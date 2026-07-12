México

Rafaela Pimenta, la mujer detrás de los fichajes millonarios de Gil Mora, Erling Haaland y Santiago Giménez

La abogada brasileña se consolida como una de las agentes más influyentes del futbol mundial

Guardar
Google icon
Los tres festejan la Copa Oro 2025. La brasileña representa a ambos futbolistas. (Imagen).
Los tres festejan la Copa Oro 2025. La brasileña representa a ambos futbolistas. (Imagen).

Rafaela Vitale Pimenta, nacida en Brasil y formada en Derecho por la Universidad de São Paulo (USP), es considerada una de las figuras más respetadas en la industria global del futbol, tras representar a figuras como Erling Haaland y los mexicanos: Gilberto Mora y Santiago Giménez.

La abogada y agente brasileña comenzó su trayectoria profesional en el ámbito académico y como especialista en derecho internacional y deportivo, antes de pensar en la representación de futbolistas de élite mundial.

PUBLICIDAD

A finales de la década de 1990, Rafaela Pimenta se integró al equipo de Mino Raiola (1967-2022), uno de los agentes más poderosos del mundo hasta el último día de su vida. Después de su fallecimiento, la brasileña asumió la dirección de la agencia para manejar la carrera de talentos como Haaland, Giménez y Mora.

El cargo de Vitale Pimenta va más allá de la negociación de contratos millonarios entre diversos clubes; su trabajo incluye la gestión de derechos de imagen, estrategias comerciales, patrocinios, planificación de carrera y la protección del entorno mediático y emocional de sus representados.

PUBLICIDAD

Algo que distingue a Rafaela Pimenta es su capacidad de negociación y su visión estratégica, características que le permiten concretar transferencias históricas, entre ellas el fichaje de Erling Haaland al Manchester City inglés, por 150 millones de euros.

Rafaela Pimenta es la misma representante de Erling Haaland. (Jovani Pérez)
Rafaela Pimenta es la misma representante de Erling Haaland. (Jovani Pérez)

En este 2026, la brasileira administra la trayectoria del joven promesa Gilberto Mora, quien acaba de representar a la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial 2026, torneo en que hizo historia al ser el segundo jugador más joven en salir como titular, sólo detrás de O’Rei Pelé (1940-2022).

Pese a su buen desempeño en la Copa del Mundo. su agente, la brasileña Rafaela Pimenta, solicita calma ante los rumores de un traspaso inmediato al futbol de Europa, donde uno de los clubes populares de Inglaterra empujaría por su fichaje, el Liverpool FC.

Rafaela Pimenta acepta que Gil Mora lleva el talento y la madurez para dar el salto al otro lado del charco, pero pide que disminuya la presión de llevar la responsabilidad de “salvar” al futbol mexicano rumbo al siguiente ciclo mundialista.

Además. remarcó que todos deben dar espacio a Mora y permitir que haga su propio camino para sumar experiencia antes de tomar decisiones en su carrera profesional, ya que no podrá emigrar legalmente hasta cumplir la mayoría de edad en octubre de este año.

Por otra parte, Santiago Giménez es otro de los mexicanos que Rafaela Pimenta lleva su representación.La relación profesional entre ambos se caracteriza por una gestión estratégica y de largo plazo, sustentada en la experiencia de la brasileña.

Santi optó en continuar con Vitale que consolidó su confianza en el jugador no silo por concentrarse en los grandes contratos, sino en el desarrollo integral de sus representados. Su papel con Giménez no se limita a las negociaciones con otros clubes, sino que añade la protección de su ambiente, el manejo de su imagen y la coordinación de cada etapa de su carrera.

El futbolista tiene a Rafaela Pimenta como agente. REUTERS/Raquel Cunha
El futbolista tiene a Rafaela Pimenta como agente. REUTERS/Raquel Cunha

La prioridad de Pimenta ha sido acompañar a Santiago Giménez tanto en los momentos de éxito como en aquellos instantes de dificultad, como sus lesiones recientes y la adaptación a la exigencia del futbol europeo tras llegar al Feyenoord Róterdam y ahora en el AC Milan.

La abogada también actúa como enlace ante los medios y posibles movimientos de transferencia, asegurando que cada decisión se toma en el momento adecuado y con base en el desarrollo profesional y personal del futbolista.

Rafaela Vitale Pimenta es vista como una figura de autoridad y confianza entre sus jugadores que representa, llevando una estafeta de liderazgo por priorizar el bienestar y la proyección internacional de sus jugadores, lo que determina su reconocimiento a nivel mundial.

En el año actual, Rafaela Pimenta es incluida en la lista 50 Over 50 Global de Forbes, que reconoce a las mujeres más influyentes en negocios, cultura y política a nivel internacional.

Su trabajo ha sido clave para que figuras como Erling Haaland y Santiago Giménez consoliden su proyección global, mientras para jóvenes futbolistas como Gilberto Mora tengan una estructura profesional sólida en el comienzo de sus carreras profesionales.

Temas Relacionados

Mundial 2026Gilberto MoraErling HaalandSantiago Giménezmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“En Durango tiene amigo gobernador”: Esteban Villegas reitera su respaldo a Claudia Sheinbaum durante gira de trabajo

El gobernador aseguró que el país requiere unidad y recordó que la mandataria siempre será bienvenida en la entidad

“En Durango tiene amigo gobernador”: Esteban Villegas reitera su respaldo a Claudia Sheinbaum durante gira de trabajo

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy sábado 11 de julio: por fuertes lluvias y vientos se activa la Alerta Naranja en la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy sábado 11 de julio: por fuertes lluvias y vientos se activa la Alerta Naranja en la capital

Temblor hoy 11 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 11 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 11 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 11 de julio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

Los arrestados portaban armas y presunta droga, en medio de la disputa entre células delictivas por el control de la zona

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

Se fugan internos del Cereso 2 de Hermosillo: corporaciones de los tres órdenes de gobierno los buscan

Operativo en Tijuana: detienen a presunto distribuidor de droga con arma corta y 600 dosis de metanfetamina

Reportan fuerte operativo de la Marina en El Zapote de los Cázares, Sinaloa

Circulaban en sentido contrario y terminaron detenidos con casi una tonelada de metanfetamina en Tecate

ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo vuelve Rosalía a México? Estas son las próximas fechas, lugares y horarios del Lux Tour en el país

¿Cuándo vuelve Rosalía a México? Estas son las próximas fechas, lugares y horarios del Lux Tour en el país

Juan Vergara nos habla de “Cosas que pienso los domingos”, una obra sobre las preguntas que nos hacemos en soledad

¡Que viva el rock & roll! El Tri vuelve a los escenarios este mes, con concierto de 56 aniversario: fecha, disponibilidad y horario

Susana Zabaleta arremete contra Pedro Sola: “Aquí no hay una mayonesa que se lo celebre”

¿Pedro Sola dejará Ventaneando? El Capi Pérez desata rumores con un inesperado mensaje

DEPORTES

Hormiga González presume vacaciones junto a Mario Bros tras eliminación de México en el Mundial 2026

Hormiga González presume vacaciones junto a Mario Bros tras eliminación de México en el Mundial 2026

Sedena dedica emotivo video a la Selección Mexicana tras su participación en el Mundial 2026

Listo para el Apertura 2026: Cruz Azul golea a Comunicaciones en su último juego de pretemporada

“En el próximo Mundial, vas a meter gol”: el emotivo mensaje de unos niños a la “Hormiga” González que se hizo viral en redes

Gilberto Mora acude al Noruega vs Inglaterra en Miami para apoyar a Haaland