México

Clima en Guadalajara: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este domingo en Guadalajara.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este domingo, se estima que en Guadalajara habrá un 65% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 28 centígrados y una mínima de 17°. La nubosidad será del 46% y por la noche habrá una probabilidad del 55% de lluvias.

La predicción del clima en Guadalajara (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Guadalajara (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima tapatío

Una de las capitales más importantes de México, Guadalajara, goza de un clima de tipo templado subhúmedo subtropical que además está muy marcado en dos principales temporadas diferenciadas básicamente por la humedad o el clima seco.

PUBLICIDAD

Durante la primavera el clima es más seco y cálido, pero mayo y junio son los meses más calurosos de dicha capital, con temperaturas que rondan máximos de 35 grados y mínimas de 13 grados.

La temporada de lluvias se hace presente durante el verano (junio a octubre), cuando por lo general se registran tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizadas que hacen que el termómetro descienda a una temperatura de 26.5 grados. El séptimo mes del año es el más lluvioso y el que trae mayor cantidad de días nublados.

Para el otoño las lluvias se reducen y aunque hay días soleados, los vientos son fríos. En el invierno el termómetro tiene una media de 5 grados con ocasionales heladas.

En cuanto a las marcas históricas, se tiene que la temperatura máxima se registró el 6 de mayo de 1994 cuando el termómetro llegó hasta los 38.7 grados; mientras que la más baja se registró el 14 de diciembre de 1997, cuando bajó a los -7.0 grados, lo que tuvo como consecuencia la segunda nevada en la ciudad desde la primera ocurrida el 8 de febrero de 1881.

La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro una disminución de las precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en GuadalajaraClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

El tapatío de la escudería Cadillac busca mejorar su historial en Spa-Francorchamps tras un año de ausencia

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

Rosa Icela supervisa trabajos en puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata

La titular de la Secretaría de Gobernación destacó que el puesto de mando trabaja las 24 horas, los siete días a la semana

Rosa Icela supervisa trabajos en puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 11 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 11 de julio

Cuando una foto deja de ser un recuerdo: probamos la IA del HONOR 600 para animar imágenes del Mundial

Ver como en segundos me entrega un video casi perfecto, es una muestra de cómo ha avanzado el desarrollo e investigación de la IA para todas las personas y no solo empresas

Cuando una foto deja de ser un recuerdo: probamos la IA del HONOR 600 para animar imágenes del Mundial

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

Los arrestados portaban armas y presunta droga, en medio de la disputa entre células delictivas por el control de la zona

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

Rinden homenaje a Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de Michoacán asesinado a balazos

Detienen a “El Kino”, hermano de la exalcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas

Se fugan internos del Cereso 2 de Hermosillo: corporaciones de los tres órdenes de gobierno los buscan

Operativo en Tijuana: detienen a presunto distribuidor de droga con arma corta y 600 dosis de metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Capetillo revela el motivo por el que fue hospitalizada: “Fue muy doloroso”

Alejandra Capetillo revela el motivo por el que fue hospitalizada: “Fue muy doloroso”

Edith Gallegos nos habla de “Carrie: El musical”: “Todos en nuestra vida hemos sido Carrie por un momento”

Revelan precios oficiales de los boletos para Elton John en cada sección del Estadio Banorte

Altair Jarabo pone fin a los rumores de separación con románticas fotos: “Celebrando con mi persona favorita”

¿Cuándo vuelve Rosalía a México? Estas son las próximas fechas, lugares y horarios del Lux Tour en el país

DEPORTES

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, premia a Jude Bellingham como el futbolista del partido Inglaterra vs Noruega

Regresa la Liga Mx: así se jugará la Fecha 1 del torneo Apertura 2026

Afición mexicana reconoce a Noruega tras eliminación en el Mundial 2026

¿Infidelidad de Mateo Chávez? Por esta razón están acusando al Tiloncito