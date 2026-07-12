Rafaela Pimenta, la mujer detrás de los fichajes millonarios de Gil Mora, Erling Haaland y Santiago Giménez

Los tres festejan la Copa Oro 2025. La brasileña representa a ambos futbolistas. (Imagen).

Rafaela Vitale Pimenta, nacida en Brasil y formada en Derecho por la Universidad de São Paulo (USP), es considerada una de las figuras más respetadas en la industria global del futbol, tras representar a figuras como Erling Haaland y los mexicanos: Gilberto Mora y Santiago Giménez.

La abogada y agente brasileña comenzó su trayectoria profesional en el ámbito académico y como especialista en derecho internacional y deportivo, antes de pensar en la representación de futbolistas de élite mundial.

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A finales de la década de 1990, Rafaela Pimenta se integró al equipo de Mino Raiola (1967-2022), uno de los agentes más poderosos del mundo hasta el último día de su vida. Después de su fallecimiento, la brasileña asumió la dirección de la agencia para manejar la carrera de talentos como Haaland, Giménez y Mora.

El cargo de Vitale Pimenta va más allá de la negociación de contratos millonarios entre diversos clubes; su trabajo incluye la gestión de derechos de imagen, estrategias comerciales, patrocinios, planificación de carrera y la protección del entorno mediático y emocional de sus representados.

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Algo que distingue a Rafaela Pimenta es su capacidad de negociación y su visión estratégica, características que le permiten concretar transferencias históricas, entre ellas el fichaje de Erling Haaland al Manchester City inglés, por 150 millones de euros.

Rafaela Pimenta es la misma representante de Erling Haaland. (Jovani Pérez)

En este 2026, la brasileira administra la trayectoria del joven promesa Gilberto Mora, quien acaba de representar a la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial 2026, torneo en que hizo historia al ser el segundo jugador más joven en salir como titular, sólo detrás de O’Rei Pelé (1940-2022).

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Pese a su buen desempeño en la Copa del Mundo. su agente, la brasileña Rafaela Pimenta, solicita calma ante los rumores de un traspaso inmediato al futbol de Europa, donde uno de los clubes populares de Inglaterra empujaría por su fichaje, el Liverpool FC.

Rafaela Pimenta acepta que Gil Mora lleva el talento y la madurez para dar el salto al otro lado del charco, pero pide que disminuya la presión de llevar la responsabilidad de “salvar” al futbol mexicano rumbo al siguiente ciclo mundialista.

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Además. remarcó que todos deben dar espacio a Mora y permitir que haga su propio camino para sumar experiencia antes de tomar decisiones en su carrera profesional, ya que no podrá emigrar legalmente hasta cumplir la mayoría de edad en octubre de este año.

Por otra parte, Santiago Giménez es otro de los mexicanos que Rafaela Pimenta lleva su representación.La relación profesional entre ambos se caracteriza por una gestión estratégica y de largo plazo, sustentada en la experiencia de la brasileña.

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Santi optó en continuar con Vitale que consolidó su confianza en el jugador no silo por concentrarse en los grandes contratos, sino en el desarrollo integral de sus representados. Su papel con Giménez no se limita a las negociaciones con otros clubes, sino que añade la protección de su ambiente, el manejo de su imagen y la coordinación de cada etapa de su carrera.

El futbolista tiene a Rafaela Pimenta como agente. REUTERS/Raquel Cunha

La prioridad de Pimenta ha sido acompañar a Santiago Giménez tanto en los momentos de éxito como en aquellos instantes de dificultad, como sus lesiones recientes y la adaptación a la exigencia del futbol europeo tras llegar al Feyenoord Róterdam y ahora en el AC Milan.

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La abogada también actúa como enlace ante los medios y posibles movimientos de transferencia, asegurando que cada decisión se toma en el momento adecuado y con base en el desarrollo profesional y personal del futbolista.

Rafaela Vitale Pimenta es vista como una figura de autoridad y confianza entre sus jugadores que representa, llevando una estafeta de liderazgo por priorizar el bienestar y la proyección internacional de sus jugadores, lo que determina su reconocimiento a nivel mundial.

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En el año actual, Rafaela Pimenta es incluida en la lista 50 Over 50 Global de Forbes, que reconoce a las mujeres más influyentes en negocios, cultura y política a nivel internacional.

Su trabajo ha sido clave para que figuras como Erling Haaland y Santiago Giménez consoliden su proyección global, mientras para jóvenes futbolistas como Gilberto Mora tengan una estructura profesional sólida en el comienzo de sus carreras profesionales.

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