montes Apalaches al Bosque de Chapultepec, el recorrido siguió la Tercera y Segunda Sección y regresó a Reforma por Fernando Alencastre y la calzada Chivatito.

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La meta se instaló frente al Ángel de la Independencia. La salida se realizó en siete bloques escalonados para mantener un arranque ordenado, seguro y fluido. Desde las primeras horas de la mañana, atletas de élite, corredores recreativos y miles de familias llenaron las principales avenidas de la capital para participar en una auténtica fiesta deportiva, según con la descripción de las autoridades.

Vista frontal de una multitud de corredores usando camisetas rosas en una calle flanqueada por palmeras, semáforos y señales de tráfico
Cientos de corredores con camisetas rosas participan en el Medio Maratón de la Ciudad de México edición 2026, avanzando por una avenida arbolada. (Jefatura Gobierno CDMX)

¿Quiénes fueron los ganadores del Medio Maratón CDMX?

En la rama varonil, el keniano Simon Maywa Null ganó con un tiempo de 1:04:36, Abel Chelangat Null, ugandés, terminó en segundo lugar con 1:05:55. Jorge Luis Cruz Pérez ocupó la tercera posición con 1:06:07 y fue el mejor representante nacional.

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En la femenil Gladys Cherop Longari, corredora keniana, terminó en primer lugar con 1:12:19, estuvo muy cerca de romper el récord de la competencia, establecido en 2024 por su compatriota Joyce Chepkemoi Tele con un tiempo de 1:10:34. Winsam Jerono quedó en segundo sitio con 1:13:46. La ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz Morocho completó el podio con 1:17:13 para el tercer lugar.

Resultados en deporte adaptado

Corredora cruza línea de meta con brazos levantados. Banner blanco dice 'MEDIO MARATÓN CIUDAD DE MEXICO BBVA'. Público observa detrás de vallas
Una corredora cruza la meta con los brazos levantados en el Medio Maratón Ciudad de México BBVA 2026, mientras espectadores observan desde los laterales. (Jefatura Gobierno CDMX)

En discapacidad visual varonil, Alejandro Pacheco Castillo ganó con 1:23:23. Detrás llegaron Leonardo Villafaña Contreras con 1:24:50 y Raúl David Flores Torres con 1:29:26.

En discapacidad visual femenil, Alina de Jesús Solis Espinosa se quedó con el primer lugar con 1:45:43. María de los Ángeles Herrera Camacho terminó segunda con 1:49:24 y Maribel Tolentino Ángeles tercera con 1:50:45.

En silla de ruedas varonil, Gonzalo Valdovinos González se impuso con 1:03:51. Marco Antonio Caballero Padilla terminó segundo con 1:07:58 y Ricardo Estrada Alviso tercero con 1:11:34.

Seis personas en un podio con medallas, trofeos y cajas negras con el logo Garmin. Hay una persona con bastón blanco. Fondo con pancarta rosa
Atletas participantes en el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026 reciben sus premios y reconocimientos en el podio. (Jefatura Gobierno CDMX)

En silla de ruedas femenil, Brenda Osnaya volvió a ocupar el primer sitio con 1:45:43. Yeni Aide Hernández Mendieta quedó en segundo con 1:49:24. Sobresalió también la participación del capitalino Michel Múñoz como único deportista participante sobre una patineta.

El deportista no solo es corredor en patineta por carecer de piernas también es remero paralímpico, al haber participado en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. “Agradezco, nuevamente a Bupa, al Comité Paralímpico Mexicano y al Gobierno de la Ciudad de México por invitarme a ser parte de este gran evento. La verdad que estoy muy contento, pese a que fue una ruta muy demandante pero cumplí mi objetivo de meter una mejor marca”, explicó ante el Comité Paralímpico Mexicano.

¿De cuánto es el premio económico para los ganadores del Medio Maratón CDMX?

Los ganadores absolutos recibieron 50 mil pesos; los segundos lugares, 35 mil pesos, y los terceros, 20 mil pesos. La premiación reunió a autoridades del gobierno capitalino, del deporte y de la iniciativa privada.

Dos mujeres en silla de ruedas con medallas y trofeos en un podio junto a hombres aplaudiendo y un disfraz de ajolote
Ellos son los ganadores del Medio Maratón CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

Entre las personas presentes estuvieron Javier Hidalgo Ponce, secretario del Deporte de la Ciudad de México; Javier Jesús Peralta Pérez, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, y Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo de la Ciudad de México.

También asistieron Paulina Salazar Patiño, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito; Jacobo D’León Saldarriaga, director del Medio Maratón de Medellín, Colombia; Miguel Ángel García Meza, presidente del Comité Paralímpico Mexicano; Octavio Azcuaga Vazquez, coordinador operativo de Seguridad en la Ciudad de México; Marta Leticia Yáñez Domínguez, responsable de atletas de alto rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el medallista olímpico Raúl González, además de representantes de patrocinadores oficiales.

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